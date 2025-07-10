وزير الثقافة يفتتح مهرجان موسم البيدر الثقافي في جرش
جرش 10 تموز (بترا) علي فريحات- افتتح وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، اليوم الخميس، مهرجان البيدر الثقافي، والذي نظمه منتدى جبل العتمات بمناسبة إعلان لواء المعراض لواء للثقافة الأردنية لعام 2025.
وأكدر الرواشدة، أهمية مثل هذه المبادرات والمواسم الثقافية التي تعكس دور المنتديات والهيئات الثقافي في تفعيل الحراك الثقافي المجتمعي، وإبراز المواهب الثقافية والفنية وصولا الى تحقيق تنمية محلية مستدامة من خلال الثقافة.
من جهته، بين محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، أهمية المبادرات الثقافية في ترسيخ القيم الوطنية والإنسانية في ظل التحديات الفكرية والتغيرات الاجتماعية التي يشهدها العالم، حيث تؤدي هذه المبادرات دورا فاعلا في بناء جيل واع مثقف وقادر على المساهمة في تنمية المجتمع، مؤكدا أن الثقافة تمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتحصينها.
بدوره، أشار النائب حمزة الحوامدة إلى أن القطاع الثقافي بفضل التوجيهات الملكية أصبح أكثر تميزا في المنطقة وحقق إنجازات ثقافية عديدة.
وأكد رئيس المنتدى المهندس خلدون عتمة، التزام منتدى جبل العتمات بالسير على نهجه السنوي متسقا مع الأهداف الاجتماعية والثقافية التي تؤسس لوعي تنموي راسخ، مشيرا الى أن موسم البيدر الثقافي يمثل حصادا للإبداع المحلي بوصفه موسما موازيا لمهرجان جرش يعكس الشراكة المؤسسية مع عدد من الجامعات.
وتضمن حفل الافتتاح الذي حضره مدير ثقافة جرش الدكتور عقله القادري وعدد من ممثلي الدوائر المعنية والفعاليات الرسمية والشعبية والأدباء والمثقفين، اختيار الشاعر الأردني الدكتور حيدر محمود كشخصية الموسم الثقافي، وإلقاء كلمات وقصائد شعرية.
--(بترا)
ع ف/ع س/رق
10/07/2025 16:12:43
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