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السفيرة البريطانية باليمن: الحوثيون فشلوا في احترام حرية الملاحة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 7 - 7 (كونا) -- قالت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبده شريف اليوم الاثنين إن قادة الحوثيين فشلوا في احترام حرية الملاحة ما يتسبب بدمار اقتصادي ويقوض استقرار اليمن ورفاهية شعبه.
وأضافت شريف في تصريح صحفي بأن الهجوم المروع الذي شنه الحوثيون على السفينة (ماجيك سيز) عرض حياة الطاقم الأبرياء للخطر وألحق أضرارا بسفينة أخرى في البحر الأحمر.
وأشارت إلى أن هذا التصعيد يزيد خطر وقوع كارثة بيئية ويهدد عبور السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن.
وفي سياق الهجمات البحرية أفادت تقارير أمنية اليوم الاثنين بتعرض سفينة تجارية لهجوم قرب السواحل الغربية اليمنية ما أدى إلى إصابتين وانجراف السفينة عن مسارها في ثاني هجوم من نوعه خلال 24 ساعة فيما دعت السلطات البحرية السفن إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة (أمبري) للأمن البحري أفادتا يوم أمس الأحد بتعرض ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا وتملكها شركة يونانية لهجوم بأربعة زوارق مفخخة على بعد 51 ميلا بحريا جنوب غربي (الحديدة) ما أدى إلى اندلاع حريق وتضرر جزء من الحمولة وتسرب المياه إلى داخل السفينة ما استدعى إجلاء طاقمها البالغ عددهم 22 شخصا بالكامل. (النهاية)
س ن ص / ه س ص
وأضافت شريف في تصريح صحفي بأن الهجوم المروع الذي شنه الحوثيون على السفينة (ماجيك سيز) عرض حياة الطاقم الأبرياء للخطر وألحق أضرارا بسفينة أخرى في البحر الأحمر.
وأشارت إلى أن هذا التصعيد يزيد خطر وقوع كارثة بيئية ويهدد عبور السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن.
وفي سياق الهجمات البحرية أفادت تقارير أمنية اليوم الاثنين بتعرض سفينة تجارية لهجوم قرب السواحل الغربية اليمنية ما أدى إلى إصابتين وانجراف السفينة عن مسارها في ثاني هجوم من نوعه خلال 24 ساعة فيما دعت السلطات البحرية السفن إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة (أمبري) للأمن البحري أفادتا يوم أمس الأحد بتعرض ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا وتملكها شركة يونانية لهجوم بأربعة زوارق مفخخة على بعد 51 ميلا بحريا جنوب غربي (الحديدة) ما أدى إلى اندلاع حريق وتضرر جزء من الحمولة وتسرب المياه إلى داخل السفينة ما استدعى إجلاء طاقمها البالغ عددهم 22 شخصا بالكامل. (النهاية)
س ن ص / ه س ص
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