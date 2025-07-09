صعود الأسهم الأوروبية مدعومة بأداء قطاع الدفاع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تموز (بترا)- ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، مدعومة بأسهم قطاع الدفاع، فيما يترقب المستثمرون مؤشرات على إحراز تقدم بشأن اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة بلومبيرغ، ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 546.94 نقطة، وصعدت أسهم شركات الدفاع الأوروبية 1.1 بالمئة، كما زادت أسهم البنوك واحدًا بالمئة تقريبًا، وتقدمت أسهم شركات الطاقة 0.8 بالمئة.

--(بترا)

رصد/ ف ق/أز/ هـ ح

09/07/2025 21:04:35