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52 فريقا يشاركون في منافسات دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 12 تموز (بترا) - أعلن اتحاد كرة القدم، مشاركة 52 فريقا في منافسات بطولة دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، للموسم الكروي الجديد 2025-2026.
وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 12 مجموعة حسب التوزيع الجغرافي للفرق المشاركة في البطولة.
وبحسب نظام البطولة، يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الثاني، بالإضافة إلى أفضل 8 فرق تحصل على المركز الثالث ليصبح عدد الفرق المتأهلة للدور الثاني (32) فريقا.
وتقام مباريات دور الـ 32 ودور الـ 16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تلعب باقي الأدوار بنظام خروج المغلوب من مباراتين ذهابا وإيابا، وعلى أن تصعد الفرق المتأهلة للدور قبل النهائي إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
وتم توزيع الفرق على 12 مجموعة وفق القرعة التي جرت الخميس الماضي، حيث جاء التوزيع على النحو التالي:
المجموعة الأولى: شباب الضليل، مخيم السخنة، البادية، أرض العز.
المجموعة الثانية: رؤى المستقبل، الجبل، شباب صروت، مخيم حطين.
المجموعة الثالثة: الاتحاد، مرج الحمام، شباب لب، الجبيهة.
المجموعة الرابعة: فرسان الأردن، أولمبيا عمان، شباب نزال، المجد.
المجموعة الخامسة: أبو علندا، الموقر، الهاشمي الشمالي، ام البساتين، طارق.
المجموعة السادسة: شباب حوران، بيت راس، المغير، خرجا.
المجموعة السابعة: الحصن، شباب النعيمة، أكاديمية الزرنوجي، يرموك الشونة.
المجموعة الثامنة: حريما، المزار الشمالي، كفرجايز، ملكا.
المجموعة التاسعة: شباب حوارة، الشيخ حسين، حكما، وادي الريان.
المجموعة العاشرة: رحاب، الدجنية، خيرات الشمال، اتحاد مغير السرحان، الرشيد، أم السرب.
المجموعة الحادية عشرة: الخليج، اتحاد أبناء العقبة، أبطال الاستحواذ، غور الصافي.
المجموعة الثانية عشرة: اتحاد جرش، كفرنجة، دير علا، الرشايدة، عنجرة.
وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 12 مجموعة حسب التوزيع الجغرافي للفرق المشاركة في البطولة.
وبحسب نظام البطولة، يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الثاني، بالإضافة إلى أفضل 8 فرق تحصل على المركز الثالث ليصبح عدد الفرق المتأهلة للدور الثاني (32) فريقا.
وتقام مباريات دور الـ 32 ودور الـ 16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تلعب باقي الأدوار بنظام خروج المغلوب من مباراتين ذهابا وإيابا، وعلى أن تصعد الفرق المتأهلة للدور قبل النهائي إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
وتم توزيع الفرق على 12 مجموعة وفق القرعة التي جرت الخميس الماضي، حيث جاء التوزيع على النحو التالي:
المجموعة الأولى: شباب الضليل، مخيم السخنة، البادية، أرض العز.
المجموعة الثانية: رؤى المستقبل، الجبل، شباب صروت، مخيم حطين.
المجموعة الثالثة: الاتحاد، مرج الحمام، شباب لب، الجبيهة.
المجموعة الرابعة: فرسان الأردن، أولمبيا عمان، شباب نزال، المجد.
المجموعة الخامسة: أبو علندا، الموقر، الهاشمي الشمالي، ام البساتين، طارق.
المجموعة السادسة: شباب حوران، بيت راس، المغير، خرجا.
المجموعة السابعة: الحصن، شباب النعيمة، أكاديمية الزرنوجي، يرموك الشونة.
المجموعة الثامنة: حريما، المزار الشمالي، كفرجايز، ملكا.
المجموعة التاسعة: شباب حوارة، الشيخ حسين، حكما، وادي الريان.
المجموعة العاشرة: رحاب، الدجنية، خيرات الشمال، اتحاد مغير السرحان، الرشيد، أم السرب.
المجموعة الحادية عشرة: الخليج، اتحاد أبناء العقبة، أبطال الاستحواذ، غور الصافي.
المجموعة الثانية عشرة: اتحاد جرش، كفرنجة، دير علا، الرشايدة، عنجرة.
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