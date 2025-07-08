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تركيا.. صدور مذكرة باعتقال رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول

تركيا.. صدور مذكرة باعتقال رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول

2025-07-08 08:08:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدرت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، مذكرة باعتقال أوزغور تشيليك، رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.
وفتحت السلطات التركية تحقيقاً في "مزاعم تزوير" في انتخابات حزب الشعب الجمهوري في ولاية إسطنبول.
وذكر أنه في إطار التحقيق، كُلّفت فرق وحدة الجرائم المالية التابعة لشرطة ولاية إسطنبول بأخذ إفادات من بعض المشتبه بهم، بمن فيهم رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أوزغور تشيليك.
وأصدر مكتب المدعي العام في مدينة إسطنبول بياناً رسمياً بشأن هذه القضية، جاء فيه: "في إطار التحقيق رقم 2025/53885، الذي يُجريه مكتب المدعي العام لدينا، بشأن التقارير التي تضمّنت 'مزاعم احتيال' مقابل فوائد في انتخابات رئاسة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، والتي عُقدت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي قُدّمت إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول، وشملت رئيس حزب الشعب الجمهوري في محافظة إسطنبول، أوزغور تشيليك، صدرت التعليمات اللازمة إلى فرق إدارة الجرائم المالية التابعة لشرطة إسطنبول لأخذ إفادات المشتبه بهم بتاريخ 8/7/2025، ولا يزال التحقيق جارياً في هذا الإطار... وسيتم تقديم معلومات إضافية بشأن التطورات حول هذه القضية".
روسيا اليوم


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