صعود الأسهم الأوروبية مدعومة بأداء قطاع الدفاع

صعود الأسهم الأوروبية مدعومة بأداء قطاع الدفاع
عمان 9 تموز (بترا)- ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، مدعومة بأسهم قطاع الدفاع، فيما يترقب المستثمرون مؤشرات على إحراز تقدم بشأن اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.
وبحسب وكالة بلومبيرغ، ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 546.94 نقطة، وصعدت أسهم شركات الدفاع الأوروبية 1.1 بالمئة، كما زادت أسهم البنوك واحدًا بالمئة تقريبًا، وتقدمت أسهم شركات الطاقة 0.8 بالمئة.
--(بترا)
رصد/ ف ق/أز/ هـ ح
09/07/2025 21:04:35
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