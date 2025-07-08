جامعة الزرقاء تحتفي بتخريج الدفعة الـ 28 فوج النشامى
الزرقاء 8 تموز (بترا)- احتفلت جامعة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، بتخريج الفوج الثامن والعشرين من طلبة الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025، والذي حمل اسم "فوج النشامى"، برعاية رئيس الجامعة، الدكتور نضال الرمحي، وبحضور رئيس مجلس الأمناء، المهندس سمير الحباشنة، إلى جانب عدد من الشخصيات الأكاديمية والإدارية وذوي الطلبة.
ويعد حفل التخرج من أبرز الفعاليات التي تنظمها الجامعة سنويًا، بإشراف مباشر من عمادة شؤون الطلبة، التي تحرص على إخراج هذا الحدث بصورة تليق بالطلبة وأسرهم، وتعبر عن فخر الجامعة بإنجازاتهم الأكاديمية.
ويمتد الحفل على مدار يومين متتاليين، اليوم الثلاثاء، وغدًا الأربعاء، إذ خصص اليوم الأول لتخريج طلبة كليات: الاقتصاد والعلوم الإدارية، الشريعة، الآداب، العلوم التربوية، الصيدلة، تكنولوجيا المعلومات، الفنون والتصميم، والإعلام.
بينما يشهد اليوم الثاني تخريج طلبة كليات: التمريض، العلوم الطبية المساندة، الحقوق، الدراسات العليا، الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم، بالإضافة إلى طلبة كلية الزرقاء التقنية المتوسطة.
وجاء اختيار اسم "فوج النشامى" تكريمًا للإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني الأردني بتأهله إلى بطولة كأس العالم 2026، في تعبير رمزي عن الإصرار والطموح والهوية الوطنية، ورسالة اعتزاز بأبناء الأردن الذين يرفعون رايته في مختلف الميادين.
وفي كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور الرمحي، أن جامعة الزرقاء تواصل أداء رسالتها في إعداد كفاءات علمية رفيعة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الرمحي إلى أن الجامعة حققت تقدمًا ملحوظًا في المجالات الأكاديمية والإدارية، مدعومة بالدعم المستمر من مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، الدكتور محمود أبو شعيرة، الذي يولي الجامعة رعاية متواصلة لتطوير بنيتها التحتية وخططها الدراسية.
ونوه باهتمام الجامعة بطلبتها عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات العملية التي تؤهلهم للاندماج في سوق العمل المحلي والإقليمي بكفاءة عالية، مؤكدًا أن العمل مستمر على تحديث البرامج الأكاديمية بما يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية.
--(بترا)
ع ض/ف ق
08/07/2025 14:39:40
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