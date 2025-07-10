حملة وطنية توعوية حول التبرع بالقرنية في مستشفيات البشير
عمان 10 تموز (بترا)- انطلقت في مستشفيات البشير، اليوم الخميس، أولى فعاليات الحملة الوطنية التوعوية حول أهمية التبرع بالقرنية تحت شعار "امنح النور لغيرك"، بالشراكة مع بنك العيون الأردني وجمعية أصدقاء بنك العيون الأردني، ونادي روتاري عمان "عمون"، وبدعم من نادي روتاري ألين هايدنهايم الألماني ومؤسسة الروتاري الدولية.
وجاءت الحملة ضمن مشروع محاربة فقدان البصر في الأردن، والذي يهدف إلى دعم بنك العيون الأردني بجهاز طبي حديث لفصل القرنية إلى جزأين، بما يزيد من عدد المستفيدين من كل تبرع، ويسهم في تقليص قوائم الانتظار لزراعة القرنية، إذ شارك في الحملة مختصين من مختلف القطاعات الطبية والقانونية والدينية، وممثلين عن المجتمع المحلي، مما يعكس التشاركية الواسعة في إنجاح هذه الحملة.
وأكد مدير العلاقات العامة في مستشفيات البشير الدكتور زيد الفاعوري، أن التبرع بالقرنية ليس مجرد إجراء طبي، بل رسالة إنسانية نبيلة تحمل الأمل والنور لمن فقدوا نعمة البصر.
وتهدف الحملة إلى رفع الوعي العام بأهمية التبرع بالقرنية بعد الوفاة، وتعزيز ثقافة العطاء الإنساني التي تعيد الأمل في الإبصار للمرضى المحتاجين.
--(بترا)
ع د/ع س/رق
10/07/2025 16:25:57
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