مقتل شخصين وإصابة 334 آخرين جراء إعصار في تايوان

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مقتل شخصين وإصابة 334 آخرين جراء إعصار في تايوان
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 7 - 7 (كونا) -- أعلن مركز العمليات الطارئة في تايوان اليوم الاثنين مقتل شخصين وإصابة 334 آخرين جراء إعصار (داناس) جنوبي تايوان.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية في تايوان عن المركز القول إن عدد اصابات في مدينة تاينان حيث سجلت 165 إصابة منذ ان ضرب إعصار (داناس) اليابسة ليلة أمس الأحد قبل أن يضعف إلى عاصفة استوائية صباح اليوم.
وذكرت الوكالة أنه تم الإبلاغ عن 2270 حادثا على مستوى البلاد بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وسقوط الأشجار.
وأضافت ان ان الإعصار تسبب في انقطاع واسع للطاقة والمياه حيث عانت حوالي 500 ألف أسرة من انقطاع الكهرباء في ذروة العاصفة وتم تعطيل إمدادات المياه لأكثر من 68 ألف أسرة.
وأوضحت الوكالة أن السلطات حذرت من أن المناطق الجبلية في وسط وجنوب وشرق تايوان لا تزال معرضة لخطر الانزلاقات الأرضية وغيرها من المخاطر.
وأشارت إلى أنه تم تقليل تصنيف إعصار (داناس) من إعصار إلى عاصفة استوائية حوالي الساعة 5 صباحا (بالتوقيت المحلي) وذلك وفقا للادارة المركزية للأرصاد الجوية التايوانية.
بدورها حثت وزيرة الداخلية ليو شاي فانغ السكان في المناطق المتضررة على البقاء في حالة تأهب لاحتمال حدوث انزلاقات طينية داعية في الوقت ذاته الحكومات المحلية إلى تسريع جهود الإغاثة وتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. (النهاية)
م ك / ف ل ا
ونقلت وكالة الأنباء المركزية في تايوان عن المركز القول إن عدد اصابات في مدينة تاينان حيث سجلت 165 إصابة منذ ان ضرب إعصار (داناس) اليابسة ليلة أمس الأحد قبل أن يضعف إلى عاصفة استوائية صباح اليوم.
وذكرت الوكالة أنه تم الإبلاغ عن 2270 حادثا على مستوى البلاد بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وسقوط الأشجار.
وأضافت ان ان الإعصار تسبب في انقطاع واسع للطاقة والمياه حيث عانت حوالي 500 ألف أسرة من انقطاع الكهرباء في ذروة العاصفة وتم تعطيل إمدادات المياه لأكثر من 68 ألف أسرة.
وأوضحت الوكالة أن السلطات حذرت من أن المناطق الجبلية في وسط وجنوب وشرق تايوان لا تزال معرضة لخطر الانزلاقات الأرضية وغيرها من المخاطر.
وأشارت إلى أنه تم تقليل تصنيف إعصار (داناس) من إعصار إلى عاصفة استوائية حوالي الساعة 5 صباحا (بالتوقيت المحلي) وذلك وفقا للادارة المركزية للأرصاد الجوية التايوانية.
بدورها حثت وزيرة الداخلية ليو شاي فانغ السكان في المناطق المتضررة على البقاء في حالة تأهب لاحتمال حدوث انزلاقات طينية داعية في الوقت ذاته الحكومات المحلية إلى تسريع جهود الإغاثة وتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. (النهاية)
م ك / ف ل ا
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