الأمن العام: تراجع إطلاق العيارات النارية بالمناسبات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تموز (بترا)- أكدت مديرية الأمن العام أن إطلاق العيارات النارية في المناسبات يُعدّ جريمة مرفوضة وسلوكاً مستهجناً، حصد في السنوات الماضية أرواح أطفال وشباب ونساء وآباء، فقدتهم أسرهم نتيجة طيش غير مسؤول، وتهاون لا يُغتفر.

وأشارت المديرية إلى أن هذه الظاهرة شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بفضل تشديد العقوبات القانونية، وتعاظم الرفض المجتمعي لها، وتنامي الحس الأمني لدى المواطنين الذين أصبحوا شركاء فاعلين في مواجهتها، من خلال الإبلاغ عنها ورفض المشاركة في أي مناسبة يُرتكب خلالها هذا الفعل الإجرامي.

وبيّنت المديرية أنها تتلقى بشكل مستمر بلاغات ومشاهدات موثقة تتعلق بإطلاق العيارات النارية، أو بمخالفات أخرى كالمواكب المعيقة للسير، وخروج الأجسام من المركبات، وتقوم بمتابعتها فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها.

وأشارت المديرية إلى تخصيص الرقم (0797911911) عبر تطبيق "الواتساب" لتلقي البلاغات واستقبال الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بهذه المخالفات، مؤكدة أنها تتابع كل بلاغ حتى ضبط مطلق النار وصاحب المناسبة، ومصادرة السلاح، إضافة إلى رصد التجاوزات المرورية الخطرة واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق مرتكبيها، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده.

--(بترا)

ل م/م ف/ ه ح

09/07/2025 21:25:56