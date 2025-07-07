الرئيس الأمريكي يفرض 25 بالمئة جمارك على ماليزيا و30 بالمئة على جنوب إفريقيا

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الرئيس الأمريكي يفرض 25 بالمئة جمارك على ماليزيا و30 بالمئة على جنوب إفريقيا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 7 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على ماليزيا وكازاخستان وجنوب إفريقيا ولاوس وميانمار اعتبارا من أول أغسطس المقبل مالم تحرز الدول الخمسة تقدما لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل هذا الموعد.
وفرض ترامب تعريفات جمركية على الواردات الأمريكية من ماليزيا وكازاخستان بنسبة 25 بالمئة ومن جنوب إفريقيا بنسبة 30 بالمئة ومن لاوس وميانمار 40 بالمئة ليعيد بذلك الرئيس الأمريكي فرض المعدلات الأولية التي أعلن مطلع إبريل الماضي في "يوم التحرير"
وشارك ترامب في سلسلة من المنشورات على منصة "تروث سوشال" رسائل وقعها تفرض معدلات التعريفات الجمركية الجديدة على ماليزيا وكازاخستان وجنوب إفريقيا ولاوس وميانمار.
وتأتي تلك الرسائل بعد وقت قليل من نشره رسالتين مماثلتين لكل من رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ تتضمنان إعلانه فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل من البلدين اللذين يعتبران من أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
ووفقا للرسائل الجديدة التي نشرها الرئيس الأمريكي من المقرر أن تواجه البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة من ماليزيا وكازاخستان تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمئة وستخضع البضائع من جنوب إفريقيا لتعريفة جمركية أمريكية بنسبة 30 بالمئة وستواجه الواردات من لاوس وميانمار تعريفات جمركية بنسبة 40 بالمئة.
وتعتبر هذه الرسائل الأولى التي ترسل من قبل ترامب حتى بعد غد الأربعاء وهو اليوم الذي كان من المقرر أن تعود فيه "التعريفات الجمركية المتبادلة" على عشرات الدول إلى المستويات الأعلى التي أعلن عنها في أوائل إبريل.
وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إلى أنه "سترسل 14 رسالة يوم الاثنين بالإضافة الى المزيد من الرسائل في الأيام المقبلة".
كما صرحت أن ترامب "سيوقع أمرا تنفيذيا بتأجيل الموعد النهائي يوم الأربعاء حتى الأول من أغسطس".
وكان وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت قد صرح أمس الاحد في مقابلة على شبكة (سي ان ان) بأن ترامب "سيبعث رسائل إلى بعض شركائنا التجاريين محذرا إياهم من أنه إذا لم تحرزوا تقدما فستعودون في الأول من أغسطس إلى مستوى الرسوم الجمركية الذي فرض في الثاني من أبريل".
وأشار بيسنت إلى ان إدارة ترامب سترسل "ما يقارب 100 رسالة إلى الدول الصغيرة التي لانملك فيها علاقات تجارية تذكر".
ونوه بأنه يعتقد "أننا سنشهد العديد من الصفقات قريبا جدا" بالإشارة الى ان الضغظ الذي سيشكله فرض العقوبات مجددا سيدفع الدول الى التفاوض لابرام اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة". (النهاية)
ر س ر / ه س ص
وفرض ترامب تعريفات جمركية على الواردات الأمريكية من ماليزيا وكازاخستان بنسبة 25 بالمئة ومن جنوب إفريقيا بنسبة 30 بالمئة ومن لاوس وميانمار 40 بالمئة ليعيد بذلك الرئيس الأمريكي فرض المعدلات الأولية التي أعلن مطلع إبريل الماضي في "يوم التحرير"
وشارك ترامب في سلسلة من المنشورات على منصة "تروث سوشال" رسائل وقعها تفرض معدلات التعريفات الجمركية الجديدة على ماليزيا وكازاخستان وجنوب إفريقيا ولاوس وميانمار.
وتأتي تلك الرسائل بعد وقت قليل من نشره رسالتين مماثلتين لكل من رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ تتضمنان إعلانه فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل من البلدين اللذين يعتبران من أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
ووفقا للرسائل الجديدة التي نشرها الرئيس الأمريكي من المقرر أن تواجه البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة من ماليزيا وكازاخستان تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمئة وستخضع البضائع من جنوب إفريقيا لتعريفة جمركية أمريكية بنسبة 30 بالمئة وستواجه الواردات من لاوس وميانمار تعريفات جمركية بنسبة 40 بالمئة.
وتعتبر هذه الرسائل الأولى التي ترسل من قبل ترامب حتى بعد غد الأربعاء وهو اليوم الذي كان من المقرر أن تعود فيه "التعريفات الجمركية المتبادلة" على عشرات الدول إلى المستويات الأعلى التي أعلن عنها في أوائل إبريل.
وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إلى أنه "سترسل 14 رسالة يوم الاثنين بالإضافة الى المزيد من الرسائل في الأيام المقبلة".
كما صرحت أن ترامب "سيوقع أمرا تنفيذيا بتأجيل الموعد النهائي يوم الأربعاء حتى الأول من أغسطس".
وكان وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت قد صرح أمس الاحد في مقابلة على شبكة (سي ان ان) بأن ترامب "سيبعث رسائل إلى بعض شركائنا التجاريين محذرا إياهم من أنه إذا لم تحرزوا تقدما فستعودون في الأول من أغسطس إلى مستوى الرسوم الجمركية الذي فرض في الثاني من أبريل".
وأشار بيسنت إلى ان إدارة ترامب سترسل "ما يقارب 100 رسالة إلى الدول الصغيرة التي لانملك فيها علاقات تجارية تذكر".
ونوه بأنه يعتقد "أننا سنشهد العديد من الصفقات قريبا جدا" بالإشارة الى ان الضغظ الذي سيشكله فرض العقوبات مجددا سيدفع الدول الى التفاوض لابرام اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة". (النهاية)
ر س ر / ه س ص
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الرئيس الأمريكي يفرض 25 بالمئة جمارك على ماليزيا و30 بالمئة على جنوب إفريقيا