خوسيه مورايس: الوحدة يمتلك طموحاً كبيراً لا يعرف الانكسار

MENAFN - Al-Bayan) أظهر البرتغالي خوسيه مورايس، المدير الفني لفريق الوحدة، ثقة كبيرة بفريقه، الذي تولى مهمة تدريبه في الصيف الحالي، بقوله: إن ((العنابي)) يمتلك طموحاً كبيراً، وروحاً لا تعرف الانكسار، وأنه قادر على تحقيق أهدافه في مشواره المقبل، مؤكداً سعادته بوجود على رأس الجهاز الفني للفريق، ومثمناً ((وحدة)) أبناء النادي، والأجواء الإيجابية، التي تسيطر على أفراد البعثة في المعسكر الخارجي بألمانيا.

ورفض خوسيه أن يقدم الوعود لجماهير النادي، لكنه قال إنه يؤمن تماماً بأن فريقه يمتلك الإمكانات، التي تؤهله إلى النتائج الإيجابية، وإسعاد محبي النادي، وأضاف: ((ما زلنا في مرحلة البدايات، والبدايات دائماً صعبة تتطلب العمل الجاد وبذل المجهود مدعوماً بالصبر والروح القتالية مع التحفيز، لضمان الإخلاص والعطاء دون توقف)).

وأشار مدرب الوحدة إلى أن ((العنابي)) لم يبدأ مرحلة المباريات للحكم عليه، لكنه قادم بقوة لتقديم مستويات ترضي الطموحات، وتؤكد قوته وجاهزيته، مشيراً إلى أن فريقه يتدرب حالياً بشكل جيد حتى يصل إلى كامل الجاهزية الفنية والبدنية، ذاكراً أنه يأمل تحقيق أقصى فائدة، خلال مرحلة الإعداد وفترة المعسكر الخارجي.

سعادة

وعبر خوسيه عن سعادته بالوجود في نادي الوحدة، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم، كاشفاً عن قوة انتمائه للنادي وارتباطه به في فترة وجيزة، وقال في رسالته إلى جماهير ((العنابي))، إن هنالك أماكن يمكن أن تشعر فيها بأنك فرد منها، ولصيق بها دون أن يتطلب ذلك زمناً طويلاً وقال: ((بعض الأماكن لا تحتاج إلى وقت طويل حتى تشعر بأنك جزء منها مثل نادي الوحدة، لأن الأماكن لا تقاس بالجدران والزمن، ولكن بالقلوب التي تنبض بالانتماء إليها)).

وأكد مدرب العنابي أن فريقه يعمل بروح الأسرة الواحدة، وهنالك تعاون كبير بين الجميع، من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، وأن كل لاعب يجتهد في تدريباته، ويضع هدفاً أمامه يريد تحقيقه لأجل مصلحة النادي، وأضاف بكلمات واثقة: ه((ذا هو نادينا وهذا طموحنا، وهذا شغفنا، سنعمل ونمضي بكل قوة إلى الأمام، ونتطور دون توقف في طريقنا نحو بلوغ النجاحات والإنجازات، التي نخطط لها ونعمل على تحقيقها في مشوارنا المقبل)).

تولى مورايس ((59 عاماً)) تدريب الوحدة في يوليو الماضي، خلفاً للصربي داركو ميلانيتش، بعد مسيرة حافلة في الملاعب توجها بست ألقاب، حيث سبق له العمل مساعداً لمواطنه جوزيه مورينيهو في أندية أنتر ميلان وتشلسي وريال مدريد، كما عمل في السعودية مدرباً لأندية الشباب والحزم والهلال، بجانب تدريبه الترجي التونسي، وانطاليا سبور التركي، وأيضاً جينبوك الكوري الجنوبي، وأشرف الموسم الماضي على تدريب سباهان الإيراني، وحقق معه الفوز بكأس إيران.