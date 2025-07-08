أجواء صيفية اعتيادية في اغلب المناطق حتى الخميس

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أجواء صيفية اعتيادية في اغلب المناطق حتى الخميس
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 8 تموز (بترا)- تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الاربعاء والخميس، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
اما الجمعة، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 17, وفي مرتفعات الشراة 30 - 16, وفي مناطق البادية 37 - 21, وفي مناطق السهول 33 - 20, وفي الأغوار الشمالية 40 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 27, وفي البحر الميت 41 - 26، وفي خليج العقبة 41 - 26 درجة مئوية.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الاربعاء والخميس، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
اما الجمعة، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 17, وفي مرتفعات الشراة 30 - 16, وفي مناطق البادية 37 - 21, وفي مناطق السهول 33 - 20, وفي الأغوار الشمالية 40 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 27, وفي البحر الميت 41 - 26، وفي خليج العقبة 41 - 26 درجة مئوية.
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