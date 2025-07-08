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انسكاب مادة الديزل يتسبب بإغلاق مؤقت للمسرب الأيسر أعلى جسر سحاب

انسكاب مادة الديزل يتسبب بإغلاق مؤقت للمسرب الأيسر أعلى جسر سحاب

2025-07-08 06:08:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الدوريات الخارجية عن إغلاق مؤقت للمسرب الأيسر من طريق الـ100 باتجاه العاصمة عمّان، وتحديدًا أعلى جسر سحاب، وذلك بعد حادث تدهور مركبة أدى إلى انسكاب مادة الديزل على سطح الطريق.
وأفادت الإدارة أنه تم تحويل حركة السير إلى شارع الخدمات المجاور حفاظًا على سلامة السائقين، في الوقت الذي تتواجد فيه كوادر الدوريات الخارجية في الموقع لتنظيم الحركة المرورية وإرشاد المواطنين.
ودعت الإدارة السائقين إلى التحلي بالصبر والالتزام بتعليمات رجال الأمن، لحين الانتهاء من إزالة العوائق ومعالجة آثار الانسكاب لضمان إعادة فتح الطريق بأسرع وقت ممكن، مع التأكيد على أهمية القيادة بحذر في مواقع الحوادث والتحويلات المرورية.


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