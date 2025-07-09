لضمان تطوير قدرات المجالس المحلية.. دعوات لتفعيل معهد الإدارة المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تموز (بترا) بشرى نيروخ- بعد صدور قرار الحكومة حل البلديات وبدء عمل اللجان المعينة لتسيير أعمالها، تتجه أنظار الأردنيين إلى مشروع القانون الجديد الذي سيتم بموجبه إجراء الانتخابات المحلية، بحسب ما يرى قانيون.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأيام المقبلة ستشهد حوارا حول بلديات المستقبل والسير بها نحو التحول الرقمي بهدف الرقي بالخدمات المقدمة، داعين الى تفعيل دور معهد الإدارة المحلية لبناء قدرات ومهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية.

أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة الأردنية الدكتور ليث نصراوين قال، إن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أفردت في تقريرها النهائي المقدم لجلالة الملك فصلا خاصا بتطوير الإدارة المحلية، مشيرا الى أن جميع هذه المقترحات الهامة التي شارك بإعدادها نخبة من السياسيين والمختصين بشؤون الحكم الإداري المحلي يجب أن تظهر واقعا ملموسا.

وأشار الى أن المقترحات المقدمة من اللجنة الملكية ركزت على ضرورة توسيع دائرة المشاركة الشعبية بإدارة الشؤون المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المحلية المنشودة، وترسيخ مبادئ الشفافية والحاكمية الرشيدة والمحاسبة في بأداء الإدارات المحلية.

وأضاف، إن الركيزة الأساس في تشكيل الإدارة المحلية تقوم على أساس توفير عنصر الانتخاب، باعتباره الآلية التي تعطي الأفراد المحليين فرصة المفاضلة والاختيار بين المترشحين على أساس ما يتم طرحه من برامج انتخابية خدماتية، رائيا أن أنظار الأردنيين تتجه إلى مشروع القانون الجديد والذي سيتم بموجبه إجراء الانتخابات المحلية.

نائب رئيس جامعة اليرموك وأستاذ القانون المدني في كلية القانون الدكتور يوسف عبيدات رأى أنه لا بد من الخروج بتعديلات على قانون الإدارة المحلية يواكب التطورات المعاصرة والتحول الرقمي واعتماد آليات إلكترونية فعالة تحاكي الواقع، داعيا الى التركيز على شروط الترشح لرئاسة وعضوية المجالس البلدية بما يكفل رفع كفاءة الإدارة المحلية وضمان قدرة الرئيس والمجلس البلدي على التعامل مع ملفات الرقمنة والتخطيط الاستراتيجي، والمالية، وغيرها من المسائل الأساسية والخدمية.

من جهته دعا أستاذ القانون الإداري والدستوري في جامعة العلوم الإسلامية العالمية الدكتور حمدي القبيلات إلى وضع شروط ومحددات لضمان وصول أشخاص على قدر عال من الكفاءة لإدارة هذه المجالس، مؤكدا أهمية مجالس الإدارة المحلية والمجالس البلدية في تعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات ذات الصلة بالحاجات المحلية والمتمثلة بتقديم الخدمات وتحسينها وتجويدها.

وأكد قدرة وزارة الإدارة المحلية على مراقبة أداء هذه المجالس نظرا لما تملكه من اختصاصات رقابية واسعة على أداء المجالس البلدية، مشيرا الى المادة (55) من قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021 التي تنص على أن "للوزير تأسيس معهد تدريب لبناء قدرات وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والعاملين والمستخدمين بها والجهات المساندة لها".

الدكتور عيد أحمد الحسبان أستاذ القانون العام في جامعة آل البيت قال، إن لمجالس الإدارة المحلية والمجالس البلدية دورا أساسيا في تفعيل الديمقراطية المحلية وتعزيز المشاركة الشعبية باتخاذ القرارات ذات الصلة بالحاجات المحلية والمتمثلة بتقديم الخدمات وتحسينها وتجويدها.

وأضاف، في ضوء التوجه لتعديل قانون الإدارة المحلية النافذ؛ يُستحسن التركيز على تعزيز ضمانات الحاكمية الرشيدة في مجال الإدارة المحلية، من خلال التركيز على الضمانات العملية لا النظرية لتكريس الحاكمية الرشيدة في التعيين واستقطاب الموارد البشرية وإدارتها في ضوء الإمكانات المادية وحجم العمل، والقضاء على البطالة المقنعة في نطاق عمل الإدارة المحلية.

--(بترا)

ب ن/ ب ص/اح

09/07/2025 16:19:29