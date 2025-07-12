بلدية معان تطلق حملة لإزالة المشوهات البصرية وتعزيز المظهر الجمالي للمدينة

MENAFN - Jordan News Agency)

معان 12 تموز (بترا) - عمر المعاني - أطلقت بلدية معان الكبرى أمس الجمعة، حملة ميدانية شاملة ومتخصصة، استهدفت تنظيف الأحياء السكنية والطرق الرئيسية والفرعية والساحات العامة، إلى جانب إزالة العوائق والمخلفات والأتربة والحشائش العشوائية في الجزر الوسطية وعلى جوانب الطرق، بالإضافة إلى إزالة تراكمات الرمال عن أكتاف الطرق.وقال رئيس لجنة بلدية معان عاصم النهار في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية بدأت فعليا حملة شاملة ومكثفة، تبذل خلالها جهودا حثيثة لتنظيف الأحياء وإزالة جميع المشوهات البصرية والحد منها، إلى جانب تعزيز الاستخدام الأمثل للمرافق العامة، بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمحافظة معان وأحيائها السكنية.وبيّن أن الحملة تنفذها عدد من الإدارات المعنية في البلدية، من بينها كوادر مديرية الخدمات المساندة، والفرق البيئية والصحية، بالتنسيق مع مكتب العلاقات العامة والإعلام، الذي يتولى بدوره نشر التوعية البيئية بين المواطنين، ضمن جهود متواصلة للحفاظ على جمالية مدينة معان ومرافقها العامة.وأكد أن هذه الحملة تأتي تجسيدا لحرص البلدية على الارتقاء بالمستوى الجمالي العام لمدينة معان، والحفاظ على مظهرها خاليا من التلوث البصري الناتج عن المشوهات والعشوائيات.وذكر أن الحملة أنهت في مرحلتها الأولى أعمال النظافة وإزالة المشوهات في عدد من الأحياء السكنية والطرق الرئيسية، من أبرزها: حي الإسكان، وحي العامرية، وحي الزراعة، وحي الرسول، بالإضافة إلى شوارع الملك حسين، والملك طلال، والملك عبد الله المؤسس، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ويجري استكمال بقية مناطق معان وفق الخطة الموضوعة.وتوجّه النهار، بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين في الميدان، مثمنا جهود فرق العمل وجميع الكوادر، لما يبذلونه من جهود متميزة وعطاء متواصل، وعمل دؤوب يمتد لساعات طويلة، في سبيل خدمة الوطن، والحفاظ على نظافة مدينة معان وتعزيز مظهرها الحضاري.من جانبه، أوضح نائب رئيس لجنة بلدية معان الكبرى المشرف المباشر على حملة النظافة المهندس عمران البدور، أن هذه الحملة تُنفذ ضمن خطة مدروسة وممنهجة، تأكيدا لاستدامة الاهتمام الذي توليه بلدية معان لمحور النظافة في جميع المناطق، مشيرا إلى أن جهود البلدية ستركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز المظهر العام للمدينة والمناطق التابعة لها، من خلال استمرار الحملة على مدى الأسابيع المقبلة وحتى الانتهاء من إزالة جميع المشوهات البصرية، وهو ما سيلحظه المواطنون في الأيام القليلة المقبلة.ولفت البدور، إلى أنه تم استخدام معدات وآليات متخصصة لإزالة الأتربة والنفايات الصغيرة وأعقاب السجائر وغيرها من المخلفات، في إطار رفع كفاءة العمل وتحقيق أعلى درجات النظافة في المواقع المستهدفة.ويذكر أن بلدية معان نشرت عبر قنواتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل ووسائل التواصل الخاصة بالحملة، وذلك من خلال تخصيص رقم خاص عبر تطبيق واتساب (0795134666) كخط ساخن لاستقبال ملاحظات واستفسارات المواطنين على مدار الساعة، إلى جانب موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، في إطار تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتقديم الخدمات بفاعلية أكبر.ودعت البلدية المواطنين إلى المساهمة الفاعلة في صون المظهر العام للمدينة ومرافقها وشوارعها وأحيائها السكنية، بما يسهم في توفير بيئة سليمة وصحية للجميع، وذلك من خلال إرسال ملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر الوسائل المتاحة.ويأتي ذلك انطلاقا من حرص البلدية على تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية، والتواصل الفاعل مع مختلف فئات وشرائح المجتمع، للحفاظ على المشهد الحضاري الذي تتمتع به مدينة معان، بما يتماشى مع النهضة التنموية التي تشهدها المدينة.