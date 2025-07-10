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القهوة على صفيح ساخن بعد تهديدات ترامب الجمركية
(MENAFN- Al-Anbaa)
أثارت الرسوم الجمركية على أكبر منتج لقهوة «أرابيكا» في العالم قلق المستثمرين في القطاع.
وقفزت العقود الآجلة للقهوة أمس الخميس بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، أكبر منتج في العالم، مما هز الصناعة وهدد بارتفاع الأسعار للمستهلكين الأميركيين.
وفي رسالة نشرت على موقع «تروث سوشيال»، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية باهظة على البرازيل اعتبارا من الأول من أغسطس، متهما حكومة البلاد بمهاجمة حرية التعبير وتنظيم «حملة شعواء» ضد الرئيس البرازيلي اليميني السابق جايير بولسونارو.
ارتفعت أسعار قهوة أرابيكا المتداولة في نيويورك بأكثر من 3.5% أمس الخميس ردا على تهديد ترامب. تعد البرازيل أكبر منتج لقهوة أرابيكا في العالم، والتي تستخدم في المشروبات الفاخرة.
وقال أحد التجار لصحيفة «فاينانشال تايمز» إن الرسالة أرسلت موجات صادمة عبر صناعة القهوة، فالولايات المتحدة هي المشتري الرئيسي للقهوة البرازيلية، لذا فإن هذه التعريفة الجمركية ستؤثر بالتأكيد على معنويات المستهلكين.
وقال رئيس مجموعة «لافاتزا» للقهوة جوزيبي لافاتزا، قبيل تهديد ترامب للبرازيل، إن فرض الولايات المتحدة ضريبة بنسبة 10% على سلع الاتحاد الأوروبي أمر جيد، لكن التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والدول المنتجة للقهوة مثل البرازيل وفيتنام ستشكل تحديا أكبر لشركات القهوة وسترفع الأسعار على المستهلكين الأميركيين.
وارتفعت أسعار قهوة أرابيكا وروبوستا بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أدى ضعف الحصاد في الدولتين الرئيسيتين لمزارع القهوة في العالم، البرازيل وفيتنام، إلى انخفاض الإمدادات وتدفق المضاربين على السوق.
ووصلت عقود روبوستا الآجلة في لندن، وهي المعيار العالمي، إلى مستوى قياسي بلغ نحو 5700 دولار للطن في وقت سابق من هذا العام، مرتفعا عن متوسطه التاريخي البالغ 1700 دولار، في حين ارتفع سعر حبوب بن أرابيكا الفاخرة بنسبة 70% العام الماضي ليصل إلى 4.20 آلاف دولار للرطل.
لكن أسعار أرابيكا وروبوستا تراجعت عن أعلى مستوياتها في الأشهر الأخيرة على أمل تحسن المحاصيل.
أثارت الرسوم الجمركية على أكبر منتج لقهوة «أرابيكا» في العالم قلق المستثمرين في القطاع.
وقفزت العقود الآجلة للقهوة أمس الخميس بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، أكبر منتج في العالم، مما هز الصناعة وهدد بارتفاع الأسعار للمستهلكين الأميركيين.
وفي رسالة نشرت على موقع «تروث سوشيال»، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية باهظة على البرازيل اعتبارا من الأول من أغسطس، متهما حكومة البلاد بمهاجمة حرية التعبير وتنظيم «حملة شعواء» ضد الرئيس البرازيلي اليميني السابق جايير بولسونارو.
ارتفعت أسعار قهوة أرابيكا المتداولة في نيويورك بأكثر من 3.5% أمس الخميس ردا على تهديد ترامب. تعد البرازيل أكبر منتج لقهوة أرابيكا في العالم، والتي تستخدم في المشروبات الفاخرة.
وقال أحد التجار لصحيفة «فاينانشال تايمز» إن الرسالة أرسلت موجات صادمة عبر صناعة القهوة، فالولايات المتحدة هي المشتري الرئيسي للقهوة البرازيلية، لذا فإن هذه التعريفة الجمركية ستؤثر بالتأكيد على معنويات المستهلكين.
وقال رئيس مجموعة «لافاتزا» للقهوة جوزيبي لافاتزا، قبيل تهديد ترامب للبرازيل، إن فرض الولايات المتحدة ضريبة بنسبة 10% على سلع الاتحاد الأوروبي أمر جيد، لكن التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والدول المنتجة للقهوة مثل البرازيل وفيتنام ستشكل تحديا أكبر لشركات القهوة وسترفع الأسعار على المستهلكين الأميركيين.
وارتفعت أسعار قهوة أرابيكا وروبوستا بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أدى ضعف الحصاد في الدولتين الرئيسيتين لمزارع القهوة في العالم، البرازيل وفيتنام، إلى انخفاض الإمدادات وتدفق المضاربين على السوق.
ووصلت عقود روبوستا الآجلة في لندن، وهي المعيار العالمي، إلى مستوى قياسي بلغ نحو 5700 دولار للطن في وقت سابق من هذا العام، مرتفعا عن متوسطه التاريخي البالغ 1700 دولار، في حين ارتفع سعر حبوب بن أرابيكا الفاخرة بنسبة 70% العام الماضي ليصل إلى 4.20 آلاف دولار للرطل.
لكن أسعار أرابيكا وروبوستا تراجعت عن أعلى مستوياتها في الأشهر الأخيرة على أمل تحسن المحاصيل.
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