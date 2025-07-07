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الرئيس الأمريكي يفرض 25 بالمئة جمارك على ماليزيا و30 بالمئة على جنوب إفريقيا

الرئيس الأمريكي يفرض 25 بالمئة جمارك على ماليزيا و30 بالمئة على جنوب إفريقيا

2025-07-07 11:14:41
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 7 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على ماليزيا وكازاخستان وجنوب إفريقيا ولاوس وميانمار اعتبارا من أول أغسطس المقبل مالم تحرز الدول الخمسة تقدما لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل هذا الموعد.
وفرض ترامب تعريفات جمركية على الواردات الأمريكية من ماليزيا وكازاخستان بنسبة 25 بالمئة ومن جنوب إفريقيا بنسبة 30 بالمئة ومن لاوس وميانمار 40 بالمئة ليعيد بذلك الرئيس الأمريكي فرض المعدلات الأولية التي أعلن مطلع إبريل الماضي في "يوم التحرير"
وشارك ترامب في سلسلة من المنشورات على منصة "تروث سوشال" رسائل وقعها تفرض معدلات التعريفات الجمركية الجديدة على ماليزيا وكازاخستان وجنوب إفريقيا ولاوس وميانمار.
وتأتي تلك الرسائل بعد وقت قليل من نشره رسالتين مماثلتين لكل من رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ تتضمنان إعلانه فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل من البلدين اللذين يعتبران من أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
ووفقا للرسائل الجديدة التي نشرها الرئيس الأمريكي من المقرر أن تواجه البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة من ماليزيا وكازاخستان تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمئة وستخضع البضائع من جنوب إفريقيا لتعريفة جمركية أمريكية بنسبة 30 بالمئة وستواجه الواردات من لاوس وميانمار تعريفات جمركية بنسبة 40 بالمئة.
وتعتبر هذه الرسائل الأولى التي ترسل من قبل ترامب حتى بعد غد الأربعاء وهو اليوم الذي كان من المقرر أن تعود فيه "التعريفات الجمركية المتبادلة" على عشرات الدول إلى المستويات الأعلى التي أعلن عنها في أوائل إبريل.
وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إلى أنه "سترسل 14 رسالة يوم الاثنين بالإضافة الى المزيد من الرسائل في الأيام المقبلة".
كما صرحت أن ترامب "سيوقع أمرا تنفيذيا بتأجيل الموعد النهائي يوم الأربعاء حتى الأول من أغسطس".
وكان وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت قد صرح أمس الاحد في مقابلة على شبكة (سي ان ان) بأن ترامب "سيبعث رسائل إلى بعض شركائنا التجاريين محذرا إياهم من أنه إذا لم تحرزوا تقدما فستعودون في الأول من أغسطس إلى مستوى الرسوم الجمركية الذي فرض في الثاني من أبريل".
وأشار بيسنت إلى ان إدارة ترامب سترسل "ما يقارب 100 رسالة إلى الدول الصغيرة التي لانملك فيها علاقات تجارية تذكر".
ونوه بأنه يعتقد "أننا سنشهد العديد من الصفقات قريبا جدا" بالإشارة الى ان الضغظ الذي سيشكله فرض العقوبات مجددا سيدفع الدول الى التفاوض لابرام اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة". (النهاية)

ر س ر / ه س ص


MENAFN07072025000071011013ID1109771593

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