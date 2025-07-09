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أوجلان في شريط مصور تخلي حزب العمال الكردستاني عن سلاحه سيحصل سريعا

أوجلان في شريط مصور تخلي حزب العمال الكردستاني عن سلاحه سيحصل سريعا

2025-07-09 08:03:19
(MENAFN- Al-Anbaa)

تعهّد زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان،لة فرات للانباء المقربة من الحزب "في إطار الإيفاء بالوعود التي التزمنا بها، ينبغي انتهاء الكفاح المسلح بشكل طوعي والانتقال إلى المرحلة القانونية والسياسة الديمقراطية"، مشيرا إلى أنه "بخصوص إلقاء السلاح سيتم تحديد الطرق المناسبة والقيام بخطوات عملية سريعة".

وأوضح أنه حاليا "يتم تشكيل لجنة داخل البرلمان التركي من أجل نزع السلاح بشكلٍ طوعي وفي إطار قانوني".

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