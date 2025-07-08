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سقوط ضابط سابق متورط بجرائم حرب في قبضة الأمن السوري

سقوط ضابط سابق متورط بجرائم حرب في قبضة الأمن السوري

2025-07-08 08:08:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على ضابط رفيع شغل مناصب عديدة لدى جهاز الأمن السياسي في عهد النظام السابق، وكان آخرها رئيس فرع الأمن السياسي بدمشق.
وجاء في بيان صادر عن الداخلية السورية: "بعملية أمنية دقيقة، تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ بريف حمص، من إلقاء القبض على العميد المجرم رياض حمدو الشحادة".
وبحسب البيان، فإن الشحادة شغل عدة مناصب رفيعة في عدد من المحافظات، وكان آخرها رئيس فرع الأمن السياسي في دمشق، ويُشتبه في تورطه بارتكاب جرائم حرب جسيمة بحق المدنيين، من بينها عمليات تصفية لعدد كبير من المعارضين، بينهم نساء، إضافة إلى حملات اعتقال تعسفية جرت بتعليمات مباشرة منه.
وأكدت الجهات المعنية أنه قد تم إحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في إطار سعي المؤسسات القضائية إلى محاسبة المتورطين في الانتهاكات ضد الشعب السوري.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى "تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات"، وسط مطالبات شعبية وحقوقية مستمرة بمحاكمة المتورطين بملفات القمع والتصفية خلال سنوات النزاع.
سكاي نيوز


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