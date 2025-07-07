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(التعليم العالي) الكويتية تدعو المقبولين في البعثات الخارجية (2025-2026) لحضور اللقاء التنويري

(التعليم العالي) الكويتية تدعو المقبولين في البعثات الخارجية (2025-2026) لحضور اللقاء التنويري

2025-07-07 02:20:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 7 (كونا) -- دعت وزارة التعليم العالي الكويتية الطلبة المقبولين في خطة البعثات الخارجية للعام الجامعي (2025 - 2026) إلى حضور اللقاء التنويري المقرر عقده (غدا الثلاثاء - الخميس المقبل) في مركز المؤتمرات بجامعة الكويت استعدادا للمرحلة المقبلة من الابتعاث.
وقالت الوكيل المساعد لقطاع البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بالتكليف غيداء مذكور في تصريح صحفي إن وزارة التعليم العالي تنظم هذا اللقاء التنويري بهدف تهيئة الطلبة للمرحلة الدراسية المقبلة وتزويدهم بكافة المعلومات والإرشادات اللازمة قبل بدء رحلتهم التعليمية في الخارج.
وأضافت مذكور أن اللقاء يأتي ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من حملة (وجهني) التي أطلقتها الوزارة هذا العام في نسختها الرابعة لتقديم الدعم الإرشادي والأكاديمي للطلبة منذ بداية عملية التقديم وحتى ما بعد القبول.
وأوضحت أن اللقاء سيتضمن تقديم إرشادات من قبل مسؤولي الوزارة والمكاتب الثقافية إضافة إلى ممثلي وزارات الداخلية والشؤون الإسلامية للرد على كافة الاستفسارات وتوضيح الإجراءات الإدارية والقانونية التي تهم الطلبة خلال فترة دراستهم بالخارج.
ودعت جميع المقبولين إلى ضرورة الحضور في الموعد المحدد الذي قامت بالإعلان عنه عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بحسب الدولة التي تم قبولهم فيها "للاستفادة القصوى من المعلومات المقدمة وضمان بداية سلسة وآمنة لمسيرتهم الأكاديمية".
وأكدت مذكور التزام وزارة التعليم العالي بتقديم كامل الدعم للطلبة ليكونوا خير سفراء للكويت في الخارج متسلحين بالعلم والمعرفة والقيم الوطنية مهنئة المقبولين ومتمنية لهم التوفيق في مسيرتهم الأكاديمية المقبلة.
وأعلنت وزارة التعليم العالي أمس الإثنين اعتماد أسماء المقبولين في خطة البعثات الخارجية (2025 - 2026) والبالغ عددهم 3007 طلاب وطالبات من خريجي الثانوية العامة (2023- 2024) و(2024 - 2025) من المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال في تصريح صحفي حينئذ إن نتائج خطة البعثات لهذا العام جاءت متوافقة مع أولويات الدولة التنموية بفضل إدراج تخصصات جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل والتوسع في عدد المقاعد للتخصصات الحيوية.
وأضاف أن هناك توجها ملحوظا من الطلبة نحو تخصصات نوعية تخدم القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاعين (الصحي) و(التقني) مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتخصصات الطبية المساندة. (النهاية)

خ م ج / م ص ع


MENAFN07072025000071011013ID1109770161

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