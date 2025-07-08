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أرقام قياسية للأمطار والمخزون المائي في المملكة .. تفاصيل

أرقام قياسية للأمطار والمخزون المائي في المملكة .. تفاصيل

2025-07-08 06:08:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت كمية الأمطار التي هطلت على الأردن منذ بداية الموسم المطري من العام الماضي، قرابة 6.4 مليار متر مكعب، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز التخزين المائي في السدود والحفائر الصحراوية، وفقًا للتقرير السنوي لوزارة المياه.
وبحسب التقرير، كان أعلى هطول للمطر في المناطق المرتفعة عمومًا، لكنه يزداد في المناطق الشمالية الغربية. وبحساب الكمية الكلية للساقط المطري لمجموع ما هطل على الأحواض كافة، يكون حجم المياه 6.4 مليار متر مكعب.
وبلغ مجموع المخزون المائي في نهاية عام 2024 نحو 406,487,204 م3، مقارنةً بـ118,685,186 م3 لمخزون السدود في نهاية عام 2023. فيما بلغ مجموع الداخل من المياه للموسم (2023–2024) قرابة 187,214,747 م3، أما الخارج فبلغ 219,082,967 م3.
وأشار التقرير إلى أن كمية المياه التي خزّنها سد الوحدة حتى نهاية عام 2024 بلغت 1,327,000 م3، وسد العرب 5,538,000 م3، وسد زقلاب 931,330 م3، وسد كفرنجة 2,238,813 م3، وسد الملك طلال 31,105,136 م3، وسد الكرامة 22,613,139 م3، وسد وادي شعيب 246,585 م3، وسد الكفرين 3,453,232 م3، وزرقاء ماعين 134,879 م3، والوالة 1,691,742 م3، والموجب 11,093,615 م3، وسد التنور 5,213,200 م3، وسد ابن حماد 300,000 م3، وسد الفيدان 1,195,877 م3، وسد اللجون 49,761 م3، وسد وادي الكرك 265,583 م3، وسد وادي رحمة 188,490 م3.
وأضاف التقرير أن الخدمات المائية غطّت ما يزيد على 98% من سكان الأردن، وزادت خدمات الصرف الصحي عن 65% من المواطنين، إذ تعمل برامج وخطط الوزارة على زيادة هذه النسبة لتصل إلى 70% في السنوات المقبلة.
وتستكمل الوزارة، بحسب التقرير، تنفيذ خططها المتضمّنة الإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية تكفل تأمين مصادر مائية جديدة، كمشروع الناقل الوطني، وهو مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى جميع المحافظات بطاقة 300 مليون متر مكعب، معتمدًا على الطاقة المتجددة، والاستفادة من الطاقة البديلة لتوليد 31% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
ويبذل قطاع المياه جهودًا متواصلة لتحسين الواقع المائي من خلال إيجاد مصادر جديدة وبديلة، وتخفيض الفاقد المائي بنسبة 2% سنويًا، لتوفير كميات مياه إضافية، وتشديد حملات ضبط الاعتداءات حفاظًا على الأمن المائي الوطني.
ويواصل قطاع المياه تعزيز كفاءة استخدام المياه وتوفيرها للاستخدامات كافة، بما يضمن رفع مستوى جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، وصولًا إلى الإدارة المتكاملة لمصادر المياه وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه.


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