وجبة إفطار تخفض الكوليسترول دون دواء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعاني ملايين الأشخاص من ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL)، وهو عامل رئيسي في زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. لكن وفقًا لخبراء الصحة، قد يكون الشوفان من أبسط الطرق الطبيعية للمساعدة في تقليل هذا الخطر.



يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان تُعرف بـبيتا جلوكان، والتي تتحول في الجهاز الهضمي إلى مادة هلامية تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول في الدم. ووفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، فإن تناول 3 غرامات يوميًا من "بيتا جلوكان" يمكن أن يدعم مستويات كوليسترول صحية.



طبق واحد من الشوفان (40 غرامًا) يحتوي على نحو 1.4 غرام من بيتا جلوكان، ما يعني أن وجبتين إلى ثلاث يوميًا قد تُحدث فرقًا حقيقيًا.



لكن الخبراء يُحذرون من الاعتماد الكامل على الشوفان وحده، خاصة في حالات الكوليسترول الوراثي، ويشددون على أهمية مراجعة الطبيب لتحديد العلاج المناسب.

ارم نيوز