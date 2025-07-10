وزير الثقافة يفتتح مهرجان موسم البيدر الثقافي في جرش

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 10 تموز (بترا) علي فريحات- افتتح وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، اليوم الخميس، مهرجان البيدر الثقافي، والذي نظمه منتدى جبل العتمات بمناسبة إعلان لواء المعراض لواء للثقافة الأردنية لعام 2025.

وأكدر الرواشدة، أهمية مثل هذه المبادرات والمواسم الثقافية التي تعكس دور المنتديات والهيئات الثقافي في تفعيل الحراك الثقافي المجتمعي، وإبراز المواهب الثقافية والفنية وصولا الى تحقيق تنمية محلية مستدامة من خلال الثقافة.

من جهته، بين محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، أهمية المبادرات الثقافية في ترسيخ القيم الوطنية والإنسانية في ظل التحديات الفكرية والتغيرات الاجتماعية التي يشهدها العالم، حيث تؤدي هذه المبادرات دورا فاعلا في بناء جيل واع مثقف وقادر على المساهمة في تنمية المجتمع، مؤكدا أن الثقافة تمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتحصينها.

بدوره، أشار النائب حمزة الحوامدة إلى أن القطاع الثقافي بفضل التوجيهات الملكية أصبح أكثر تميزا في المنطقة وحقق إنجازات ثقافية عديدة.

وأكد رئيس المنتدى المهندس خلدون عتمة، التزام منتدى جبل العتمات بالسير على نهجه السنوي متسقا مع الأهداف الاجتماعية والثقافية التي تؤسس لوعي تنموي راسخ، مشيرا الى أن موسم البيدر الثقافي يمثل حصادا للإبداع المحلي بوصفه موسما موازيا لمهرجان جرش يعكس الشراكة المؤسسية مع عدد من الجامعات.

وتضمن حفل الافتتاح الذي حضره مدير ثقافة جرش الدكتور عقله القادري وعدد من ممثلي الدوائر المعنية والفعاليات الرسمية والشعبية والأدباء والمثقفين، اختيار الشاعر الأردني الدكتور حيدر محمود كشخصية الموسم الثقافي، وإلقاء كلمات وقصائد شعرية.

--(بترا)

ع ف/ع س/رق

10/07/2025 16:12:43