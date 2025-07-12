8609 أهداف في مشوار دوري المحترفين

MENAFN - Al-Bayan) وصل إجمالي عدد الأهداف في مشوار دوري المحترفين الإماراتي إلى 8609 أهداف، أحرزها 20 نادياً خلال 16 نسخة سابقة بداية من موسم 2008 ـ 2009 التاريخي الذي شهد تحول كرة الإمارات من ((الهواية)) إلى ((الاحتراف)) وحتى الموسم السابق 2023 ـ 2024، فيما تتأهب الأندية لمواصلة كتابة التاريخ بنسخة جديدة تنطلق منتصف أغسطس المقبل.

وتبادل في إحراز الأهداف، لاعبون من قرابة 90 جنسية، شاركوا مع مختلف أندية ((دورينا)) تأكيداً على التنوع الكبير الذي تشهده ملاعب الإمارات، من بينهم أسماء كبيرة وبارزة على مستوى الكرة العالمية، وضعت بصمتها في دوري المحترفين، وكان لها نصيب كبير في رفع قيمة الدوري وجذب الاهتمام إليه.

ويحفظ التاريخ أن أول أهداف عهد الاحتراف جاءت بقدم البرازيلي اندريا دياز بشعار نادي الجزيرة، لتمتد المسيرة برحلة عمرها 18 عاماً، ظلت المنافسات فيها حاضرة، من نسخة إلى أخرى باستثناء موسم 2019 ـ 2020 الذي تم إلغاؤه بعد الوصول إلى الجولة 19 بسبب جائحة كورونا حينها، وخلال هذه الرحلة استمتع الجمهور بالأهداف المتنوعة والساحرة حتى وصلت إلى 8609 أهداف في الوقت الذي تدخل فيه الأندية الموسم الجديد بشهية مفتوحة لإحراز المزيد، وإضافة الكثير من المتعة لجمهور الكرة الإماراتية داخل وخارج الدولة.

وأجرت ((البيان)) رصداً لأهداف أندية ((دورينا)) خلال مشوار المحترفين، والتي جاءت متباينة في عدد من المواسم، حيث شهدت بعض النسخ أهدافاً تجاوزت حاجز الـ600 هدف، وأخرى أقل بقليل والبعض منها بكثير، وتأثرت بعض النسخ بمشاركة 12 فريقاً فقط، بينما كانت الأهداف الأكثر في النسخ التي شهدت مشاركة 14 فريقاً، فيما شهدت النسخة الأولى أقل نسبة أهداف محرزة في تاريخ البطولة بعدد 248 هدفاً فقط، أما أكثر نسخة شهدت إحرازاً للأهداف كانت في موسم 2018 ـ 2019 بعدد 644 هدفاً.

ويعتبر علي مبخوت مهاجم النصر الهداف التاريخي للدوري، صاحب أعلى معدل أهداف في نسخة واحدة، حيث أنه وبجانب صدارته لقائمة هدافي البطولة، يتربع على قائمة الأكثر إحرازاً للأهداف في نسخة واحدة بشعار ناديه السابق الجزيرة وبعدد 33 هدفاً منحته لقب هداف نسخة موسم 2016 ـ 2017 والذي قدم خلاله مستويات متميزة رفعت من أسهمه وسط جماهير ناديه في ذلك الوقت.