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68.1 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

68.1 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

2025-07-12 05:07:14
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 تموز (بترا) - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت عند 68.10 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.90 دينار لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 78.30 و 60.60 دينار و 46 دينارا على التوالي.
وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 474 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 542 دينارا.
وقال علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية أمس الجمعة، عند 3354 دولارا للأونصة الواحدة.

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