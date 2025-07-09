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كومن للتأمين تستحوذ على منصة "يلا كومبير" الإماراتية

كومن للتأمين تستحوذ على منصة "يلا كومبير" الإماراتية

2025-07-09 08:01:11
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت شركة ((كومن)) للتأمين، إحدى شركات التأمين الرقمي، استحواذها على منصة ((يلا كومبير))، الشركة الإماراتية المتخصصة في مجال مقارنة منتجات التأمين عبر الإنترنت والتي تأسست عام 2014.

وقالت شركة كومن، التي تأسست عام 2018، في بيان صحافي الأربعاء: إنه من خلال هذا الاندماج الاستراتيجي، تصبح الشركتان أكبر مجموعة تأمين رقمي في المنطقة، وتعملان اليوم في ست دول هي لبنان، ومصر، ونيجيريا، وقبرص، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، في حين أن معظم شركات التأمين الرقمي تقتصر على سوق واحدة فقط.

وتتميز يلا كومبير الإماراتية بحضور رقمي قوي، إذ تسجل أكثر من ستة ملايين مستخدم سنوياً عبر منصتها الإلكترونية، ما يعزز البنية التحتية للمجموعة ويمنح العملاء وسيلة أكثر ذكاءً وسرعة وشفافية للوصول إلى منتجات التأمين.

وستحافظ كل من الشركتين على هويتهما التجارية المستقلة، مع العمل ضمن رؤية موحدة واستراتيجية نمو متكاملة.

وقال روجيه زكار، الرئيس التنفيذي لشركة كومن: ((يشكل هذا الاستحواذ خطوة نوعية إذ تعد يلا كومبير اسماً معروفاً في الإمارات ورائدة في مجال الوصول الرقمي إلى التأمين)).

وأضاف: ((إن دمج منصتها الإلكترونية المتطورة مع انتشارنا الإقليمي المتسارع يخلق نظاماً متكاملاً يخدم العملاء بشكل أفضل. في الوقت الذي تركز فيه الشركات الأخرى على سوق واحدة، نحن نبني مجموعة تغطي ستة أسواق - وما زلنا في بداياتنا)).

وطبقاً للبيان، تستعد كومن، بعد ترسيخ حضورها في السوق الإماراتية، حالياً لدخول السوق السعودية في خطوة تعد المرحلة التالية من توسعها الإقليمي.

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