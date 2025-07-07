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مقتل شخصين وإصابة 334 آخرين جراء إعصار في تايوان

مقتل شخصين وإصابة 334 آخرين جراء إعصار في تايوان

2025-07-07 02:20:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 7 - 7 (كونا) -- أعلن مركز العمليات الطارئة في تايوان اليوم الاثنين مقتل شخصين وإصابة 334 آخرين جراء إعصار (داناس) جنوبي تايوان.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية في تايوان عن المركز القول إن عدد اصابات في مدينة تاينان حيث سجلت 165 إصابة منذ ان ضرب إعصار (داناس) اليابسة ليلة أمس الأحد قبل أن يضعف إلى عاصفة استوائية صباح اليوم.
وذكرت الوكالة أنه تم الإبلاغ عن 2270 حادثا على مستوى البلاد بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وسقوط الأشجار.
وأضافت ان ان الإعصار تسبب في انقطاع واسع للطاقة والمياه حيث عانت حوالي 500 ألف أسرة من انقطاع الكهرباء في ذروة العاصفة وتم تعطيل إمدادات المياه لأكثر من 68 ألف أسرة.
وأوضحت الوكالة أن السلطات حذرت من أن المناطق الجبلية في وسط وجنوب وشرق تايوان لا تزال معرضة لخطر الانزلاقات الأرضية وغيرها من المخاطر.
وأشارت إلى أنه تم تقليل تصنيف إعصار (داناس) من إعصار إلى عاصفة استوائية حوالي الساعة 5 صباحا (بالتوقيت المحلي) وذلك وفقا للادارة المركزية للأرصاد الجوية التايوانية.
بدورها حثت وزيرة الداخلية ليو شاي فانغ السكان في المناطق المتضررة على البقاء في حالة تأهب لاحتمال حدوث انزلاقات طينية داعية في الوقت ذاته الحكومات المحلية إلى تسريع جهود الإغاثة وتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. (النهاية)

م ك / ف ل ا


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