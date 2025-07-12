الشرق الأوسط الجديد.. بعض موجبات الحذر

MENAFN - Al-Bayan) يطلب المستحيل من يبحث عن الأمن والاستقرار وعلاقات التعاون المتبادل المتوازنة، في أي نطاق إقليمي جيوسياسي، تحتل فيه دولة أراضي دولة أخرى بالكامل، كما هو حال إسرائيل مع فلسطين.. أو تقضم فيه دولة وتحاول أن تهضم وتضم عنوة إلى مساحتها وسيادتها أجزاء من أراضي دول أخرى، كما هو حال إسرائيل مع سوريا ولبنان.. أو تستبيح دولة هندسة إقليم برمته وفقاً لحسابات وفوائد تخصها، لجهات مصادر القوة والتعامل مع التفاعلات الداخلية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتكنولوجية التنموية، كما هو حال إسرائيل مع كيانات الشرق الأوسط.

أيضاً لا يهتدي بمعايير الاستقامة الحقوقية، من يتحرى إحلال نظام للأمن والتعاون والسلام المستدام، في إقليم ترفع إحدى دوله راية العصيان ضد القوانين والشرائع والسنن والقرارات التي توافقت عليها الأمم المتحضرة، وكابدت مطولاً في إنشاء أطر مؤسسية تسهر على تطبيقها كالأمم المتحدة ومنظماتها الفرعية، مثلما تفعل إسرائيل في الشرق الأوسط.

واهم من يرغب في إشاعة أو بث الاطمئنان في أعطاف إقليم تجتهد إحدى دوله في الاستئثار بعناصر أو محددات قوة تكفي لردع بقية الشركاء الإقليميين، وإحداث خلل في توازن القوى معهم، فرادى أو مجتمعين لصالحها على غرار استحواذ إسرائيل لمشروع نووي سلمي وعسكري بالغ التقدم لا يخضع لأي رقابة دولية، دون سائر كيانات الشرق الأوسط بصورتيه القديمة أوالجديدة التي يجري تسويقها نظرياً ويراد إنفاذها واقعياً.

ولا يقل عن ذلك إيغالاً في اللاواقعية من يتصور أو يستسهل إنشاء مصفوفة للتفاعل الخلاق، في مجال إقليمي تتبنى إحدى دوله منظومة ثقافية أيديولوجية استعلائية تحكمها قوى حزبية بالغة التطرف تنام ويدها على الزناد، ويعينها على ذلك قوم آخرون يقفون على قمة هرم النظام الدولي مثلما هو حال إسرائيل ومكانتها المرجوة في الشرق الأوسط القديم أوالجديد.

هذه التنبيهات بمثابة غيض من فيض الحقائق والمحاذير، المنظورة وغير المنظورة التي يحاول دعاة الشرق الأوسط الجديد إغفالها والالتفاف عليها.

ومن يتأمل ملياً في محتوى هذه الدعوة يجد أن المتحمسين لها والذين يتداولون حولها، هم أنفسهم تقريباً الذين انبروا سراً وعلانية قبل مئة عام، لتصفيف الشرق الأوسط القديم.. هذه التجربة الإقليمية التي يرمونها الآن بكل نقيصة كونها المسؤولة عن توالد عدد لا حصر له من الفتن والأزمات والحروب في منطقة تتقاطع فيها مصالح الناس وتشغل موضع السرة من العالمين القديم والجديد.

يتجاهل أصحابنا هذه التجربة، وكيف أنه ما تم غالباً تكريس مفرداتها وتفصيلاتها الجيوغرافية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلا بالقوة، الأمر الذي أفضى باعترافهم إلى تصدعها وأيلولتها للفشل.

والمدهش أن هذه القراءة لم تصرفهم عن اتجاههم إلى تكرار التجربة، وغالباً بالأدوات ذاتها من الإجبار ولي الأعناق والإرادات.. وإن كان من حقيقة صارخة ولافتة فهي أن الأولى أفضت إلى قيام إسرائيل بعد تجزئة العالم العربي أو الشرق الأوسط بخريطة سايكس بيكو وتوابعها، فيما تضمر التجربة العتيدة الثانية تعميد هذه الدولة في مقعد القيادة والزعامة بلا منازع.

الشاهد في كل حال، أن الأمن والتعاون الإقليمي بشروطه الحميدة ومفهومه المستقيم، لا يكاد يجد له محلاً من الإعراب في الشرق الأوسط بمحمولاته ومكوناته المطروحة راهناً للنقاش والمعالجة.. وأم العلل في هذا التقدير، تنطلق من إمعان النظر في الانحرافات والأمراض والأورام الخبيثة والقيوح التي يراد قيام الشرق الأوسط الجديد بعد تنحيتها والقفز عليها والتغافل عنها بل وكنسها تحت السجاجيد.

ولا يدعو للتفاؤل إهمال دعوة الأمن والتعاون في الشرق الأوسط الجديد للسوابق التاريخية المعتبرة، لا سيما تلك الموصولة بالجيران الأوروبيين في الشمال التي ما انبعثت تحت مسمى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وما استوت على سوقها منذ عام 1975، إلا بعد تصفية مصادر الصراع والاصطكاك والتأزم الحدودي الجغرافي والأيديولوجي السياسي والمصلحي الاقتصادي التي سادت من قبل وأدت إلى اندلاع الحربين العالميتين الشهيرتين.