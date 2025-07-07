موجز الأخبار على نشرة كونا الاثنين الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

موجز الأخبار على نشرة كونا الاثنين الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش
واشنطن- البيت الأبيض يعلن أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى الدوحة للمشاركة في مفاوضات هدنة غزة، ويؤكد أن إنهاء الحرب في القطاع "أولوية قصوى" للرئيس دونالد ترامب.
الكويت - رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر خالد المغامس يبحث مع ممثلة مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة في الكويت نسرين ربيعان سبل تعزيز الشراكة لدعم القضايا الإنسانية.
واشنطن- وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعلن رفع "جبهة النصرة" (المعروفة لاحقا بهيئة تحرير الشام) من لائحة الإرهاب اعتبارا من الثلاثاء؛ ضمن جهود واشنطن لتخفيف العقوبات عن سوريا.
واشنطن- الرئيس دونالد ترامب يفرض رسوما جمركية بـ 25 بالمئة على الواردات الأمريكية من اليابان وكوريا الجنوبية، اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل.
أنقرة- مصرع 8 جنود أتراك بعد استنشاقهم غاز الميثان أثناء عملية تمشيط لكهف في شمال العراق.
واشنطن- الرئيس دونالد ترامب يفرض رسوما جمركية على الواردات الأمريكية من ماليزيا وكازاخستان 25 بالمئة ومن جنوب إفريقيا 30 بالمئة ومن لاوس وميانمار 40 بالمئة، اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل. (النهاية) ه س ص
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