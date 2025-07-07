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بونسو باه ينضم إلى القادسية

بونسو باه ينضم إلى القادسية

2025-07-07 07:03:15
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬القادسية‭ ‬السعودي،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬الغاني‭ ‬كريستوفر‭ ‬بونسو‭ ‬باه‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬جينك‭ ‬البلجيكي‭.‬

وقال‭ ‬القادسية‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬إنه‭ ‬أنهى‭ ‬إجراءات‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬بعقد‭ ‬يمتد‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ .‬2029

ويعد‭ ‬بونسو‭ ‬باه‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬الصاعدة‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬الغانية،‭ ‬ويلعب‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الجناح،‭ ‬ويتميز‭ ‬بسرعته‭ ‬الكبيرة‭ ‬ومهاراته‭ ‬الفنية‭ ‬العالية‭ ‬ولفت‭ ‬الأنظار‭ ‬إليه‭ ‬بأداءه‭ ‬مع‭ ‬جينك‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينضم‭ ‬بونسو‭ ‬باه‭ ‬إلى‭ ‬معسكر‭ ‬الفريق‭ ‬الإعدادي‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬غدا‭ ‬الأربعاء،‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التحضيرات‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭.‬

وكان‭ ‬اللاعب‭ ‬الغاني‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬ساربسبورج النرويجي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬لفت‭ ‬الأنظار‭ ‬لينضم‭ ‬إلى‭ ‬جينك‭ ‬البلجيكي‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬العام،‭ ‬ولعب‭ ‬معه‭ ‬موسمين‭ ‬قبل الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬القادسية‭.‬

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