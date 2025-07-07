403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
(التعليم العالي) الكويتية تدعو المقبولين في البعثات الخارجية (2025-2026) لحضور اللقاء التنويري
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 7 (كونا) -- دعت وزارة التعليم العالي الكويتية الطلبة المقبولين في خطة البعثات الخارجية للعام الجامعي (2025 - 2026) إلى حضور اللقاء التنويري المقرر عقده (غدا الثلاثاء - الخميس المقبل) في مركز المؤتمرات بجامعة الكويت استعدادا للمرحلة المقبلة من الابتعاث.
وقالت الوكيل المساعد لقطاع البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بالتكليف غيداء مذكور في تصريح صحفي إن وزارة التعليم العالي تنظم هذا اللقاء التنويري بهدف تهيئة الطلبة للمرحلة الدراسية المقبلة وتزويدهم بكافة المعلومات والإرشادات اللازمة قبل بدء رحلتهم التعليمية في الخارج.
وأضافت مذكور أن اللقاء يأتي ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من حملة (وجهني) التي أطلقتها الوزارة هذا العام في نسختها الرابعة لتقديم الدعم الإرشادي والأكاديمي للطلبة منذ بداية عملية التقديم وحتى ما بعد القبول.
وأوضحت أن اللقاء سيتضمن تقديم إرشادات من قبل مسؤولي الوزارة والمكاتب الثقافية إضافة إلى ممثلي وزارات الداخلية والشؤون الإسلامية للرد على كافة الاستفسارات وتوضيح الإجراءات الإدارية والقانونية التي تهم الطلبة خلال فترة دراستهم بالخارج.
ودعت جميع المقبولين إلى ضرورة الحضور في الموعد المحدد الذي قامت بالإعلان عنه عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بحسب الدولة التي تم قبولهم فيها "للاستفادة القصوى من المعلومات المقدمة وضمان بداية سلسة وآمنة لمسيرتهم الأكاديمية".
وأكدت مذكور التزام وزارة التعليم العالي بتقديم كامل الدعم للطلبة ليكونوا خير سفراء للكويت في الخارج متسلحين بالعلم والمعرفة والقيم الوطنية مهنئة المقبولين ومتمنية لهم التوفيق في مسيرتهم الأكاديمية المقبلة.
وأعلنت وزارة التعليم العالي أمس الإثنين اعتماد أسماء المقبولين في خطة البعثات الخارجية (2025 - 2026) والبالغ عددهم 3007 طلاب وطالبات من خريجي الثانوية العامة (2023- 2024) و(2024 - 2025) من المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال في تصريح صحفي حينئذ إن نتائج خطة البعثات لهذا العام جاءت متوافقة مع أولويات الدولة التنموية بفضل إدراج تخصصات جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل والتوسع في عدد المقاعد للتخصصات الحيوية.
وأضاف أن هناك توجها ملحوظا من الطلبة نحو تخصصات نوعية تخدم القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاعين (الصحي) و(التقني) مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتخصصات الطبية المساندة. (النهاية)
خ م ج / م ص ع
وقالت الوكيل المساعد لقطاع البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بالتكليف غيداء مذكور في تصريح صحفي إن وزارة التعليم العالي تنظم هذا اللقاء التنويري بهدف تهيئة الطلبة للمرحلة الدراسية المقبلة وتزويدهم بكافة المعلومات والإرشادات اللازمة قبل بدء رحلتهم التعليمية في الخارج.
وأضافت مذكور أن اللقاء يأتي ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من حملة (وجهني) التي أطلقتها الوزارة هذا العام في نسختها الرابعة لتقديم الدعم الإرشادي والأكاديمي للطلبة منذ بداية عملية التقديم وحتى ما بعد القبول.
وأوضحت أن اللقاء سيتضمن تقديم إرشادات من قبل مسؤولي الوزارة والمكاتب الثقافية إضافة إلى ممثلي وزارات الداخلية والشؤون الإسلامية للرد على كافة الاستفسارات وتوضيح الإجراءات الإدارية والقانونية التي تهم الطلبة خلال فترة دراستهم بالخارج.
ودعت جميع المقبولين إلى ضرورة الحضور في الموعد المحدد الذي قامت بالإعلان عنه عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بحسب الدولة التي تم قبولهم فيها "للاستفادة القصوى من المعلومات المقدمة وضمان بداية سلسة وآمنة لمسيرتهم الأكاديمية".
وأكدت مذكور التزام وزارة التعليم العالي بتقديم كامل الدعم للطلبة ليكونوا خير سفراء للكويت في الخارج متسلحين بالعلم والمعرفة والقيم الوطنية مهنئة المقبولين ومتمنية لهم التوفيق في مسيرتهم الأكاديمية المقبلة.
وأعلنت وزارة التعليم العالي أمس الإثنين اعتماد أسماء المقبولين في خطة البعثات الخارجية (2025 - 2026) والبالغ عددهم 3007 طلاب وطالبات من خريجي الثانوية العامة (2023- 2024) و(2024 - 2025) من المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال في تصريح صحفي حينئذ إن نتائج خطة البعثات لهذا العام جاءت متوافقة مع أولويات الدولة التنموية بفضل إدراج تخصصات جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل والتوسع في عدد المقاعد للتخصصات الحيوية.
وأضاف أن هناك توجها ملحوظا من الطلبة نحو تخصصات نوعية تخدم القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاعين (الصحي) و(التقني) مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتخصصات الطبية المساندة. (النهاية)
خ م ج / م ص ع
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
البراكين السيبيرية وأكبر انقراض عرفه التاريخ .. القصة الكاملة
مهرجان جرش يحذر من جهات غير رسمية تبيع التذاكر
الكل يتساءل: ما شكل العالم الذي ينشده دونالد ترامب؟
ديجيتايز توقع اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار لدعم البنية التحتية الرقمية في مصر
(التعليم العالي) الكويتية تدعو المقبولين في البعثات الخارجية (2025-2026) لحضور اللقاء التنويري
مصر.. 14 مصاباً في حريق سنترال رمسيس بوسط القاهرة