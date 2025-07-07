  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بين الغريب والسائد.. أمسية للدكتور خالد غطاس في مسرح The Domain

بين الغريب والسائد.. أمسية للدكتور خالد غطاس في مسرح The Domain

2025-07-07 03:07:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يفتتح مسرح The domain في مجمع الملك حسين للأعمال أبوابه لاستقبال واحدة من أهم الأمسيات الفكرية لهذا الصيف، حيث يُقدّم الدكتور خالد غطاس محاضرته المنتظرة بعنوان:
"بين الغريب والسائد"
في لقاء فريد يدمج بين الفكر، الفلسفة، والتحليل النفسي والاجتماعي، بأسلوبه العميق والآسر الذي أصبح علامة فارقة في المشهد الثقافي العربي.
تفاصيل الفعالية:
المكان: مسرح The Domain – مجمع الملك حسين للأعمال
التاريخ: الاربعاء 30 تموز 2025
الوقت: 8:00 مساءً
رابط الحجز عبر
Between the strange and the prevailing - Dr. Khaled Ghattas
لا تفوّتوا فرصة الحضور لهذا اللقاء الاستثنائي مع واحد من أبرز المفكرين الشباب في العالم العربي.


MENAFN07072025000208011052ID1109767126

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث