جمعية كفرسوم تنظم دورة في التصنيع الغذائي لمنتجي الرمان

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 9 تموز (بترا) -نظّمت جمعية كفرسوم الزراعية التعاونية، بالتعاون مع مؤسسة الفنار، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية في مجال "التصنيع الغذائي"، استهدفت منتجي الرمان، بمشاركة 20 سيدة.

وقال رئيس الجمعية المهندس عاهد عبيدات إن الدورة التي تستمر 4 أيام، ستقدم معلومات نظرية وتطبيقات عملية حول تصنيع عدد من المنتجات الغذائية الزراعية، وطرق تعليبها وتغليفها والمحافظة عليها.

وأشار إلى أن الدورة تهدف إلى تعزيز المهارات والقدرات للسيدات المشاركات، وتوفير فرص لهن لتحسين أدائهن وتطوير مهاراتهن في عمليات التصنيع الغذائي.

--(بترا)

ع ع/م ف/ه ح

09/07/2025 21:13:16