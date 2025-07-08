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قافلة النزاهة تزور مؤسسة الضمان الاجتماعي ضمن فعاليات مؤشر النزاهة الوطني

قافلة النزاهة تزور مؤسسة الضمان الاجتماعي ضمن فعاليات مؤشر النزاهة الوطني

2025-07-08 06:08:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- زارت "قافلة النزاهة" التابعة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ضمن أنشطة الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني 2024–2025، الذي يهدف إلى قياس مدى التزام المؤسسات الحكومية بمعايير النزاهة والشفافية.
واستقبل مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للشؤون الإدارية والمالية مخيمر أبو جاموس وفد القافلة الذي ضم ممثلين عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومركز الحياة – راصد، بحضور عدد من موظفي المؤسسة.
وأكد أبو جاموس خلال اللقاء حرص المؤسسة على التعاون الكامل مع الهيئة في سبيل ترسيخ معايير النزاهة المؤسسية، مشدداً على أهمية تسهيل مهمة الفريق في تنفيذ استطلاعات الرأي، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز ثقافة النزاهة وتحقيق أهداف مؤشر النزاهة الوطني.
وأشار إلى أن المؤسسة قد أدرجت مبادرة النزاهة ضمن خطتها الاستراتيجية، إيماناً منها بأهمية هذه المبادرة في تحسين البيئة المؤسسية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، ونشر قيم النزاهة بين مختلف فئات المجتمع، مؤكداً على ضرورة تكامل الجهود الوطنية لمحاربة الفساد ودعم مسيرة الإصلاح.
من جانبه قدّم فريق القافلة عرضاً حول آلية عمل المؤشر في دورته الثانية، موضحين أن التقييم يتم عبر استطلاعات رأي تُجرى بشكل وجاهي وإلكتروني، تشمل موظفي المؤسسة ومتلقي الخدمة، وتشكل نتائجها 40% من العلامة الكلية للمؤسسات المشمولة، ما يسهم في تحديد مكامن القوة ومجالات التحسين لتطوير الأداء المؤسسي.
وفي ختام الزيارة، توجه الوفد إلى إدارة فرع ضمان عمان المركز وإدارة التقاعد والتقى عدداً من الموظفين والمراجعين.
يُشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع مركز راصد ومنظمة "بلان إنترناشيونال"، وتشمل 119 جهة حكومية، بهدف تعزيز التزام المؤسسات بمعايير النزاهة الوطنية، وتوفير بيئة عمل شفافة وعادلة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.


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