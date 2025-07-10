حملة وطنية توعوية حول التبرع بالقرنية في مستشفيات البشير

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تموز (بترا)- انطلقت في مستشفيات البشير، اليوم الخميس، أولى فعاليات الحملة الوطنية التوعوية حول أهمية التبرع بالقرنية تحت شعار "امنح النور لغيرك"، بالشراكة مع بنك العيون الأردني وجمعية أصدقاء بنك العيون الأردني، ونادي روتاري عمان "عمون"، وبدعم من نادي روتاري ألين هايدنهايم الألماني ومؤسسة الروتاري الدولية.

وجاءت الحملة ضمن مشروع محاربة فقدان البصر في الأردن، والذي يهدف إلى دعم بنك العيون الأردني بجهاز طبي حديث لفصل القرنية إلى جزأين، بما يزيد من عدد المستفيدين من كل تبرع، ويسهم في تقليص قوائم الانتظار لزراعة القرنية، إذ شارك في الحملة مختصين من مختلف القطاعات الطبية والقانونية والدينية، وممثلين عن المجتمع المحلي، مما يعكس التشاركية الواسعة في إنجاح هذه الحملة.

وأكد مدير العلاقات العامة في مستشفيات البشير الدكتور زيد الفاعوري، أن التبرع بالقرنية ليس مجرد إجراء طبي، بل رسالة إنسانية نبيلة تحمل الأمل والنور لمن فقدوا نعمة البصر.

وتهدف الحملة إلى رفع الوعي العام بأهمية التبرع بالقرنية بعد الوفاة، وتعزيز ثقافة العطاء الإنساني التي تعيد الأمل في الإبصار للمرضى المحتاجين.

--(بترا)

ع د/ع س/رق

10/07/2025 16:25:57