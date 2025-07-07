بونسو باه ينضم إلى القادسية

بونسو باه ينضم إلى القادسية
وقال القادسية عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، إنه أنهى إجراءات التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، بعقد يمتد حتى عام .2029
ويعد بونسو باه من أبرز المواهب الشابة الصاعدة في الكرة الغانية، ويلعب في مركز الجناح، ويتميز بسرعته الكبيرة ومهاراته الفنية العالية ولفت الأنظار إليه بأداءه مع جينك في الموسم الماضي.
ومن المقرر أن ينضم بونسو باه إلى معسكر الفريق الإعدادي الذي ينطلق غدا الأربعاء، ضمن خطة التحضيرات للموسم الجديد.
وكان اللاعب الغاني قد بدأ مسيرته في ساربسبورج النرويجي في عام 2023، وسرعان ما لفت الأنظار لينضم إلى جينك البلجيكي في نفس العام، ولعب معه موسمين قبل الانضمام إلى القادسية.
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