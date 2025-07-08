مكسيم خليل يشارك ميدانياً في إطفاء حرائق سوريا (فيديو)

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في موقف لافت، انضم الفنان السوري مكسيم خليل إلى فرق الإطفاء والمتطوعين المشاركين في السيطرة على حرائق الغابات المشتعلة في الساحل السوري منذ خمسة أيام، وسط تضامن واسع من الوسط الفني.



وظهر خليل (46 عامًا) في مناطق الحريق، مشاركًا بنفسه في عمليات الإخماد، وقال إن مقطع فيديو لأفراد الإطفاء وهم يركضون هربًا من ألسنة اللهب، أثر فيه بشدة ودفعه للالتحاق ميدانيًا بالمهمة.



ويُعد خليل أول فنان سوري معروف يشارك على الأرض في جهود الإطفاء، إلى جانب الممثل جهاد عبدو الذي حضر بصفته الرسمية كمُدير لمؤسسة السينما، تزامنًا مع تصاعد دعوات الدعم والمساندة من الفنانين السوريين.



لاقى تصرفه إشادة واسعة من الجمهور السوري، الذي اعتبر مشاركته موقفًا إنسانيًا ومؤثرًا في لحظة حرجة تمر بها البلاد.

ارم نيوز