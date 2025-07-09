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جيش الاحتلال يعلن توافر الظروف للمضي في اتفاق حول الأسرى بغزة

جيش الاحتلال يعلن توافر الظروف للمضي في اتفاق حول الأسرى بغزة

2025-07-09 03:09:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، "توافر الظروف" للمضي في اتفاق يضمن الإفراج عن الأسرى في قطاع غزة، في وقت تستمر المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في الدوحة.
وقال إيال زامير في خطاب متلفز "لقد أنجزنا نتائج عدة مهمة. ألحقنا خسائر كبيرة بحكم حماس وقدراتها العسكرية"، مضيفا "بفضل القوة العملانية التي أثبتناها، باتت الظروف متوافرة للمضي في اتفاق بهدف الإفراج عن الأسرى".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر فد عبّر، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وصفقة لتبادل الأسرى في قطاع غزة، مبينا أنه في حال التوصل إلى هدنة، فإن إسرائيل ستتفاوض بشأن وقف دائم لإطلاق النار.

MENAFN09072025000208011052ID1109781144

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