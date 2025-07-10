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Openai تدخل عالم المتصفحات بمنافس جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي
(MENAFN- Al-Anbaa)
دخلت شركة «OpenAI» في تحد مباشر مع «ألفابيت»، حيث تستعد لإطلاق متصفحها الخاص، بحسب ما أفادت به «رويترز» نقلا عن مصادر.
وأضافت المصادر أن المتصفح مقرر إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة، ويهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لإحداث تغيير جذري في طريقة تصفح المستخدمين للويب. وسيتيح هذا المتصفح لشركة OpenAI وصولا مباشرا إلى إحدى أهم ركائز نجاح غوغل: بيانات المستخدم.
وإذا اعتمده 400 مليون مستخدم نشط أسبوعيا لتطبيق «ChatGPT»، فقد يشكل متصفح «OpenAI» ضغطا على مكون رئيسي في مصدر دخل «غوغل» من الإعلانات. ويعد كروم ركيزة أساسية في أعمال الإعلانات لشركة «ألفابيت»، التي تشكل ما يقرب من ثلاثة أرباع إيراداتها، حيث يوفر معلومات المستخدمين لمساعدة «ألفابيت» على استهداف الإعلانات بشكل أكثر فعالية وربحية، كما يتيح لغوغل طريقة لتوجيه زيارات البحث إلى محركها الخاص افتراضيا.
وصمم متصفح «OpenAI» للحفاظ على بعض تفاعلات المستخدم ضمن واجهة دردشة أصلية شبيهة بـ «ChatGPT» بدلا من النقر للوصول إلى مواقع الويب، وفقا لمصدرين.
وأضاف أحد المصادر أن هذا المتصفح جزء من استراتيجية أوسع نطاقا لشركة «OpenAI» لدمج خدماتها في الحياة الشخصية والعملية للمستهلكين.
وفي مايو، أعلنت «OpenAI» أنها ستدخل مجال الأجهزة، حيث دفعت 6.5 مليارات دولار لشراء io، وهي شركة ناشئة لأجهزة الذكاء الاصطناعي من رئيس التصميم السابق لشركة «أبل»، جوني إيف.
وسيسمح متصفح الويب لشركة «OpenAI» بدمج منتجات وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مثل Operator، مباشرة في تجربة التصفح، مما يمكن المتصفح من تنفيذ المهام نيابة عن المستخدم، وفقا لما ذكره المصدران.
ووصول المتصفح إلى نشاط المستخدم على الويب سيجعله المنصة المثالية لوكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم اتخاذ إجراءات نيابة عنهم، مثل حجز الحجوزات أو ملء النماذج، مباشرة داخل مواقع الويب التي يستخدمونها.
وتواجه «أوبن إيه آي» تحديات كبيرة - حيث يسيطر متصفح غوغل كروم، الذي يستخدمه أكثر من 3 مليارات شخص، حاليا على أكثر من ثلثي سوق المتصفحات العالمية، وفقا لشركة تحليلات الويب «StatCounter». ويتخلف متصفح «سفاري» التابع لشركة «أبل»، الذي يحتل المركز الثاني، بفارق كبير بنسبة 16%.
كما أعلنت شركات ناشئة أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل «The Browser Company» و«Brave»، عن متصفحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تنفيذ إجراءات نيابة عن المستخدم هذا العام. أطلقت شركة «بيربلكسيتي»، وهي شركة ناشئة ذات تمويل جيد ومشهورة بمحرك البحث الخاص بها، متصفح الذكاء الاصطناعي «كوميت» يوم الأربعاء.
دخلت شركة «OpenAI» في تحد مباشر مع «ألفابيت»، حيث تستعد لإطلاق متصفحها الخاص، بحسب ما أفادت به «رويترز» نقلا عن مصادر.
وأضافت المصادر أن المتصفح مقرر إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة، ويهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لإحداث تغيير جذري في طريقة تصفح المستخدمين للويب. وسيتيح هذا المتصفح لشركة OpenAI وصولا مباشرا إلى إحدى أهم ركائز نجاح غوغل: بيانات المستخدم.
وإذا اعتمده 400 مليون مستخدم نشط أسبوعيا لتطبيق «ChatGPT»، فقد يشكل متصفح «OpenAI» ضغطا على مكون رئيسي في مصدر دخل «غوغل» من الإعلانات. ويعد كروم ركيزة أساسية في أعمال الإعلانات لشركة «ألفابيت»، التي تشكل ما يقرب من ثلاثة أرباع إيراداتها، حيث يوفر معلومات المستخدمين لمساعدة «ألفابيت» على استهداف الإعلانات بشكل أكثر فعالية وربحية، كما يتيح لغوغل طريقة لتوجيه زيارات البحث إلى محركها الخاص افتراضيا.
وصمم متصفح «OpenAI» للحفاظ على بعض تفاعلات المستخدم ضمن واجهة دردشة أصلية شبيهة بـ «ChatGPT» بدلا من النقر للوصول إلى مواقع الويب، وفقا لمصدرين.
وأضاف أحد المصادر أن هذا المتصفح جزء من استراتيجية أوسع نطاقا لشركة «OpenAI» لدمج خدماتها في الحياة الشخصية والعملية للمستهلكين.
وفي مايو، أعلنت «OpenAI» أنها ستدخل مجال الأجهزة، حيث دفعت 6.5 مليارات دولار لشراء io، وهي شركة ناشئة لأجهزة الذكاء الاصطناعي من رئيس التصميم السابق لشركة «أبل»، جوني إيف.
وسيسمح متصفح الويب لشركة «OpenAI» بدمج منتجات وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مثل Operator، مباشرة في تجربة التصفح، مما يمكن المتصفح من تنفيذ المهام نيابة عن المستخدم، وفقا لما ذكره المصدران.
ووصول المتصفح إلى نشاط المستخدم على الويب سيجعله المنصة المثالية لوكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم اتخاذ إجراءات نيابة عنهم، مثل حجز الحجوزات أو ملء النماذج، مباشرة داخل مواقع الويب التي يستخدمونها.
وتواجه «أوبن إيه آي» تحديات كبيرة - حيث يسيطر متصفح غوغل كروم، الذي يستخدمه أكثر من 3 مليارات شخص، حاليا على أكثر من ثلثي سوق المتصفحات العالمية، وفقا لشركة تحليلات الويب «StatCounter». ويتخلف متصفح «سفاري» التابع لشركة «أبل»، الذي يحتل المركز الثاني، بفارق كبير بنسبة 16%.
كما أعلنت شركات ناشئة أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل «The Browser Company» و«Brave»، عن متصفحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تنفيذ إجراءات نيابة عن المستخدم هذا العام. أطلقت شركة «بيربلكسيتي»، وهي شركة ناشئة ذات تمويل جيد ومشهورة بمحرك البحث الخاص بها، متصفح الذكاء الاصطناعي «كوميت» يوم الأربعاء.
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