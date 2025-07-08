قافلة النزاهة تزور مؤسسة الضمان الاجتماعي ضمن فعاليات مؤشر النزاهة الوطني

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قافلة النزاهة تزور مؤسسة الضمان الاجتماعي ضمن فعاليات مؤشر النزاهة الوطني
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- زارت "قافلة النزاهة" التابعة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ضمن أنشطة الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني 2024–2025، الذي يهدف إلى قياس مدى التزام المؤسسات الحكومية بمعايير النزاهة والشفافية.
واستقبل مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للشؤون الإدارية والمالية مخيمر أبو جاموس وفد القافلة الذي ضم ممثلين عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومركز الحياة – راصد، بحضور عدد من موظفي المؤسسة.
وأكد أبو جاموس خلال اللقاء حرص المؤسسة على التعاون الكامل مع الهيئة في سبيل ترسيخ معايير النزاهة المؤسسية، مشدداً على أهمية تسهيل مهمة الفريق في تنفيذ استطلاعات الرأي، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز ثقافة النزاهة وتحقيق أهداف مؤشر النزاهة الوطني.
وأشار إلى أن المؤسسة قد أدرجت مبادرة النزاهة ضمن خطتها الاستراتيجية، إيماناً منها بأهمية هذه المبادرة في تحسين البيئة المؤسسية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، ونشر قيم النزاهة بين مختلف فئات المجتمع، مؤكداً على ضرورة تكامل الجهود الوطنية لمحاربة الفساد ودعم مسيرة الإصلاح.
من جانبه قدّم فريق القافلة عرضاً حول آلية عمل المؤشر في دورته الثانية، موضحين أن التقييم يتم عبر استطلاعات رأي تُجرى بشكل وجاهي وإلكتروني، تشمل موظفي المؤسسة ومتلقي الخدمة، وتشكل نتائجها 40% من العلامة الكلية للمؤسسات المشمولة، ما يسهم في تحديد مكامن القوة ومجالات التحسين لتطوير الأداء المؤسسي.
وفي ختام الزيارة، توجه الوفد إلى إدارة فرع ضمان عمان المركز وإدارة التقاعد والتقى عدداً من الموظفين والمراجعين.
يُشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع مركز راصد ومنظمة "بلان إنترناشيونال"، وتشمل 119 جهة حكومية، بهدف تعزيز التزام المؤسسات بمعايير النزاهة الوطنية، وتوفير بيئة عمل شفافة وعادلة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
واستقبل مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للشؤون الإدارية والمالية مخيمر أبو جاموس وفد القافلة الذي ضم ممثلين عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومركز الحياة – راصد، بحضور عدد من موظفي المؤسسة.
وأكد أبو جاموس خلال اللقاء حرص المؤسسة على التعاون الكامل مع الهيئة في سبيل ترسيخ معايير النزاهة المؤسسية، مشدداً على أهمية تسهيل مهمة الفريق في تنفيذ استطلاعات الرأي، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز ثقافة النزاهة وتحقيق أهداف مؤشر النزاهة الوطني.
وأشار إلى أن المؤسسة قد أدرجت مبادرة النزاهة ضمن خطتها الاستراتيجية، إيماناً منها بأهمية هذه المبادرة في تحسين البيئة المؤسسية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، ونشر قيم النزاهة بين مختلف فئات المجتمع، مؤكداً على ضرورة تكامل الجهود الوطنية لمحاربة الفساد ودعم مسيرة الإصلاح.
من جانبه قدّم فريق القافلة عرضاً حول آلية عمل المؤشر في دورته الثانية، موضحين أن التقييم يتم عبر استطلاعات رأي تُجرى بشكل وجاهي وإلكتروني، تشمل موظفي المؤسسة ومتلقي الخدمة، وتشكل نتائجها 40% من العلامة الكلية للمؤسسات المشمولة، ما يسهم في تحديد مكامن القوة ومجالات التحسين لتطوير الأداء المؤسسي.
وفي ختام الزيارة، توجه الوفد إلى إدارة فرع ضمان عمان المركز وإدارة التقاعد والتقى عدداً من الموظفين والمراجعين.
يُشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع مركز راصد ومنظمة "بلان إنترناشيونال"، وتشمل 119 جهة حكومية، بهدف تعزيز التزام المؤسسات بمعايير النزاهة الوطنية، وتوفير بيئة عمل شفافة وعادلة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
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