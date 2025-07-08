67.7 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تموز (بترا)-بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، 67.70 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.50 دينار لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14، لغايات البيع من محلات الصاغة، 77.50 و60.30 و45.70 دينار على التوالي.

--(بترا)

س ص/ ن ح/ف ق

08/07/2025 14:43:02