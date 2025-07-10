القهوة على صفيح ساخن بعد تهديدات ترامب الجمركية

أثارت الرسوم الجمركية على أكبر منتج لقهوة «أرابيكا» في العالم قلق المستثمرين في القطاع.وقفزت العقود الآجلة للقهوة أمس الخميس بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، أكبر منتج في العالم، مما هز الصناعة وهدد بارتفاع الأسعار للمستهلكين الأميركيين.وفي رسالة نشرت على موقع «تروث سوشيال»، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية باهظة على البرازيل اعتبارا من الأول من أغسطس، متهما حكومة البلاد بمهاجمة حرية التعبير وتنظيم «حملة شعواء» ضد الرئيس البرازيلي اليميني السابق جايير بولسونارو.ارتفعت أسعار قهوة أرابيكا المتداولة في نيويورك بأكثر من 3.5% أمس الخميس ردا على تهديد ترامب. تعد البرازيل أكبر منتج لقهوة أرابيكا في العالم، والتي تستخدم في المشروبات الفاخرة.وقال أحد التجار لصحيفة «فاينانشال تايمز» إن الرسالة أرسلت موجات صادمة عبر صناعة القهوة، فالولايات المتحدة هي المشتري الرئيسي للقهوة البرازيلية، لذا فإن هذه التعريفة الجمركية ستؤثر بالتأكيد على معنويات المستهلكين.وقال رئيس مجموعة «لافاتزا» للقهوة جوزيبي لافاتزا، قبيل تهديد ترامب للبرازيل، إن فرض الولايات المتحدة ضريبة بنسبة 10% على سلع الاتحاد الأوروبي أمر جيد، لكن التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والدول المنتجة للقهوة مثل البرازيل وفيتنام ستشكل تحديا أكبر لشركات القهوة وسترفع الأسعار على المستهلكين الأميركيين.وارتفعت أسعار قهوة أرابيكا وروبوستا بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أدى ضعف الحصاد في الدولتين الرئيسيتين لمزارع القهوة في العالم، البرازيل وفيتنام، إلى انخفاض الإمدادات وتدفق المضاربين على السوق.ووصلت عقود روبوستا الآجلة في لندن، وهي المعيار العالمي، إلى مستوى قياسي بلغ نحو 5700 دولار للطن في وقت سابق من هذا العام، مرتفعا عن متوسطه التاريخي البالغ 1700 دولار، في حين ارتفع سعر حبوب بن أرابيكا الفاخرة بنسبة 70% العام الماضي ليصل إلى 4.20 آلاف دولار للرطل.لكن أسعار أرابيكا وروبوستا تراجعت عن أعلى مستوياتها في الأشهر الأخيرة على أمل تحسن المحاصيل.

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