أوجلان في شريط مصور تخلي حزب العمال الكردستاني عن سلاحه سيحصل سريعا

أوجلان في شريط مصور تخلي حزب العمال الكردستاني عن سلاحه سيحصل سريعا
تعهّد زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان،لة فرات للانباء المقربة من الحزب "في إطار الإيفاء بالوعود التي التزمنا بها، ينبغي انتهاء الكفاح المسلح بشكل طوعي والانتقال إلى المرحلة القانونية والسياسة الديمقراطية"، مشيرا إلى أنه "بخصوص إلقاء السلاح سيتم تحديد الطرق المناسبة والقيام بخطوات عملية سريعة".
وأوضح أنه حاليا "يتم تشكيل لجنة داخل البرلمان التركي من أجل نزع السلاح بشكلٍ طوعي وفي إطار قانوني".
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