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الفرنسي تيو هرنانديز ينضم إلى الهلال السعودي

الفرنسي تيو هرنانديز ينضم إلى الهلال السعودي

2025-07-10 03:01:48
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن الهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم "الخميس" تعاقده مع الظهير الفرنسي تيو هرنانديز قادما من ميلان الإيطالي.
وقال الهلال عبر حسابه على منصة إكس "الدولي الفرنسي في كتيبة الزعيم، تيو هلالي".

ولم يكشف الهلال عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن تقارير صحفية إيطالية أشارت إلى أن النادي السعودي دفع 25 مليون يورو إلى ميلان لإتمام الصفقة.

وقال ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن تيو لن يكون ضمن خططه للموسم المقبل.

وخلال مسيرته، لعب تيو مع أتليتيكو مدريد وألافيس وريال مدريد وريال سوسيداد، قبل انتقاله إلى ميلان في صيف 2019.

وفاز مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2021-2022، وكأس السوبر الإيطالية في الموسم الماضي، إلى جانب تتويجه بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الإسبانية مع ريال مدريد.

ولعب هرنانديز 38 مباراة مع منتخب فرنسا سجل خلالها هدفين، وتوج معه بلقب دوري الأمم الأوروبية في عام 2021.

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