موجز الأخبار على نشرة كونا الاثنين الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله الصباح يؤكد أن دورة القيادة والأركان المشتركة محطة مهمة في مسيرة تأهيل وإعداد الضباط القادرين على تحمل مسؤوليات القيادة واتخاذ القرارات.

واشنطن- البيت الأبيض يعلن أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى الدوحة للمشاركة في مفاوضات هدنة غزة، ويؤكد أن إنهاء الحرب في القطاع "أولوية قصوى" للرئيس دونالد ترامب.

الكويت - رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر خالد المغامس يبحث مع ممثلة مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة في الكويت نسرين ربيعان سبل تعزيز الشراكة لدعم القضايا الإنسانية.

واشنطن- وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعلن رفع "جبهة النصرة" (المعروفة لاحقا بهيئة تحرير الشام) من لائحة الإرهاب اعتبارا من الثلاثاء؛ ضمن جهود واشنطن لتخفيف العقوبات عن سوريا.

واشنطن- الرئيس دونالد ترامب يفرض رسوما جمركية بـ 25 بالمئة على الواردات الأمريكية من اليابان وكوريا الجنوبية، اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل.

أنقرة- مصرع 8 جنود أتراك بعد استنشاقهم غاز الميثان أثناء عملية تمشيط لكهف في شمال العراق.

واشنطن- الرئيس دونالد ترامب يفرض رسوما جمركية على الواردات الأمريكية من ماليزيا وكازاخستان 25 بالمئة ومن جنوب إفريقيا 30 بالمئة ومن لاوس وميانمار 40 بالمئة، اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل. (النهاية) ه س ص