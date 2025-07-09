دراسة: 4 تحديات أمنية تواجه مصانع المستقبل

MENAFN - Asdaf News) استعرضت دراسة حديثة صادرة عن شركة بالو ألتو نتوركس اليوم أبرز التحديات الأمنية التي تواجه المصانع في ظل الثورة الصناعية الرابعة، سواء في يومنا الحالي أو في المستقبل القريب، كما سلطت الضوء على الخطوات التي تضمن الأمن السيبراني في قطاع التصنيع.

وقد أصبحت الثورة الصناعية الرابعة أمراً واقعاً يسهم في رسم معالم الطريقة التي يقوم من خلالها المصنّعون حول العالم بتصميم منتجاتهم وتصنيعها وتوصيلها. ولم تعد المصانع الذكية رؤية مستقبلية بل أصبحت واقعاً حاضراً نراه في نطاق واسع يمتد بدءاً من أعمال الصيانة التنبؤية والروبوتات المتصلة بالسحابة، وصولاً إلى تحليلات الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية.

لقد كانت وتيرة هذا التحول مذهلة، إذ من المتوقع أن يتم ربط 15 مليار جهاز صناعي جديد وقديم بتقنية الجيل الخامس بحلول عام 2026، كما من المتوقع أن يشهد استخدام أصول التكنولوجيا التشغيلية (OT) نمواً بنسبة 400% بحلول عام 2030.

وتنظر“ماكينزي” إلى هذا الأمر على أنه يمثل حقبة جديدة من الكفاءة الصناعية التي ستعزز إنتاجية القوى العاملة بنسبة 30%، وستقلص فترات توقف الآلات عن العمل بنسبة 50%، مع قيامها في ذات الوقت بضبط التكاليف وتحسين السلامة.

لكن وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا التقدم الرقمي ينطوي على مخاطر كبيرة إذ أن كل أصل متصل بالشبكة يؤدي إلى إضافة نقطة ضعف محتملة، ما يوسع نطاق الأسطح المعرضة للهجمات، ويجعل الأمن السيبراني أكثر أهمية من أي وقت مضى. وبناءً على ما سبق، تحتاج المصانع الذكية إلى مستويات أمان أكثر ذكاء، ما يعني ضرورة تخطي مجموعة جديدة من التحديات الفريدة.

التحدي الأول: تكنولوجيا المعلومات ( IT ) مقابل التكنولوجيا التشغيلية ( OT ) – الجديد يلتقي القديم

لم يتم تصميم أنظمة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية لكي تعمل معاً، ولكن نظراً للفوائد التشغيلية الكبيرة التي توفرها اتصالات الجيل الخامس فقد أصبح هذا التعاون ضرورياً، وعلى الرغم من ذلك فإن ضعف التقارب بين هذه الأنظمة قد يكون له تبعات كبيرة على المؤسسات.

ومن جهة أخرى، تتمتع أنظمة تكنولوجيا المعلومات بميزات أمان مدمجة تفتقر إليها أنظمة التكنولوجيا التشغيلية حتى الآن. وبالرغم من امتلاكها لقدرات الإدارة والتوزيع، فإنها غالباً ما تفتقر إلى قدرة الاطلاع على الجوانب المختلفة للعمليات المادية، حيث يعد هذا النوع من الفصل أفضل ما يمكن للجهات التخريبية أن تحلم في الحصول عليه.

التحدي الثاني: من المخاطر الرقمية إلى المخاطر المادية

تشير دراسات“كومباري تيك” (Comparitech) إلى أن هجمات برامج الفدية أسفرت عن تعطيل العمليات في أكثر من 850 مؤسسة صناعية حول العالم خلال الفترة ما بين عامي 2018-2024، حيث بلغت تكلفة التوقف اليومي عن العمل نحو 1.9 مليون دولار أمريكي. وعلى الرغم من ذلك، فإن ضعف مستويات الأمان لا سيما في أصول التكنولوجيا التشغيلية لا يؤثر على بيانات الأنظمة والميزانيات فحسب، بل يمكنه أن يعرض الأصول المادية والأهم من ذلك الأرواح البشرية للخطر.

التحدي الثالث: استمرارية الأعمال

يعتبر الوقت مساوياً للمال في قطاع التصنيع أكثر من معظم القطاعات الأخرى، إذ أنه قطاع يعمل بشكل دائم على مدار الساعة ما يجعل كل دقيقة تعطل للآلات أو توقف للإنتاج، تؤدي إلى خسائر بملايين الدولارات في الإيرادات أو زيادة في التكاليف التشغيلية.

التحدي الرابع: التشريعات تفرض مزيداً من الضغوط

فرضت توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن أمن الشبكات ونظم المعلومات (NIS2) منذ أكتوبر 2024 معايير جديدة للسلامة وتدابير أكثر صرامة بخصوص الأمن السيبراني في القطاعات التي تم تصنيفها على أنها حيوية، بما في ذلك قطاع التصنيع.

وهذا يعني أن الامتثال لم يعد خياراً، وأصبح التنفيذيون مسؤولين بشكل مباشر عن الخروقات والإخفاقات مع ما يترتب على ذلك من تكاليف قانونية ومالية وآثار على السمعة.

الحل: ضمان أمن التصنيع الذكي يبدأ عبر اعتماد نهج أكثر ذكاءً

لقد حان الوقت لنقل الأمن السيبراني من الموقع الهامشي الذي يشغله حالياً في استراتيجية التصنيع إلى موقع محوري، الأمر الذي يتطلب اعتماد نهج استباقي متعدد الطبقات يشمل ما يلي:

: يجب أن توفر منصات الأمن السيبراني الحديثة حماية شاملة لكامل البيئة بدءاً من البنية التحتية الأساسية إلى النقاط الطرفية البعيدة، وذلك باستخدام جدران حماية قادرة على التعلم والتطور للتعامل مع تهديدات“اليوم صفر” (Zero-Day). كما يحتاج المصنع الذكي إلى اعتماد نهج قائم على منصة شاملة لضمان عدم وجود نقاط عمياء أمنية خطرة.: إن توظيف الأتمتة لاكتشاف التهديدات المتقدمة بسرعة، ومعالجة التنبيهات والاستجابة لها في الوقت الفعلي، يتيح للمصنعين استباق مخاطر الهجمات المعقدة قبل أن تتمكن من تعطيل الإنتاج. كما توفر قدرات التعلم العميق والوصول عن بُعد اطلاعاً أوسع على الجوانب المختلفة للتهديدات، ما يساعد على ضمان أمن البنية التحتية السحابية، وتعزيز المعرفة المؤسسية بأدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة.: يعتمد نجاح قطاع التصنيع في المجال السيبراني على إزالة الحواجز بين فرق تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية. ويعد تعزيز التعاون من أجل الوصول إلى فهم مشترك لاحتياجات وأدوار كل طرف، مفتاح نجاح الجمع الآمن بين تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية. ويمكن لمنصة أمن التكنولوجيا التشغيلية الصناعية المقدمة من بالو ألتو نتوركس أن تساعد عبر توفير اطلاع شامل على جميع جوانب العمليات، وضمان الأمن القائم على مبدأ“الثقة الصفرية” (Zero-Trust)، وتبسيط العمليات للاستفادة من البنية التحتية الحالية. ولا تتيح هذه المنصة للمؤسسات نشر الحلول في أقصر وقت ممكن فحسب، بل تمنع في الوقت نفسه أي تداخل بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية.