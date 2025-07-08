جامعة الزرقاء تحتفي بتخريج الدفعة الـ 28 فوج النشامى

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 8 تموز (بترا)- احتفلت جامعة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، بتخريج الفوج الثامن والعشرين من طلبة الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025، والذي حمل اسم "فوج النشامى"، برعاية رئيس الجامعة، الدكتور نضال الرمحي، وبحضور رئيس مجلس الأمناء، المهندس سمير الحباشنة، إلى جانب عدد من الشخصيات الأكاديمية والإدارية وذوي الطلبة.

ويعد حفل التخرج من أبرز الفعاليات التي تنظمها الجامعة سنويًا، بإشراف مباشر من عمادة شؤون الطلبة، التي تحرص على إخراج هذا الحدث بصورة تليق بالطلبة وأسرهم، وتعبر عن فخر الجامعة بإنجازاتهم الأكاديمية.

ويمتد الحفل على مدار يومين متتاليين، اليوم الثلاثاء، وغدًا الأربعاء، إذ خصص اليوم الأول لتخريج طلبة كليات: الاقتصاد والعلوم الإدارية، الشريعة، الآداب، العلوم التربوية، الصيدلة، تكنولوجيا المعلومات، الفنون والتصميم، والإعلام.

بينما يشهد اليوم الثاني تخريج طلبة كليات: التمريض، العلوم الطبية المساندة، الحقوق، الدراسات العليا، الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم، بالإضافة إلى طلبة كلية الزرقاء التقنية المتوسطة.

وجاء اختيار اسم "فوج النشامى" تكريمًا للإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني الأردني بتأهله إلى بطولة كأس العالم 2026، في تعبير رمزي عن الإصرار والطموح والهوية الوطنية، ورسالة اعتزاز بأبناء الأردن الذين يرفعون رايته في مختلف الميادين.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور الرمحي، أن جامعة الزرقاء تواصل أداء رسالتها في إعداد كفاءات علمية رفيعة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الرمحي إلى أن الجامعة حققت تقدمًا ملحوظًا في المجالات الأكاديمية والإدارية، مدعومة بالدعم المستمر من مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، الدكتور محمود أبو شعيرة، الذي يولي الجامعة رعاية متواصلة لتطوير بنيتها التحتية وخططها الدراسية.

ونوه باهتمام الجامعة بطلبتها عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات العملية التي تؤهلهم للاندماج في سوق العمل المحلي والإقليمي بكفاءة عالية، مؤكدًا أن العمل مستمر على تحديث البرامج الأكاديمية بما يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية.

--(بترا)

ع ض/ف ق

08/07/2025 14:39:40