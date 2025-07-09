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المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية

2025-07-09 03:09:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، الأربعاء، محاولة تسلل أحد الأشخاص على واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة؛ حيث تم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

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