الفرنسي تيو هرنانديز ينضم إلى الهلال السعودي

الفرنسي تيو هرنانديز ينضم إلى الهلال السعودي
وقال الهلال عبر حسابه على منصة إكس "الدولي الفرنسي في كتيبة الزعيم، تيو هلالي".
ولم يكشف الهلال عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن تقارير صحفية إيطالية أشارت إلى أن النادي السعودي دفع 25 مليون يورو إلى ميلان لإتمام الصفقة.
وقال ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن تيو لن يكون ضمن خططه للموسم المقبل.
وخلال مسيرته، لعب تيو مع أتليتيكو مدريد وألافيس وريال مدريد وريال سوسيداد، قبل انتقاله إلى ميلان في صيف 2019.
وفاز مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2021-2022، وكأس السوبر الإيطالية في الموسم الماضي، إلى جانب تتويجه بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الإسبانية مع ريال مدريد.
ولعب هرنانديز 38 مباراة مع منتخب فرنسا سجل خلالها هدفين، وتوج معه بلقب دوري الأمم الأوروبية في عام 2021.
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