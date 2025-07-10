جي إف إتش توقع اتفاقية شراكة مع دبي العطاء

جي إف إتش توقع اتفاقية شراكة مع دبي العطاء
في إطار حرصها الدائم على إحداث أثر إيجابي في المجتمعات التي تنشط فيها، قامت مجموعة جي إف إتش المالية (جي إف إتش) بتوقيع اتفاقية شراكة مع «دبي العطاء»، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وذلك بهدف دعم المؤسسة في مهمتها المتمثلة في تمكين الأطفال والشباب من الحصول على التعليم السليم.
وجرت مراسم التوقيع في مقر دبي العطاء في دبي، بحضور عبدالله أحمد الشحي رئيس العمليات في دبي العطاء، وسحر قناطي رئيس قسم العلاقات المؤسسية في «جي إف إتش»، ونوال الناجي مدير أول في قسم العلاقات المؤسسية في «جي إف إتش»، وزينب فريدوني نائب رئيس إدارة الشراكات في دبي العطاء.
وضمن هذه الشراكة، أعلنت المجموعة عن رعايتها لمبادرة «جهز حقيبة لبداية جديدة» التي يتم تنظيمها ضمن برنامج «التطوع في الإمارات» التابع لدبي العطاء، والتي تقام اليوم الجمعة 11 يوليو في فندق «جي دبليو ماريوت ماركيز دبي»، بمشاركة أكثر من 100 فرد، ويشمل ذلك موظفي «جي إف إتش» وشركائها الاستراتيجيين، من بينهم شركة «جي إف إتش بارتنرز» ومدرسة شيفيلد الخاصة ومدرسة بلفيدير البريطانية وإنترتينر.
وسيشارك أعضاء فريق «جي إف إتش» مع المتطوعين من مختلف أنحاء دولة الإمارات في تجهيز 2000 حقيبة مدرسية متكاملة تضم أدوات قرطاسية ودفاتر ولوازم أساسية أخرى، .
وبهذه المناسبة، قالت رئيس قسم العلاقات المؤسسية في مجموعة «جي إف إتش المالية» سحر قناطي: «يسرنا الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية مع دبي العطاء والمشاركة في هذه المبادرة الهادفة، حيث نؤمن في «جي إف إتش» بأن الأثر الحقيقي يتحقق عندما يلتقي العمل بخدمة المجتمع. كما نحرص باستمرار على تبني مبادرات تدعم التعليم وتمكين الشباب وترسخ قيم الاستدامة.
ونتطلع عبر هذه الشراكة إلى إطلاق مزيد من البرامج القادرة على تحقيق قيمة اجتماعية ملموسة في مختلف أنحاء المنطقة». من جانبه، قال رئيس العمليات في دبي العطاء عبدالله أحمد الشحي «نؤمن في دبي العطاء بأن كل طفل يستحق أن يبدأ عامه الدراسي وهو مستعد ومفعم بالفخر.ويسهم دعم مجموعة «جي إف إتش المالية» لمبادرتنا «جهز حقيبة لبداية جديدة» في ضمان تمكين الأطفال من الأسر المتعففة في دولة الإمارات من بدء العام الدراسي الجديد بكرامة وثقة وفرح. لذلك، نعرب عن خالص امتناننا لـ «جي إف إتش» على التزامها بقضيتنا، ولحرصها على تزويد المتعلمين الصغار بالأدوات التي يحتاجونها للنجاح. معا، نحن لا نكتفي بتجهيز حقائب مدرسية، بل نفتح أبوابا لمسارات تعليمية أكثر إشراقا».
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