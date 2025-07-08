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وزيرة التنمية الاجتماعية تستقبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية

وزيرة التنمية الاجتماعية تستقبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية

2025-07-08 08:08:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، نظيرتها السورية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، والوفد المرافق لها، بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في عمان إحسان الرمان، في إطار زيارة رسمية تستمر ليومين، وتشمل الاطلاع على البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة والوحدات التابعة لها، وسجل الجمعيات وصندوق المعونة الوطنية، بحضور المعنيين من الوزارة والصندوق.

‏واستهلت بني مصطفى اللقاء بالترحيب بالوفد الرسمي السوري، والتأكيد على عمق الأواصر الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وقيادتيهما الحكيمتين، وعلى أهمية التعاون والتنسيق والإطلاع على الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة، بما يسهم في جهود الإصلاح والتعافي المبذولة من أجل مستقبل أفضل للأشقاء في سوريا.

‏وقالت أن الأردن أطلق مع بداية المئوية الثانية للدولة وبتوجيهات ملكية سامية مسارات التحديث، وكان هناك حرص كبير على ترجمة التوجيهات الملكية السامية بموائمتها مع الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033)، بمحاورها الأربعة، كرامة وتمكين وفرصة وصمود، والتوسع في نطاق شمولها للفئات الإجتماعية الأكثر حاجة، وقد استجابت حكومة دولة د. جعفر حسان من خلال إلتزامها بزيادة شمول الفئات المستهدفة ضمن نطاق الحماية الاجتماعية.

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