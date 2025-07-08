إطلاق جهاز IQOS ILUMA I الجديد في المملكة العربية السعودية

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إطلاق جهاز IQOS ILUMA I الجديد في المملكة العربية السعودية
(MENAFN- Asdaf News) أصبحت المملكة العربية السعودية، أحدث أسواق المنطقة التي تشهد إطلاق جهاز IQOS ILUMA i، والذي يعد الإضافة الأحدث والأكثر ابتكاراً في إطار المجموعة المتنامية من المنتجات الخالية من الدخان المخصصة للمدخنين البالغين الذين يستمرّون بالتدخين أو استخدام منتجات النيكوتين. وتشمل حالياً، هذه المجموعة من البدائل التي تعد أفضل من الاستمرار في التدخين على الرغم من أنها غير خالية المخاطر، أجيال متعددة من جهاز تسخين التبغ IQOS الذي يعد الأول في العالم.
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