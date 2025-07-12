بلدية معان تطلق حملة لإزالة المشوهات البصرية وتعزيز المظهر الجمالي للمدينة

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بلدية معان تطلق حملة لإزالة المشوهات البصرية وتعزيز المظهر الجمالي للمدينة
(MENAFN- Jordan News Agency) معان 12 تموز (بترا) - عمر المعاني - أطلقت بلدية معان الكبرى أمس الجمعة، حملة ميدانية شاملة ومتخصصة، استهدفت تنظيف الأحياء السكنية والطرق الرئيسية والفرعية والساحات العامة، إلى جانب إزالة العوائق والمخلفات والأتربة والحشائش العشوائية في الجزر الوسطية وعلى جوانب الطرق، بالإضافة إلى إزالة تراكمات الرمال عن أكتاف الطرق.
وقال رئيس لجنة بلدية معان عاصم النهار في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية بدأت فعليا حملة شاملة ومكثفة، تبذل خلالها جهودا حثيثة لتنظيف الأحياء وإزالة جميع المشوهات البصرية والحد منها، إلى جانب تعزيز الاستخدام الأمثل للمرافق العامة، بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمحافظة معان وأحيائها السكنية.
وبيّن أن الحملة تنفذها عدد من الإدارات المعنية في البلدية، من بينها كوادر مديرية الخدمات المساندة، والفرق البيئية والصحية، بالتنسيق مع مكتب العلاقات العامة والإعلام، الذي يتولى بدوره نشر التوعية البيئية بين المواطنين، ضمن جهود متواصلة للحفاظ على جمالية مدينة معان ومرافقها العامة.
وأكد أن هذه الحملة تأتي تجسيدا لحرص البلدية على الارتقاء بالمستوى الجمالي العام لمدينة معان، والحفاظ على مظهرها خاليا من التلوث البصري الناتج عن المشوهات والعشوائيات.
وذكر أن الحملة أنهت في مرحلتها الأولى أعمال النظافة وإزالة المشوهات في عدد من الأحياء السكنية والطرق الرئيسية، من أبرزها: حي الإسكان، وحي العامرية، وحي الزراعة، وحي الرسول، بالإضافة إلى شوارع الملك حسين، والملك طلال، والملك عبد الله المؤسس، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ويجري استكمال بقية مناطق معان وفق الخطة الموضوعة.
وتوجّه النهار، بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين في الميدان، مثمنا جهود فرق العمل وجميع الكوادر، لما يبذلونه من جهود متميزة وعطاء متواصل، وعمل دؤوب يمتد لساعات طويلة، في سبيل خدمة الوطن، والحفاظ على نظافة مدينة معان وتعزيز مظهرها الحضاري.
من جانبه، أوضح نائب رئيس لجنة بلدية معان الكبرى المشرف المباشر على حملة النظافة المهندس عمران البدور، أن هذه الحملة تُنفذ ضمن خطة مدروسة وممنهجة، تأكيدا لاستدامة الاهتمام الذي توليه بلدية معان لمحور النظافة في جميع المناطق، مشيرا إلى أن جهود البلدية ستركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز المظهر العام للمدينة والمناطق التابعة لها، من خلال استمرار الحملة على مدى الأسابيع المقبلة وحتى الانتهاء من إزالة جميع المشوهات البصرية، وهو ما سيلحظه المواطنون في الأيام القليلة المقبلة.
ولفت البدور، إلى أنه تم استخدام معدات وآليات متخصصة لإزالة الأتربة والنفايات الصغيرة وأعقاب السجائر وغيرها من المخلفات، في إطار رفع كفاءة العمل وتحقيق أعلى درجات النظافة في المواقع المستهدفة.
ويذكر أن بلدية معان نشرت عبر قنواتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل ووسائل التواصل الخاصة بالحملة، وذلك من خلال تخصيص رقم خاص عبر تطبيق واتساب (0795134666) كخط ساخن لاستقبال ملاحظات واستفسارات المواطنين على مدار الساعة، إلى جانب موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، في إطار تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتقديم الخدمات بفاعلية أكبر.
ودعت البلدية المواطنين إلى المساهمة الفاعلة في صون المظهر العام للمدينة ومرافقها وشوارعها وأحيائها السكنية، بما يسهم في توفير بيئة سليمة وصحية للجميع، وذلك من خلال إرسال ملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر الوسائل المتاحة.
ويأتي ذلك انطلاقا من حرص البلدية على تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية، والتواصل الفاعل مع مختلف فئات وشرائح المجتمع، للحفاظ على المشهد الحضاري الذي تتمتع به مدينة معان، بما يتماشى مع النهضة التنموية التي تشهدها المدينة.
وقال رئيس لجنة بلدية معان عاصم النهار في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية بدأت فعليا حملة شاملة ومكثفة، تبذل خلالها جهودا حثيثة لتنظيف الأحياء وإزالة جميع المشوهات البصرية والحد منها، إلى جانب تعزيز الاستخدام الأمثل للمرافق العامة، بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمحافظة معان وأحيائها السكنية.
وبيّن أن الحملة تنفذها عدد من الإدارات المعنية في البلدية، من بينها كوادر مديرية الخدمات المساندة، والفرق البيئية والصحية، بالتنسيق مع مكتب العلاقات العامة والإعلام، الذي يتولى بدوره نشر التوعية البيئية بين المواطنين، ضمن جهود متواصلة للحفاظ على جمالية مدينة معان ومرافقها العامة.
وأكد أن هذه الحملة تأتي تجسيدا لحرص البلدية على الارتقاء بالمستوى الجمالي العام لمدينة معان، والحفاظ على مظهرها خاليا من التلوث البصري الناتج عن المشوهات والعشوائيات.
وذكر أن الحملة أنهت في مرحلتها الأولى أعمال النظافة وإزالة المشوهات في عدد من الأحياء السكنية والطرق الرئيسية، من أبرزها: حي الإسكان، وحي العامرية، وحي الزراعة، وحي الرسول، بالإضافة إلى شوارع الملك حسين، والملك طلال، والملك عبد الله المؤسس، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ويجري استكمال بقية مناطق معان وفق الخطة الموضوعة.
وتوجّه النهار، بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين في الميدان، مثمنا جهود فرق العمل وجميع الكوادر، لما يبذلونه من جهود متميزة وعطاء متواصل، وعمل دؤوب يمتد لساعات طويلة، في سبيل خدمة الوطن، والحفاظ على نظافة مدينة معان وتعزيز مظهرها الحضاري.
من جانبه، أوضح نائب رئيس لجنة بلدية معان الكبرى المشرف المباشر على حملة النظافة المهندس عمران البدور، أن هذه الحملة تُنفذ ضمن خطة مدروسة وممنهجة، تأكيدا لاستدامة الاهتمام الذي توليه بلدية معان لمحور النظافة في جميع المناطق، مشيرا إلى أن جهود البلدية ستركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز المظهر العام للمدينة والمناطق التابعة لها، من خلال استمرار الحملة على مدى الأسابيع المقبلة وحتى الانتهاء من إزالة جميع المشوهات البصرية، وهو ما سيلحظه المواطنون في الأيام القليلة المقبلة.
ولفت البدور، إلى أنه تم استخدام معدات وآليات متخصصة لإزالة الأتربة والنفايات الصغيرة وأعقاب السجائر وغيرها من المخلفات، في إطار رفع كفاءة العمل وتحقيق أعلى درجات النظافة في المواقع المستهدفة.
ويذكر أن بلدية معان نشرت عبر قنواتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل ووسائل التواصل الخاصة بالحملة، وذلك من خلال تخصيص رقم خاص عبر تطبيق واتساب (0795134666) كخط ساخن لاستقبال ملاحظات واستفسارات المواطنين على مدار الساعة، إلى جانب موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، في إطار تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتقديم الخدمات بفاعلية أكبر.
ودعت البلدية المواطنين إلى المساهمة الفاعلة في صون المظهر العام للمدينة ومرافقها وشوارعها وأحيائها السكنية، بما يسهم في توفير بيئة سليمة وصحية للجميع، وذلك من خلال إرسال ملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر الوسائل المتاحة.
ويأتي ذلك انطلاقا من حرص البلدية على تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية، والتواصل الفاعل مع مختلف فئات وشرائح المجتمع، للحفاظ على المشهد الحضاري الذي تتمتع به مدينة معان، بما يتماشى مع النهضة التنموية التي تشهدها المدينة.
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