جي إف إتش توقع اتفاقية شراكة مع دبي العطاء



في إطار حرصها الدائم على إحداث أثر إيجابي في المجتمعات التي تنشط فيها، قامت مجموعة جي إف إتش المالية (جي إف إتش) بتوقيع اتفاقية شراكة مع «دبي العطاء»، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وذلك بهدف دعم المؤسسة في مهمتها المتمثلة في تمكين الأطفال والشباب من الحصول على التعليم السليم.

وجرت مراسم التوقيع في مقر دبي العطاء في دبي، بحضور عبدالله أحمد الشحي رئيس العمليات في دبي العطاء، وسحر قناطي رئيس قسم العلاقات المؤسسية في «جي إف إتش»، ونوال الناجي مدير أول في قسم العلاقات المؤسسية في «جي إف إتش»، وزينب فريدوني نائب رئيس إدارة الشراكات في دبي العطاء.

وضمن هذه الشراكة، أعلنت المجموعة عن رعايتها لمبادرة «جهز حقيبة لبداية جديدة» التي يتم تنظيمها ضمن برنامج «التطوع في الإمارات» التابع لدبي العطاء، والتي تقام اليوم الجمعة 11 يوليو في فندق «جي دبليو ماريوت ماركيز دبي»، بمشاركة أكثر من ‎100‎ فرد، ويشمل ذلك موظفي «جي إف إتش» وشركائها الاستراتيجيين، من بينهم شركة «جي إف إتش بارتنرز» ومدرسة شيفيلد الخاصة ومدرسة بلفيدير البريطانية وإنترتينر.

وسيشارك أعضاء فريق «جي إف إتش» مع المتطوعين من مختلف أنحاء دولة الإمارات في تجهيز ‎2000‎ حقيبة مدرسية متكاملة تضم أدوات قرطاسية ودفاتر ولوازم أساسية أخرى، .

وبهذه المناسبة، قالت رئيس قسم العلاقات المؤسسية في مجموعة «جي إف إتش المالية» سحر قناطي: «يسرنا الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية مع دبي العطاء والمشاركة في هذه المبادرة الهادفة، حيث نؤمن في «جي إف إتش» بأن الأثر الحقيقي يتحقق عندما يلتقي العمل بخدمة المجتمع. كما نحرص باستمرار على تبني مبادرات تدعم التعليم وتمكين الشباب وترسخ قيم الاستدامة.

ونتطلع عبر هذه الشراكة إلى إطلاق مزيد من البرامج القادرة على تحقيق قيمة اجتماعية ملموسة في مختلف أنحاء المنطقة». من جانبه، قال رئيس العمليات في دبي العطاء عبدالله أحمد الشحي «نؤمن في دبي العطاء بأن كل طفل يستحق أن يبدأ عامه الدراسي وهو مستعد ومفعم بالفخر.

ويسهم دعم مجموعة «جي إف إتش المالية» لمبادرتنا «جهز حقيبة لبداية جديدة» في ضمان تمكين الأطفال من الأسر المتعففة في دولة الإمارات من بدء العام الدراسي الجديد بكرامة وثقة وفرح. لذلك، نعرب عن خالص امتناننا لـ «جي إف إتش» على التزامها بقضيتنا، ولحرصها على تزويد المتعلمين الصغار بالأدوات التي يحتاجونها للنجاح. معا، نحن لا نكتفي بتجهيز حقائب مدرسية، بل نفتح أبوابا لمسارات تعليمية أكثر إشراقا».