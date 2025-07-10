Openai تدخل عالم المتصفحات بمنافس جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي

دخلت شركة «OpenAI» في تحد مباشر مع «ألفابيت»، حيث تستعد لإطلاق متصفحها الخاص، بحسب ما أفادت به «رويترز» نقلا عن مصادر.وأضافت المصادر أن المتصفح مقرر إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة، ويهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لإحداث تغيير جذري في طريقة تصفح المستخدمين للويب. وسيتيح هذا المتصفح لشركة OpenAI وصولا مباشرا إلى إحدى أهم ركائز نجاح غوغل: بيانات المستخدم.وإذا اعتمده 400 مليون مستخدم نشط أسبوعيا لتطبيق «ChatGPT»، فقد يشكل متصفح «OpenAI» ضغطا على مكون رئيسي في مصدر دخل «غوغل» من الإعلانات. ويعد كروم ركيزة أساسية في أعمال الإعلانات لشركة «ألفابيت»، التي تشكل ما يقرب من ثلاثة أرباع إيراداتها، حيث يوفر معلومات المستخدمين لمساعدة «ألفابيت» على استهداف الإعلانات بشكل أكثر فعالية وربحية، كما يتيح لغوغل طريقة لتوجيه زيارات البحث إلى محركها الخاص افتراضيا.وصمم متصفح «OpenAI» للحفاظ على بعض تفاعلات المستخدم ضمن واجهة دردشة أصلية شبيهة بـ «ChatGPT» بدلا من النقر للوصول إلى مواقع الويب، وفقا لمصدرين.وأضاف أحد المصادر أن هذا المتصفح جزء من استراتيجية أوسع نطاقا لشركة «OpenAI» لدمج خدماتها في الحياة الشخصية والعملية للمستهلكين.وفي مايو، أعلنت «OpenAI» أنها ستدخل مجال الأجهزة، حيث دفعت 6.5 مليارات دولار لشراء io، وهي شركة ناشئة لأجهزة الذكاء الاصطناعي من رئيس التصميم السابق لشركة «أبل»، جوني إيف.وسيسمح متصفح الويب لشركة «OpenAI» بدمج منتجات وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مثل Operator، مباشرة في تجربة التصفح، مما يمكن المتصفح من تنفيذ المهام نيابة عن المستخدم، وفقا لما ذكره المصدران.ووصول المتصفح إلى نشاط المستخدم على الويب سيجعله المنصة المثالية لوكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم اتخاذ إجراءات نيابة عنهم، مثل حجز الحجوزات أو ملء النماذج، مباشرة داخل مواقع الويب التي يستخدمونها.وتواجه «أوبن إيه آي» تحديات كبيرة - حيث يسيطر متصفح غوغل كروم، الذي يستخدمه أكثر من 3 مليارات شخص، حاليا على أكثر من ثلثي سوق المتصفحات العالمية، وفقا لشركة تحليلات الويب «StatCounter». ويتخلف متصفح «سفاري» التابع لشركة «أبل»، الذي يحتل المركز الثاني، بفارق كبير بنسبة 16%.كما أعلنت شركات ناشئة أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل «The Browser Company» و«Brave»، عن متصفحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تنفيذ إجراءات نيابة عن المستخدم هذا العام. أطلقت شركة «بيربلكسيتي»، وهي شركة ناشئة ذات تمويل جيد ومشهورة بمحرك البحث الخاص بها، متصفح الذكاء الاصطناعي «كوميت» يوم الأربعاء.

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