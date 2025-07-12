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68.1 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 12 تموز (بترا) - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت عند 68.10 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.90 دينار لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 78.30 و 60.60 دينار و 46 دينارا على التوالي.
وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 474 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 542 دينارا.
وقال علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية أمس الجمعة، عند 3354 دولارا للأونصة الواحدة.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 78.30 و 60.60 دينار و 46 دينارا على التوالي.
وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 474 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 542 دينارا.
وقال علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية أمس الجمعة، عند 3354 دولارا للأونصة الواحدة.
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