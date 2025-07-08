وزيرة التنمية الاجتماعية ونظيرتها السورية تبحثان سبل التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تموز (بترا) –بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، خلال لقائها اليوم الثلاثاء، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، أوجه التعاون في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية، بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في عمّان، إحسان الرمان.

وأكّدت بني مصطفى عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وقيادتيهما الحكيمتين، وأهمية تعزيز التعاون في مجالات الخدمات الاجتماعية المقدّمة للفئات المستهدفة، بما يسهم في دعم جهود الإصلاح والتعافي المبذولة من أجل مستقبل أفضل للأشقاء في سوريا.

وأشارت إلى أن الأردن أطلق، في مستهل المئوية الثانية للدولة، مسارات التحديث بتوجيهات ملكية سامية، وجرى مواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033) بمحاورها الأربعة: كرامة، وتمكين، وفرصة، وصمود، مؤكدة التزام الحكومة بزيادة شمول الفئات الأكثر حاجة ضمن مظلة الحماية الاجتماعية.

وتطرّقت بني مصطفى إلى برامج تنفّذها الوزارة في مجالات حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام وفاقدي السند، والأحداث، وكبار السن، ومكافحة التسوّل، إلى جانب جهود اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، ومبادراتها لرفع مشاركة النساء السياسية والاقتصادية.

وشدّدت على أهمية الشراكة مع الوزارات والمؤسسات الرسمية، مثل وزارات التربية والتعليم، والصحة، والعمل، والتخطيط والتعاون الدولي، إلى جانب المجالس الوطنية المختصة، مؤكدة أهمية الشراكة مع القطاعين الخاص والتطوعي.

من جانبها، أعربت قبوات عن شكرها وتقديرها للأردن، قيادةً وحكومةً وشعبًا، لدعمه المتواصل لجهود التعافي والإصلاح في سوريا، مؤكدة رغبة الجانب السوري في الاستفادة من التجربة الأردنية، لا سيما في مجالات مكافحة التسوّل، وتنظيم عمل الجمعيات، وآليات الدعم والاستهداف في صندوق المعونة الوطنية.

وأوضحت أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب الاستفادة من التجارب والخبرات الأردنية في مجالات الحماية والرعاية والتنمية، من خلال الاطّلاع على الخدمات المقدّمة في سجل الجمعيات، وصندوق المعونة الوطنية، وعدد من الوحدات الفنية ودور الرعاية التابعة للوزارة.

وتهدف زيارة الوفد، التي تستمر يومين، إلى الاطّلاع على البرامج والخدمات التي تقدّمها وزارة التنمية الاجتماعية والوحدات التابعة لها، وسجل الجمعيات، وصندوق المعونة الوطنية.

--(بترا)

ه ر/ ن ح/ف ق

08/07/2025 14:44:27