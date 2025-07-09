جمعية كفرسوم تنظم دورة في التصنيع الغذائي لمنتجي الرمان

جمعية كفرسوم تنظم دورة في التصنيع الغذائي لمنتجي الرمان
إربد 9 تموز (بترا) -نظّمت جمعية كفرسوم الزراعية التعاونية، بالتعاون مع مؤسسة الفنار، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية في مجال "التصنيع الغذائي"، استهدفت منتجي الرمان، بمشاركة 20 سيدة.
وقال رئيس الجمعية المهندس عاهد عبيدات إن الدورة التي تستمر 4 أيام، ستقدم معلومات نظرية وتطبيقات عملية حول تصنيع عدد من المنتجات الغذائية الزراعية، وطرق تعليبها وتغليفها والمحافظة عليها.
وأشار إلى أن الدورة تهدف إلى تعزيز المهارات والقدرات للسيدات المشاركات، وتوفير فرص لهن لتحسين أدائهن وتطوير مهاراتهن في عمليات التصنيع الغذائي.
--(بترا)
ع ع/م ف/ه ح
09/07/2025 21:13:16
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