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السفيرة البريطانية باليمن: الحوثيون فشلوا في احترام حرية الملاحة

السفيرة البريطانية باليمن: الحوثيون فشلوا في احترام حرية الملاحة

2025-07-07 11:14:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 7 - 7 (كونا) -- قالت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبده شريف اليوم الاثنين إن قادة الحوثيين فشلوا في احترام حرية الملاحة ما يتسبب بدمار اقتصادي ويقوض استقرار اليمن ورفاهية شعبه.
وأضافت شريف في تصريح صحفي بأن الهجوم المروع الذي شنه الحوثيون على السفينة (ماجيك سيز) عرض حياة الطاقم الأبرياء للخطر وألحق أضرارا بسفينة أخرى في البحر الأحمر.
وأشارت إلى أن هذا التصعيد يزيد خطر وقوع كارثة بيئية ويهدد عبور السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن.
وفي سياق الهجمات البحرية أفادت تقارير أمنية اليوم الاثنين بتعرض سفينة تجارية لهجوم قرب السواحل الغربية اليمنية ما أدى إلى إصابتين وانجراف السفينة عن مسارها في ثاني هجوم من نوعه خلال 24 ساعة فيما دعت السلطات البحرية السفن إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة (أمبري) للأمن البحري أفادتا يوم أمس الأحد بتعرض ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا وتملكها شركة يونانية لهجوم بأربعة زوارق مفخخة على بعد 51 ميلا بحريا جنوب غربي (الحديدة) ما أدى إلى اندلاع حريق وتضرر جزء من الحمولة وتسرب المياه إلى داخل السفينة ما استدعى إجلاء طاقمها البالغ عددهم 22 شخصا بالكامل. (النهاية)

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