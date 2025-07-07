تركيا.. حصيلة جديدة للجنود القتلى بسبب الميثان في أحد الكهوف شمالي العراق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع عدد العسكريين الأتراك الذين لقوا حتفهم جراء التسمم بغاز الميثان في كهف لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق إلى 8، وفق بيان جديد لوزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين.وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الأحد عن وفاة 5 عسكريين من بين 19 تعرضوا للتسمم بالميثان داخل كهف كبير كان يستخدمه سابقا عناصر من "حزب العمال الكردستاني". وكان العسكريون يجرون عملية بحث عن جندي آخر سابقا لقى حتفه.وجاء في منشور الوزارة على منصة "إكس": "لقي ثلاثة عسكريين إضافيين حتفهم جراء التسمم بالميثان في الكهف الذي كان يستخدمه حزب العمال الكردستاني كمستوصف طبي لمعالجة جرحاه، ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى ثمانية".



وفي بيان له يوم أمس الأحد، قال فخر الدين ألتون، رئيس قسم الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية: "النتائج الأولية للفحوصات، أظهرت أن الحادث وقع بسبب غاز الميثان المتسرب بشكل طبيعي في الكهف".



وتابع: "لقد خلف هذا الحادث المأساوي، ألما عميقا في قلوب أمتنا".



وختم قائلا: "في هذه المرحلة، نناشد الناس بشدة، ألا يثقوا إلا بالتصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية، وأن يتوخوا الحذر من التضليل الإعلامي".

RT