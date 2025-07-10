أغنية تتصدر التريند العربي من كلمات والحان اردنية

MENAFN - Amman Net) بعد يوم واحد من طرحها، تصدرت أغنية“كيفك ع فراقي” لفضل شاكر ونجله محمد شاكر قائمة التريند، محققة نحو 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب خلال أقل من 24 ساعة، وتجاوزت 3.5 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة

الأغنية من كلمات الشاعرة الأردنية سمر هنيدي، ألحان وائل الشرقاوي، وتوزيع حسام صعبي, اخراج محمود رمزي

الشاعرة الأردنية سمر هنيدي، التي لطالما وصفت كتاباتها بأنها "أهازيج فرح للقلوب العاشقة"، استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة خاصة في المشهد الغنائي العربي، وتوالت بعدها مشاركاتها في أعمال غنائية مع أسماء شابة أخرى معروفة، مثل نديم نور، محمد دقدوق، وأنور نور. كما شاركت في كتابة أغانٍ وطنية وسياحية، أبرزها ضمن حملة "يلا ع الأردن"، التي هدفت إلى الترويج للمملكة كوجهة سياحية ثقافية

اما بالنسبة الى الشرقاوي، الحاصل على بكالوريوس في التأليف الموسيقي من الأكاديمية الأردنية عام 1993، والذي عُرف منذ بداياته بتمسكه بالعمل النوعي، نجح في ترجمة كلمات هنيدي إلى ألحان تتوافق مع إحساس الكلمات وتُثريها بمشهد صوتي معبّر

وقد حقق هذا التعاون صدى واسعًا، ليس فقط على منصات الموسيقى بل في أوساط الملحنين والأسماع العربية، مما أكسب الأغنية بُعدًا تفاعليًا وموسيقيًا مزدوجًا

العمل جمع بين جيلين: صوت فضل شاكر العريق وابنه الشاب محمد، وقد وُصف الدويتو بـ“صوتين، بس قلب واحد” مما أعطاه لمسة عاطفية خاصة تجسّد تلاحم الأب والابن

الكلمات تُعالج موضوع الفقد والندم بأسلوب مباشر وعاطفي، فتلامس مشاعر الجمهور: من“كذبة وصدقتها” إلى السؤال المؤثر“كيفك ع فراقي

وفي ظل هذا النجاح اللافت، تُثبت أغنية“كيفك ع فراقي” أن العمل الفني الصادق والمبني على تعاون متناغم بين الكلمة، اللحن، والصوت، لا بد أن يجد طريقه إلى قلوب الناس

فمن كلمات سمر هنيدي التي نسجت وجع الفقد بنعومة شعرية، إلى ألحان وائل الشرقاوي التي عززت الإحساس بذكاء موسيقي راقٍ، مرورًا بصوتَي فضل ومحمد شاكر اللذين التقيا في عاطفة واحدة، وُلد عمل متكامل رسم لوحة وجدانية نادرة

نجاح الأغنية في وقت قياسي يؤكد أن الجمهور لا يزال متعطشًا للأغاني التي تُحاكي تجربته الإنسانية بصدق، بعيدًا عن الاستعراض أو الابتذال، ويمنح هذا التعاون الثلاثي مساحة مستحقة في خارطة الأغنية العربية المعاصرة، ويمهد لتكرار التجربة في أعمال قادمة قد تكون أكثر تأثيرًا وانتشارًا

ومع إشادات من جمهور عريض وفنانين كبار مثل سعد لمجرد، يبدو أن "كيفك ع فراقي" لم تكن مجرد أغنية عابرة، بل محطة مؤثرة في مسيرة كل من ساهم في صناعتها - محطة تضع الشاعرة سمر هنيدي والملحن وائل الشرقاوي في دائرة الضوء الفني العربي الأوسع