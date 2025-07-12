مفاجآت صيف دبي تواصل سمفونية الإبداع والترفيه

MENAFN - Al-Bayan) تواصل مفاجآت صيف دبي 2025 في أسبوعها الثالث تحويل المدينة إلى وجهة صيفية مثالية، حيث تقدم قيمة لا تضاهى، وأنشطة ترفيهية متواصلة، ومتعة لكل أفراد العائلة.

ويمثل هذا الأسبوع المرحلة الأخيرة من عروض عطلة الصيف، فيما يستمر برنامج المفاجآت، الذي يضم آلاف العروض والأنشطة، مع مجموعة نابضة بالحياة من الحفلات الموسيقية، وفعاليات اللياقة البدنية، وأنشطة مراكز التسوق، والمخيمات الصيفية التي تقام في مختلف أنحاء المدينة.

فيفا لا فريدا

يوفر المهرجان فرصة الإبحار في عالم فريدا كاهلو مع معرض ((فيفا لا فريدا))، الذي يقدم تقنية عرض بزاوية 360 درجة للاحتفاء بحياة الفنانة الشهيرة وأعمالها.

ويقام المعرض في تواريخ محددة خلال شهر يوليو (13 و16 و23 و30 و31 يوليو)، حيث تضفي هذه التجربة المزيد من الحيوية على الصور الذاتية واللوحات الرمزية الخاصة بالفنانة الشهيرة، والتي تحكي كل منها قصصاً تدور حول الصمود، والهوية، والانتصار الشخصي.

ويستكشف الزوار كيف حولت فريدا تحدياتها الحياتية إلى سرديات بصرية قوية تلهم الجميع.

وأما في فعالية ذا لافتر فاكتوري (18 و19 يوليو)، فيمتع الجمهور عدد من ألمع المواهب الكوميدية العالمية، في وجهات عدة بدبي، منهم: ستيفن بريجز، وكيلسي دي ألميدا، وماهر برواني.

إذ يحييون في فندق ((راديسون داماك هيلز)) يوم 18 يوليو، حفلة شيقة ثم تختتم سلسلة العروض يوم 19 يوليو في فندق ((ديوكس النخلة)).

وتقدم أوركسترا الإمارات الفيلهارمونية، اليوم، في مسرح دبي الرقمي، رحلة رائعة مع عرض ((حول العالم في 60 دقيقة))، وهو حفل موسيقي عائلي مصمم لإلهام عقول الشباب في مسرح الفن الرقمي.

ويقدم هذا العرض التفاعلي فرقة موسيقية تضم عازفي آلات وترية ونفخ، حيث يمزج بين الموسيقى الحية ورواية القصص الجذابة والمؤثرات البصرية النابضة بالحياة.

وسيسافر الأطفال حول العالم من خلال الموسيقى، ويتعلمون حقائق ثقافية ممتعة، بينما يستمتعون بمقطوعات موسيقية خالدة من إسبانيا إلى الأرجنتين، مما يعد طريقة ممتعة تتيح للعائلات تجربة الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية في أجواء مريحة وهادئة.

كما يقام اليوم في كوكا كولا أرينا، حفل المغني وكاتب الأغنيات الفلبيني الشهير ((جي تي مونتيريديد)): ((TJ Monterde))، الحائز على جوائز عالمية، إذ يقدم أجمل أغنياته المفضلة.

وتنضم إليه في هذه الأمسية، زوجته وشريكة مسيرته الفنية ((كي زيد تانديناغان)):( KZ Tandingan)، التي ستضفي المزيد من الألق والحيوية على هذا الحفل.

وينظم غداً، مخيم ((رواد الثقافة المستقبليون)) الصيفي، في متحف الاتحاد، حيث يجمع هذا المخيم الذي يستمر لمدة أسبوعين، من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 عصراً، بين التاريخ والعلوم والثقافة والمغامرات.

كما أن مخيم مغامرات التراث الصيفي ينطلق غداً، في متحف الشندغة، ويستهدف هذا المخيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة، ويعرفهم على علم الآثار والتراث من خلال ورش عمل متخصصة.

كما يقام مخيم بلدية دبي الصيفي، في 31 يوليو، ضمن مدينة الطفل في حديقة الخور، من الإثنين إلى الخميس، من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 2 ظهراً، ويُكسب الأطفال مهارات جديدة من خلال أنشطة ممتعة وعملية.

وتحفل حديقة مدهش المائية، حتى 31 أغسطس، في فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي مول، بالتشويق والمرح، عبر برامج منطقة الألعاب المائية المناسبة لجميع أفراد العائلة والمستوحاة من عالم مدهش الشهير في فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي مول.

أما في فعالية مدهش ودانة في سينما روكسي، والتي تستمر حتى 31 يوليو في مختلف أنحاء المدينة، فتقدم السينما مجموعة من الأفلام العائلية الممتعة مع مدهش ودانة، حيث يمكن للأطفال الصغار جمع الأختام في جواز سفر مدهش ودانة الصيفي، والحصول على جوائز مقابل كل ثلاثة أو خمسة أفلام عائلية يتم مشاهدتها.

وفي وقت لاحق من هذا الشهر يتجولان في مختلف أنحاء المدينة برفقة السنافر لمفاجأة العائلات في مترو دبي بهدايا سينمائية، ويزوران قرية السنافر في موشنجيت للقيام بمغامرات مذهلة.

وأيضاً يحط مدهش ودانة الرحال في أوستريا ماريو، بدبي فستيفال سيتي مول، حتى 31 أغسطس، إذ يمكن للعائلات زيارة المطعم الإيطالي أوستيريا ماريو خلال عطلات نهاية الأسبوع ليحظى الأطفال بفرصة المشاركة في ورشة عمل احترافية لصنع البيتزا وتزيينها على شكل مدهش..والرسم على الوجوه المستوحى من شخصيتي مدهش ودانة.

ويظهر مدهش ودانة، في شتى مراكز التسوق في مختلف أنحاء دبي، حتى 13 يوليو، بشكل فجائي يبعث المرح والتشويق، ويقدمان للجمهور هدايا مبهجة، وفرصاً لالتقاط الصور.

كما تعود سلسلة حفلات بيت ذا هيت، وتقدم واحدة منها اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

وتحيي الحفلات مجموعة مواهب استثنائية تشمل: المغني وكاتب الأغاني الأخرس، ومغني الراب بيغ سام، ونجمة موسيقى البوب البديلة لانا لوباني. وشمل الأسبوع الأخير حفل ((سولجا))، و((مونتياغو))، ومو علي. وتقام أمسية لموسيقى البوب الخليجية يحييها بدر الشعيبي وعبد العزيز لويس وناصر عباس.

كما تقدم سلسلة الحفلات الداخلية تجارب غامرة، وأجواء ترفيهية عائلية للأعمار من 10 سنوات فما فوق، كل ذلك تحت سقف واحد وبتذكرة واحدة. تتوفر التذاكر الآن بأسعار تبدأ من 105 دراهم.

كما تقام مجموعة من الفعاليات الأخرى، الملهمة، من بينها، مخيم بالرميثة الصيفي، الذي يستمر حتى 31 أغسطس، في ند الحمر، موفراً للأطفال الاستمتاع بالنشاط والترفيه طوال فصل الصيف مع المخيمات الصيفية الرائعة والتي تقدم مجموعة متنوعة من التجارب، من الرياضة والسباحة، إلى ورش العمل الإبداعية والألعاب الجماعية، وغيرها من الأنشطة التي تناسب جميع الأعمار والاهتمامات.