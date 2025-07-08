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إطلاق جهاز IQOS ILUMA I الجديد في المملكة العربية السعودية

إطلاق جهاز IQOS ILUMA I الجديد في المملكة العربية السعودية

2025-07-08 09:01:08
(MENAFN- Asdaf News) أصبحت المملكة العربية السعودية، أحدث أسواق المنطقة التي تشهد إطلاق جهاز IQOS ILUMA i، والذي يعد الإضافة الأحدث والأكثر ابتكاراً في إطار المجموعة المتنامية من المنتجات الخالية من الدخان المخصصة للمدخنين البالغين الذين يستمرّون بالتدخين أو استخدام منتجات النيكوتين. وتشمل حالياً، هذه المجموعة من البدائل التي تعد أفضل من الاستمرار في التدخين على الرغم من أنها غير خالية المخاطر، أجيال متعددة من جهاز تسخين التبغ IQOS الذي يعد الأول في العالم.

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