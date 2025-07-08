التربية: تصحيح التوجيهي يمر بـ27 مرحلة لضمان دقة النتائج

خبرني - قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات، إن الوزارة تنفذ خطة متكاملة ترتكز على الدقة والمنهجية العالية في تصحيح أوراق امتحان شهادة دراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، وصولا إلى استخراج النتائج بدقة تامة، مؤكدا أن "نسبة الخطأ في التصحيح 0%".

وأضاف أن لجان التصحيح في إدارة الامتحانات التابعة للوزارة أنهت تصحيح دفاتر كل من مبحثي اللغة الإنجليزية واللغة العربية، فيما شارفت على إنهاء تصحيح دفاتر الرياضيات، والتي تحتاج إلى ما يقرب من أسبوع، مؤكدا أن تصحيح باقي المباحث مستمر.

وبين حياصات أن استخراج النتائج النهائية للطلبة في الامتحان يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين بعد الانتهاء من تصحيح الدفاتر بما يضمن حقوق الطلبة، موضحا أن دفاتر الاجابة؛ تمر في سلسلة مراحل لها لجان مختصة في الإدارة قبل الاستخراج النهائي للنتائج، تصل إلى 27 مرحلة، وتشمل التفتيش والتدقيق والمطابقة وغيرها من المراحل المختلفة والدقيقة، للتأكد من تصحيح الفقرات وجمع العلامات ومطابقتها ورقيا وإلكترونيا.

وأوضح حياصات أن تصحيح أوراق الماسح الضوئي وتدقيقها تجري أولا بأوّل وعلى مراحل متعددة، قد تزيد على 12 مرحلة، تضمن دقة النتائج 100%، لافتا النظر إلى أن طواقم العمل الإداري والفني بإدارة الامتحانات، يبذلون جهودا كبيرة لاستخراج النتائج، وفق خطة الوزارة، إذ إن الوزارة لن تحدد موعد إعلان النتائج إلا بعد التأكد من الإجراءات المتمثلة بالتفتيش والتدقيق والمطابقة لدفاتر الإجابات، وإدخال العلامات قبل الاستخراج النهائي لها.

وأشار حياصات إلى أن الماسح الضوئي لا يصحح إجابات طلبة التوجيهي وإنما يقرأها، وهناك لجان تدقيق وتفتيش لكل ورقة امتحان ونسبة الخطأ فيه صفر، مشيرا إلى أن الماسح الضوئي يرصد إجابات الطلبة والرموز ضمن قاعدة بيانات تشكل رقم جلوس الطالب ورمز المبحث.

وتابع، أن "تصحيح إجابات الطلبة سيتم من خلال وضع ورقة الإجابات على جهاز الماسح الضوئي"، مشيرا إلى أن "دقة القراءة تصل إلى 100%".

ورجّح مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة في وقت سابق لـ"المملكة"، إعلان نتائج "التوجيهي" في الثلث الأول من شهر آب المقبل، مؤكدا أن إعلان النتائج يحتاج من ثلاثة إلى أربعة أسابيع من آخر امتحان.

ويواصل طلبة التوجيهي من الفروع الأكاديمية والمهنية، الثلاثاء، التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025 "الامتحان العام" في يومه العاشر وما قبل الأخير.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن هؤلاء الطلبة يتقدمون للامتحان، بمباحث الفيزياء، الدراسات الإسلامية، النظم الإسلامية، اللغة الفرنسية، الصناعات الزراعية، الإدارة والسلامة المهنية.

ويشارك في امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة لعام 2025/الامتحان العام، 209871 مشتركا ومشتركة منهم 147461 من الطلبة النظاميين و62410 من طلبة الدراسة الخاصة.

ويتوزع المشتركون حسب فروع التعليم وفق التالي: 89634 للفرع العلمي و94232 للفرع الأدبي و(200) للفرع الشرعي و9059 للفرع الصناعي و4701 للفرع الزراعي و2021 للفرع الفندقي والسياحي و10024 لفرع الاقتصاد المنزلي.

وسيتقدم للامتحان 162 مشتركا في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعة على 15 مركزا، كما سيتقدم 27 مشتركا في مركز الحسين للسرطان، فيما سيتقدم للامتحان 658 مشتركا ومشتركة من الطلبة ذوي الإعاقة موزعين كما يلي: الصم 166، الكفيفون 92، إعاقات حركية 164، شلل دماغي 77، ضعاف البصر 159.