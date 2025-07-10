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الاستعانة بحكام أردنيين لإدارة مباريات في العراق وسوريا

الاستعانة بحكام أردنيين لإدارة مباريات في العراق وسوريا

2025-07-10 10:04:27
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 تموز (بترا)- يتولى الطاقم الدولي الأردني المكون من الحكم أدهم مخادمة، والمساعدين محمد البكار وأحمد الرويلي، إدارة مباراة زاخو والشرطة ضمن نصف نهائي بطولة كأس العراق لكرة القدم، والمقررة السبت المقبل، ثم المباراة الفاصلة المؤهلة إلى دوري نجوم العراق بين فريقي أمانة بغداد ونفط البصرة الاثنين المقبل.
كما يستعين الاتحاد السوري لكرة القدم بطاقمين أردنيين دوليين لإدارة مباراتين حاسمتين ضمن الجولة الأخيرة من الدوري السوري الممتاز، يوم السبت المقبل، ويتكون الطاقم الأول من الحكم أحمد يعقوب للساحة، والمساعدين محمد محرم وقيس خميس، بينما يضم الطاقم الثاني الحكم محمد مفيد، والمساعدين عمرو عجاج وأحمد سمارة.
ويأتي اختيار الطواقم التحكيمية الأردنية في إطار تبادل الخبرات والكفاءات التحكيمية مع الدول الشقيقة المجاورة، إلى جانب السمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكم الأردني على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.
--(بترا)
خ خ/ع س/رق
10/07/2025 16:28:15

MENAFN10072025000117011021ID1109784988

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