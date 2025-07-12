عام المجتمع .. رؤية إماراتية لترسيخ التلاحم الوطني وتعزيز الازدهار المستدام

يجسد "عام المجتمع" في دولة الإمارات رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مجتمع متماسك ومترابط حيث تُعدّ الدولة نموذجاً يُحتذى في احتضان التنوع الثقافي والعيش المشترك إذ تحتضن أكثر من 200 جنسية تنعم بالأمن والتعايش في بيئة يسودها الانسجام والسلام.

ويأتي "عام المجتمع" 2025 كمبادرة وطنية أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تحت شعار "يداً بيد" بهدف تعزيز التلاحم المجتمعي ودعم الروابط الأسرية وتمكين الأفراد من إطلاق طاقاتهم للمساهمة في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة.

ويُسهم "عام المجتمع" في دعم التفاعل المجتمعي وتعزيز فرص المشاركة وترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية المشتركة للحفاظ على القيم الإماراتية المتجذّرة والمتمثّلة في الطموح والإنسانية والتفاؤل والمرونة والأصالة والانفتاح وهي جميعها مرتكزات أساسية في بناء مجتمع مزدهر يشعر فيه كل فرد بروح الانتماء والمسؤولية.

التراث الإماراتي

وتستلهم مبادرات "عام المجتمع" روحها من التراث الإماراتي العريق والهوية الوطنية الأصيلة القائمة على أسس التكافل والتضامن حيث تُعدّ الثقافة والتقاليد الإماراتية ركيزة حاضرة في مختلف جوانب المبادرات دعما لتعزيز الروابط بين الأجيال وترسيخ التراث الثقافي كجزء من الحياة اليومية.

التنوع الثقافي

ويُعدّ التنوّع الثقافي في الإمارات انعكاساً حيا لقيم التعايش والانفتاح حيث يُسهم في إثراء التفاهم المتبادل وبناء جسور الابتكار ما يعزّز من ترابط المجتمع وتكامله، ويهدف "عام المجتمع" إلى توسيع آفاق هذا التفاعل، وتعزيز روح التكافل والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع، عبر مبادرات تشجع على التواصل والتضامن والتطوّع والمساهمة في التنمية المجتمعية المستدامة.

الاقتصاد

ويُشكّل الجانب الاقتصادي محوراً رئيسياً في "عام المجتمع" عبر إطلاق مبادرات تُعزّز النمو المستدام للأفراد والأسر والمؤسسات من خلال تنمية المهارات ورعاية المواهب وتشجيع الابتكار في مجالات حيوية مثل ريادة الأعمال والتقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي.

كما يشهد العام تعاوناً فعّالاً بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ برامج ومبادرات تدعم الكفاءات الوطنية وتسهم في فتح آفاق مهنية جديدة، وتحسين مستويات الدخل وتعزيز مساهمة الأفراد في الاقتصاد الوطني.

الشباب

ويولي "عام المجتمع" اهتماماً خاصاً بالشباب عبر مبادرات تمكّنهم من استثمار طاقاتهم ومن أبرزها مبادرة "الحي الإماراتي" التي أطلقتها المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد والتي تتيح للشباب عرض منتجاتهم المحلية في مطار دبي الدولي.

كما تشمل المبادرات "أسرة المستقبل" التي تنفّذها دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة لتشجيع الشباب على الزواج والاستقرار الأسري من خلال برامج توعوية ودعم مالي ولوجستي واستشارات أسرية وصحية.

أصحاب الهمم

كما يُركّز العام على دعم وتمكين أصحاب الهمم من خلال مبادرات تشمل تطوير الخدمات المخصصة لهم ورفع الوعي المجتمعي بحقوقهم واحتياجاتهم، وتبرز في هذا الإطار مبادرات مثل تلك التي أطلقتها حكومة عجمان والتي تسعى لتحسين جودة الحياة لأصحاب الهمم إلى جانب مبادرة "لأصحاب الهمم" التي تشرف عليها هيئة تنمية المجتمع بدبي والتي توفّر خدمات صحية متكاملة تشمل الفحص السريري وطب الأسنان والبصر وغيرها.

كبار المواطنين

ويحظى كبار المواطنين برعاية خاصة، حيث يسلط "عام المجتمع" الضوء على دعمهم من خلال مبادرات مثل "وياكم" التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي لتوفير الخدمات الصحية، و"بركتنا" التي تنفذها دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي لتحسين جودة حياة كبار المواطنين ودعم مقدّمي الرعاية لهم ضمن إطار أسري ومجتمعي متكامل، بالإضافة إلى "فريج الأوليين" التي تنظمها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وتقدّم خلالها برامج ترفيهية ورياضية لكبار السن في الحدائق والأندية، لتعزيز مشاركتهم المجتمعية.

مشاركة المجتمع

وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أكد عيسى السبوسي مدير مشروع أعوام الإمارات أن المؤسسات الوطنية تلعب دورا محوريا في إنجاح "عام المجتمع 2025" من خلال دعم المبادرات وتعزيز ثقافة التطوع وتفعيل المسؤولية المجتمعية بما يسهم في ترسيخ قيم التعاون والتلاحم.

وقال إن "عام المجتمع" ينسجم مع مبادئ "نحن الإمارات 2031" التي تحتفي بالهوية الوطنية وتدعو الجميع للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية من خلال مبادرات تعزّز الانتماء وتمكّن الأفراد من إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم، مشيرا إلى أن "عام المجتمع" يمثل دعوة لبناء منظومة مترابطة تعزّز التكافل والمسؤولية المجتمعية بما يُرسّخ مكانة دولة الإمارات ضمن مصاف الدول المتقدمة في مئويتها 2071.