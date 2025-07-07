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تشكيل اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات (أسماء)

تشكيل اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات (أسماء)

2025-07-07 03:07:35
(MENAFN- Amman Net) قرَّر وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، استناداً لأحكام قانون الإدارة المحلية تشكيل لجان مؤقَّتة لمجالس البلديات والمحافظات لحين إجراء الانتخابات المقبلة.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته اليوم حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان الكبرى اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق للسابع من تموز 2025 .
كما شكل مجلس الوزراء لجنة أمانة عمان الكبرى برئاسة الدكتور يوسف الشواربة الى حين انتخاب وتعيين مجلس جديد .
وتشكَّلت اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات على النحو الآتي:
* العاصمة
- بلدية ناعور
رئيس لجنة البلدية: ماهر توفيق العدوان
أعضاء البلدية:
1. مدير الشؤون البلدية لمحافظة العاصمة.
2. مدير زراعة ناعور.
3. مدير مكتب اشغال لواء ناعور.
4. مدير تسجيل اراضي ناعور.
5. مدير مكتب احوال ناعور.
6. رئيس ديوان متصرفية لواء ناعور.
- بلدية حسبان
رئيس لجنة البلدية: حسان عبدالهادي العلي
اعضاء البلدية:
1. مدير ادارة الطرق/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
2. مدير عمل لواء ناعور.
3. المهندس رأفت موسى الصوافين/ مؤسسة التدريب المهني.
4. السيدة وجدان احمد العفيشات/ قطاع المرأة.
- بلدية الجيزة
رئيس لجنة البلدية: مراد ظاهر السلطان
اعضاء البلدية:
1. مدير الشؤون البلدية لواء الجيزة.
2. مدير زراعة لواء الجيزة
3. مدير مكتب اشغال لواء الجيزة.
4. رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة العاصمة.
5. مدير مكتب الاحوال والجوازات/ الجيرة.
6. السيد مراد مسند المهيرات/ وزار ة الزراعة.
- بلدية الموقر
رئيس لجنة البلدية: غازي محمد الرقاد
اعضاء البلدية:
1. مدير تربية لواء الموقر.
2. مدير زراعة لواء الموقر.
3. مدير تسجيل اراضي الموقر.
4. مدير مكتب اشغال لواء الموقر.
5. مدير مكتب الاحوال والجوازات الموقر.
6. رئيس ديوان متصرفية الموقر.
- بلدية ام الرصاص
رئيس لجنة البلدية: عادل عبدالكريم الجنادبة
اعضاء البلدية:
1. مدير مكتب احوال ام الرصاص.
2. رئيس مركز صحي ام الرصاص.
3. المهندس شادي احمد الجبور/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
4. المهندسة بتول نيازي ياسين/ وزارة الادارة المحلية.
- بلدية ام البساتين
رئيس لجنة البلدية: عمار هاني نفش
اعضاء البلدية:
1. مدير التربية والتعليم لواء ناعور.
2. السيد جميل جميل عبدالرحمن/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
3. المهندسة لانا محمود الفالح/ امانة عمان.
4. المهندس مهند عبدالله الدعجة/ وزارة الادارة المحلية.
- بلدية سحاب
رئيس لجنة البلدية: عياده محمد الحسبان
اعضاء البلدية:
1. مدير دراسات الطرق/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
2. مدير التربية والتعليم لواء سحاب.
3. مدير مكتب الاحوال والجوازات سحاب.
4. مدير مكتب عمل سحاب.
5. رئيس ديوان متصرفية لواء سحاب.
6. السيد عبدالرحمن أحمد عادل الطهاروة/ قطاع الشباب.
- بلدية العامرية
رئيس لجنة البلدية: عبدالله عبدالكريم فليح المطيرين
اعضاء البلدية:
1. مدير اوقاف لواء الجيزة.
2. رئيس مركز صحي ضبعة.
3. مدير مدرسة ضبعة الثانوية للبنين.
4. المهندسة ميس عاطف الجبور/ وزارة الادارة المحلية.
- بلدية رجم الشامي
رئيس لجنة البلدية: فارس مسلم ابو قاعود
اعضاء البلدية:
1. رئيس مركز صحي رجم الشامي.
2. المهندسة نورة الخريشا/ مديرية زراعة لواء الموقر.
3. المهندس محمد عبدالله الفايز/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
4. شادي ابراهيم يوسف العبادي.
* إربد
- بلدية اربد الكبرى
رئيس لجنة البلدية: عماد محمد جبر العزام
اعضاء البلدية:
1. مدير شركة كهرباء اربد.
2. مدير تسجيل اراضي اربد.
3. مدير مياه اربد.
4. رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة اربد.
5. مدير مديرية بيئة محافظة اربد.
6. رئيس جمعية مستثمرين مدينة الحسن الصناعية.
7. المهندس " محمد جمال " علي مجاهد.
8. الدكتورة ندى عبدالرؤوف الراوبدة.
9. المهندسة كفى صالح الردايدة/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
10. السيدة سارة بلال خسرو / ممثل عن فئة الشباب.
- بلدية الرمثا
رئيس لجنة البلدية: جمال نايف ابو عبيد
اعضاء البلدية:
1. مدير مكتب اشغال الرمثا.
2. مدير الشؤون البلدية/ لواء الرمثا.
3. مدير الضمان الاجتماعي/ اربد.
4. مدير التربية والتعليم/ الرمثا.
5. مدير تسجيل اراضي الرمثا.
6. مدير بنك تنمية المدن والقرى/ فرع اربد.
7. المهندس احمد فواز الخصاونة.
8. السيدة اسراء اكرم عبدالكريم فردوس/ قطاع الشباب.
- بلدية بني عبيد
رئيس لجنة البلدية: علاء الدين محمد العبابنة
اعضاء البلدية:
1. مدير مكتب اشغال بني عبيد.
2. المهندس عاطف البطاينة.
3. المهندس زكريا علي بني هاني/ وزارة الادارة المحلية.
4. السيدة فاطمة يوسف عبدالله علي.
5. المهندس ادريس حسين الشياب/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
6. السيدة ليلاس الدلقموني/قطاع نسائي.
7. السيد حمزة نزيه داود طاشمان.
8. المهندسة صفاء نبيل احمد المومني/ قطاع الشباب.
- بلدية معاذ بن جبل
رئيس لجنة البلدية: معتصم احمد العمري
اعضا ء البلدية:
1. مدير ة مدرسة المنشية الثانوية الشاملة للبنات.
2. المهندس ابراهيم محمود البشايرة/ وزارة الادارة المحلية.
3. المهندس احمد منصور محمود الحموري/ قطاع الشباب.
4. بلال محمد عبدالعزيز الزعبي/ وزارة السياحة والاثار.
- بلدية دير ابي سعيد
رئيس لجنة البلدية: مازن عبدالله غوانمة
اعضاء البلدية:
1. مدير الشؤون البلدية لواء الكورة.
2. مدير اوقاف لواء الكورة.
3. مدير تربية لواء الكورة.
4. مديرة مركز الكورة الشامل للتربية الخاصة.
5. السيد يوسف حسن الزعبي.
6. السيدة دينا زهير محمود الرشدان/ قطاع الشباب.
- بلدية المزار
رئيس لجنة البلدية: مهدي انور نصيرات
اعضاء البلدية:
1. مدير مكتب اشغال المزار الشمالي.
2. مدير تسجيل اراضي المزار الشمالي.
3. مدير الشؤون البلدية/ المزار الشمالي.
4. زهور محمود عوض الشرمان/ قطاع الشباب.
- بلدية اليرموك
رئيس لجنة بلدية: فايز محمود شعبان
اعضاء البلدية:
1. مدير التربية والتعليم لواء بني كنانة.
2. رئيس مجلس الخدمات المشتركة/ لواء بني كنانة.
3. المهندس صخر عبيدات/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
4. المهندسة ثروة محمود ملكاوي/ وزارة الادارة المحلية.
- بلدية سهل حوران
رئيس لجنة البلدية: وليد محمد القرعان
اعضاء البلدية:
1. رئيس مركز صحي الشجرة.
2. المهندسة الاء هزاع نصيرات/ وزارة الاشغال العامة.
3. المهندس سامر محمود عبيدات/ وزارة الادارة المحلية.
4. السيد عمر علي ابراهيم الشبول/ قطاع الشباب
- بلدية غرب اربد
رئيس لجنة البلدية: محمد علي القضاة
اعضاء البلدية:
1. مدير مكتب احوال وجوازات/ غرب اربد.
2. المهندس عمر الطبيشات مدير مديرية بريد اقليم الشمال.
3. المهندس ضياءالدين هايل خفاجة/ وزارة الادارة المحلية.
4. المهندسة ابتكار القرعان/ بنك تنمية المدن والقرى.
- بلدية رابية الكورة
رئيس لجنة البلدية: ايمان احمد فطيمات
اعضاء البلدية:
1. مدير مكتب الاحوال المدنية/ لواء الكورة.
2. مدير مديرية زراعة لواء الكورة.
3. مديرة مدرسة سموع الثانوية للبنات.
4. المهندس بلال سليمان فرغل/ وزارة الادارة المحلية.
- بلدية برقش
رئيس لجنة البلدية: كثيب عبدالله الغزاوي
اعضاء البلدية:
1. مدير مكتب اثار لواء الكورة.
2. مدير مكتب اشغال لواء الكورة.
3. مدير مديرية مياه لواء الكورة.
4. المهندسة شذى عبدالمجيد الخصاونة/ وزارة الادارة المحلية.
- بلدية الشعلة
رئيس لجنة البلدية: علا جمعة النعسان
اعضاء البلدية:
1. مدير مكتب الضمان الاجتماعي/ بني كنانة.
2. مدير صندوق المعونة الوطنية لواء بني كنانة.
3. المهندس عبدالله نايف العبيدات/ وزارة الادارة المحلية.
4. أمل محمود سلامة الغوانمة/ قطاع شباب.
- بلدية الكفارات
رئيس لجنة البلدية: محمد هايل الزعبي
اعضاء البلدية:
1. مدير اوقاف لواء بني كنانة.
2. مدير مكتب صندوق المعونة الوطنية/ لواء بني كنانة.
3. المهندسة ليندا نجيب الماضي/ وزارة الادارة المحلية.
4. المهندس محمد راكز حمادنة/ قطاع الشباب.
- بلدية الوسطية
رئيس لجنة البلدية: فتحي الحمود الخصاونة
اعضاء البلدية:
1. مدير مكتب اشغال الوسطية.
2. السيد عمار محمد الرجوب/ الضمان الاجتماعي - اربد.
3. المهندسة لبنى عبدالله عبيد/ وزارة الادارة المحلية.
4. السيدة نوار هايل احمد العلاونة/ قطاع الشباب.
- بلدية الطيبة
رئيس لجنة البلدية: ثابت عبدالمجيد الشريدة
اعضاء البلدية:
1. مدير مكتب اشغال الطيبة.
2. مدير الشؤون البلدية/ لوائي الطيبة والوسطية.
3. مدير تسجيل اراضي الطيبة.
4. السيدة هيا حسني الشرع/ قطاع الشباب.
- بلدية شرحبيل بن حسنة
رئيس لجنة البلدية: امجد احمد الديات
اعضاء البلدية:
1. مدير مكتب عمل الشونة الشمالية.
2. المهندسة ساجدة يونس ابو صهيون/ وزارة الادارة المحلية.
3. المهندس عبدالسلام برهم قبلان/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
4. المهندس احمد ابراهيم ماجد الدخيل/ قطاع الشباب.
- بلدية طبقة فحل
رئيس لجنة البلدية: حمزة محمد المومني
اعضاء البلدية:
1. مدير مياه الاغوار الشمالية.
2. المهندسة منار تركي ردايدة/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
3. مروان احمد ابو جهين/ وزارة الادارة المحلية.
4. سماح محمد سعد خلف/ قطاع الشباب.
- السرو
رئيس لجنة البلدية: معاوية حسين الخزاعلة
اعضاء البلدية:
1. مدير تسجيل اراضي بني كنانة.
2. مديرة مدرسة حاتم الثانوية للبنات.
3. المهندسة صباح هشام الرشدان/ وزارة الادارة المحلية.
4. السيدة فتون جعفر عبيدات/ قطاع الشباب
- بلدية خالد بن الوليد
رئيس لجنة البلدية: راوية امين الغرايبة
اعضاء البلدية:
1. رئيس قسم زوار ام قيس.
2. السيد خالد محمد المصري.
3. المهندسة اسيل ونس حداد/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
4. السيدة هديل حمزة علي مريان/ قطاع الشباب.
* الزرقاء
- بلدية الزرقاء
رئيس لجنة البلدية: خالد حسين الخشمان
اعضاء البلدية:
1. مدير التربية والتعليم/ الزرقاء المنطقة الاولى.
2. مدير تسجيل اراضي الزرقاء.
3. مدير سياحة الزرقاء.
4. مدير الصناعة والتجارة والتموين/ الزرقاء.
5. مدير بيئة محافظة الزرقاء.
6. الدكتورة زين زهير خلف العبادي.
7. المهندس جواد محمد محمود/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
8. السيد ليث اكرم العزة/ قطاع الشباب.
- بلدية الرصيفة
رئيس لجنة البلدية: حسام ممدوح النجداوي
اعضاء البلدية:
1- مدير اشغال محافظة الزرقاء.
2- مدير التربية والتعليم لواء الرصيفة.
3- مدير الشؤون البلدية لمحافظة الزرقاء.
4- مدير مكتب صندوق المعونة الوطنية/ الرصيفة.
5- مدير الضمان الاجتماعي لمحافظة الزرقاء.
6- مدير بنك تنمية المدن والقرى/ الزرقاء.
7- الاء محمد مسلم الطحان/ قطاع الشباب.
8- السيد ابراهيم حسين محمد دردس/ اصحاب الهمم.
- بلدية الهاشمية
رئيس لجنة البلدية: حسين قاسم بولاد
اعضاء البلدية:
1- مدير التربية والتعليم/ الزرقاء المنطقة الثانية.
2- مدير عمل محافظة الزرقاء.
3- مدير مكتب الاحوال المدنية والجوازات/ الهاشمية.
4- المهندسة رشا سليمان بني عيسى/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
5- المهندسة شيرين خالد رشيد/ وزارة الادارة المحلية.
- بلدية بيرين
رئيس لجنة البلدية: احمد عبدالمجيد الفراهيد
اعضاء البلدية:
1. رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة الزرقاء.
2. مدير معهد التدريب المهني/ الزرقاء.
3. المهندسة تغريد ناجي المعايطة/ وزارة الادارة المحلية.
4. المهندسة دلال اسماعيل الشديفات/ وزارة الادارة المحلية.
5. رئيس ديوان مديرية الشؤون البلدية لمحافظة الزرقاء.
6. بسام الحراحشة/ بنك تنمية المدن والقرى – فرع الزرقاء.
- بلدية الظليل
رئيس لجنة البلدية: باسل سالم البواليز
اعضاء البلدية:
1- مدير مكتب اشغال الظليل.
2-مدير مياه الظليل.
3- رئيس مركز صحي الظليل الشامل.
4- زينب مأمون مصطفى الحاج/ قطاع الشباب.
- بلدية الحلابات
رئيس لجنة البلدية: كمال نوفل عطا
اعضاء البلدية:
1. مدير اثار الزرقاء.
2. مدير مكتب التنمية الاجتماعية/ الظليل.
3. المهندسة مرام احمد الخلايلة/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
4. مدير مدرسة الحلابات الغربي الثانوية المختلطة.
- بلدية الازرق
رئيس لجنة البلدية: خالد عبدالله البلوي
اعضاء البلدية:
1- مدير زراعة الأزرق .
2- مدير مكتب اشغال الازرق.
3- مدير مكتب اثار الازرق.
4- المهندسة الاء خالد خالد/ وزارة الادارة المحلية.
* البلقاء
- بلدية السلط الكبرى
رئيس لجنة البلدية: نائب محافظ البلقاء
اعضاء البلدية:
1. مدير شباب محافظة البلقاء.
2. مدير زراعة محافظة البلقاء.
3. مدير اشغال محافظة البلقاء.
4. مدير الاقراض الزراعي/ السلط.
5. مدير الصناعة والتجارة والتموين/ محافظة البلقاء.
6. مدير اثار السلط.
7. السيد ليث ايوب الحداد.
8. السيد نجد عمر النجداوي/ مركز ايداع الاوراق المالية.
9. المهندسة رونق صالح العبداللات/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
10. السيدة نور جعفر عبدالحميد الحياصات/ فئة الشباب.
- بلدية عين الباشا
رئيس لجنة البلدية: خالد زعل الطراونة
اعضاء البلدية:
1. مدير مكتب اشغال لواء عين الباشا.
2. مدير مديرية الشؤون البلدية/ لواء عين الباشا.
3. رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة البلقاء.
4. مدير صندوق المعونة الوطنية/ السلط.
5. مدير بنك تنمية المدن والقرى/ فرع السلط.
6. السيدة دعاء احمد سليمان الحجاحجة/ قطاع نسائي.
7. السيد مالك عبدالرحمن طه الخصاونة.
8. السيد غيث عبدالرزاق عبدالحليم داود./ قطاع الشباب.
- بلدية دير علا
رئيس مجلس بلدية: رائد عادل العزب
اعضاء البلدية:
1. مدير زراعة وادي الاردن/ دير علا.
2. مدير الشؤون البلدية/ لواء دير علا.
3. مدير مديرية تربية لواء دير علا.
4. مدير مكتب اشغال دير علا .
5. مدير مديرية بيئة وادي الاردن.
6. السيد اوس محمد صالح العسود/ فئة الشباب.
- بلدية الشونة الوسطى
رئيس لجنة البلدية: فوزي محمد العلوان
اعضاء البلدية:
1. مدير مكتب اشغال الشونة الجنوبية.
2. مدير الاقراض الزراعي/ لواء الشونة الجنوبية.
3. مدير زراعة لواء الشونة الجنوبية.
4. مدير مديرية الشؤون البلدية/ الشونة الجنوبية.
5. مدير مديرية التربية والتعليم/ لواء الشونة الجنوبية.
6. السيدة نور علي عايد العدوان/ قطاع نسائي.
- بلدية ماحص
رئيس لجنة البلدية: عروبة محمد العوامرة
اعضاء البلدية:
1. مدير زراعة لواء ماحص والفحيص.
2. مدير مكتب بريد ماحص والفحيص.
3. رئيس مركز صحي ماحص.
4. المهندس حمزة محمد الدرباشي/ وزارة الادارة المحلية.
- بلدية الفحيص
رئيس لجنة البلدية: عماد احمد الحياري
اعضاء البلدية:
1- مدير سياحة البلقاء.
2- مدير مكتب اشغال لواء ماحص والفحيص.
3- مدير مياه ماحص والفحيص.
4- المهندسة ميس محمود العناسوة/ وزارة الادارة المحلية.
5- السيدة سمر كامل الداوود/ قطاع نسائي.
6- السيد غانم فضيان السلمان.
- بلدية العارضة
رئيس لجنة البلدية: خالدة عبدالهادي الخليفات
اعضاء البلدية:
1. مديرة مدرسة بيوضة الشرقية الثانوية المختلطة.
2. السيد وائل فهيد ابو خروب.
3. المهندسة سميحة محمد الخرابشة/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
4. السيدة مقبولة المفلح/ مديرية صحة البلقاء.
- بلدية سويمة
رئيس لجنة البلدية: يعقوب محمد العدوان
اعضاء البلدية:
1. مدير التنمية الاجتماعية/ الشونة الجنوبية .
2. المهندس احمد صلاح العدوان/ سلطة وادي الاردن.
3. المهندسة منار جميل بعقوب/ وزارة الادارة المحلية.
4. مدير مالية الشونة الجنوبية.
- بلدية معدي
رئيس لجنة البلدية: امل نادر الريحاني
اعضاء البلدية:
1. مدير التنمية الاجتماعية/ دير علا.
2. رئيس مجلس الخدمات المشتركة/ لواء الاغوار الوسطى.
3. المهندسة الاء داود الصبيحي/ وزارة الادارة المحلية.
4. المهندس خالد محمود الخريسات/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
* الطفيلة
- بلدية الطفيلة الكبرى
رئيس لجنة البلدية: محمد عبدالعزيز الكريمين
اعضاء البلدية:
1. مدير اشغال محافظ الطفيلة.
2. مدير شباب محافظة الطفيلة.
3. مدير مياه محافظة الطفيلة.
4. مدير بنك تنمية المدن والقرى فرع الطفيلة.
5. مدير تسجيل اراضي الطفيلة.
6. مدير صندوق المعونة الوطنية فرع الطفيلة.
7. المهندسة ساجدة القطاطشة/ وزارة الادارة المحلية.
8. معمر محمد سلامة القوابعة/ قطاع الشباب.
- بلدية بصيرا
رئيس لجنة البلدية: نسرين محمد الربعي
اعضاء المجلس:
1. مدير سياحة محافظ الطفيلة.
2. مدير تسجيل اراضي لواء بصيرا.
3. المهندسة هديل عبدالمجيد المرايات/ وزارة الادارة المحلية.
4. السيد عماد عبدالله همام ابو همام/ قطاع الشباب.
- بلدية الحسا
رئيس لجنة البلدية: جواد فضل العطيوي
اعضاء البلدية:
1. مدير اثار محافظة الطفيلة.
2. مدير مكتب اشغال لواء الحسا.
3. الدكتور محمد عايد الهدايات.
4. المهندس يحيى محمد يحيى المحاسنة/ وزارة الادارة المحلية.
- بلدية القادسية
رئيس لجنة البلدية: سعد فايز الجازي
اعضاء البلدية:
1. مدير التنمية الاجتماعية / محافظة الطفيلة.
2. السيد عرفات محمد الحجاج/ بنك تنمية المدن والقرى - الطفيلة.
3. المهندسة اسماء صلاح الجرايشة/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
4. السيد راشد هارون علي الخوالدة/ قطاع الشباب.
* العقبة
- بلدية قريقرة وفينان
رئيس لجنة البلدية: حسام احمد الكيال
اعضاء البلدية:
1. رئيس مركز صحي قريقرة وفينان.
2. مدير ة مدرسة قريقرة وفينان الثانوية للبنات.
3. مدير مدرسة فينان الاساسية المختلطة.
4. المهندسة اسماء محمد عثمان نداف/ وزارة الادارة المحلية
- بلدية حوض الديسة:
رئيس لجنة البلدية: مرجي محمد المراعية
اعضاء البلدية:
1. مدير الشؤون البلدية لمحافظة العقبة.
2. رئيس مركز صحي الديسة.
3. راشد سلامة علي الزوايدة/ قطاع الشباب.
4. رئيس مجلس الخدمات المشتركة محافظة العقبة.
- بلدية القويرة
رئيس لجنة البلدية: سميح محمد ابو عامرية
اعضاء البلدية:
1. مدير مكتب اشغال لواء القويرة.
2. مدير بنك تنمية المدن والقرى/ العقبة.
3. جواهر علي حميد الخضيرات/ قطاع الشباب.
4. رئيس مجلس الخدمات المشتركة/ لواء القويرة.
- بلدية وادي عربة
رئيس لجنة البلدية: جمال محمود عبيدات
اعضاء البلدية:
1. مدير التنمية الاجتماعية/ وادي عربة.
2. المهندس بلال فرحان العوران/ وزارة الادارة المحلية.
3. مديرة مدرسة الريشة الثانوية للبنات.
4. عبدالله صباح محسن السعيديين/ قطاع الشباب.
- بلدية قطر ورحمة
رئيس لجنة البلدية: رباب كمال الكباريتي
اعضاء البلدية:
1. رئيس مركز صحي رحمة.
2. المهندسة سما خالد الحسنات/ وزارة الادارة المحلية.
3. مديرة مدرسة رحمة الثانوية للبنات.
4. الدكتورة رنين فريج الدراوشة/ قطاع نسائي.
* الكرك
- بلدية الكرك الكبرى
رئيس لجنة البلدية: محمد علي المناصير
اعضاء البلدية:
1. مدير الشؤون البلدية لمحافظة الكرك.
2. مدير اشغال محافظة الكرك.
3. مدير تسجيل اراضي الكرك.
4. مدير سياحة الكرك.
5. مدير اثار محافظة الكرك.
6. السيد حكمت محمود عايد الطراونة.
7. السيدة رابعة عبدالسلام سليم المجالي/ اصحاب الهمم.
8. السيدة ميسون المبيضين/ مقرر تجمع لجان المرأة - الكرك.
9. الدكتورة منار ماجد مدانات/ قطاع نسائي.
10. تقوى فراس علي العثامين/ قطاع الشباب.
- بلدية الاغوار الجنوبية
رئيس لجنة البلدية: عبدالحميد سالم المعايطة
اعضاء البلدية:
1. مدير مكتب اشغال لواء الاغوار الجنوبية.
2. المهندس منتصر محمد المناصير/ سلطة وادي الاردن.
3. مدير مياه الاغوار الجنوبية.
4. مدير زراعة الاغوار الجنوبية.
5. رئيس مجلس الخدمات المشتركة/ لواء الاغوار الجنوبية.
- بلدية مؤتة والمزار
رئيس لجنة البلدية: عبدالله فلاح العبادله
اعضاء البلدية:
1-مدير الشؤون البلدية لواء المزار الجنوبي.
2-مدير مكتب اشغال لواء المزار الجنوبي.
3-مدير تسجيل اراضي المزار الجنوبي.
4-السيدة خديجة محمد حسين النوايسة/ قطاع نسائي.
5. السيد يزن عيد احمد المعايطة/ قطاع الشباب.
- بلدية عي
رئيس لجنة البلدية: قاسم زعل المراغية
اعضاء البلدية:
1-مدير مكتب اشغال لواء عي.
2-مدير احوال وجوازات عي.
3-مدير مكتب التنمية الاجتماعية/ عي.
4-المهندسة فاتن محمد بديرات/ وزارة الادارة المحلية.
- بلدية شيحان
رئيس لجنة البلدية: بهجت عبدالعزيز الرواشدة
اعضاء البلدية:
1- مدير الشؤون البلدية/ لواء القصر.
2- مدير مكتب اشغال القصر.
3- مدير مكتب الاحوال المدنية/ لواء القصر.
4- مدير الضمان الاجتماعي/ محافظة الكرك.
- بلدية طلال:
رئيس لجنة البلدية: رائد سليم الخطاطبة
اعضاء البلدية:
1- مدير التربية والتعليم/ لواء القصر.
2- مدير مياه لواء القصر.
3- مدير ثقافة محافظة الكرك.
4- المهندسة اميرة عبدالمجيد الضمور/ وزارة الادارة المحلية.
- بلدية عبدالله بن رواحة
رئيس لجنة البلدية: مدير اشغال الكرك
اعضاء البلدية:
1-مدير مكتب اشغال لواء فقوع.
2-مدير الاقراض الزراعي/ محافظة الكرك.
3-مدير زراعة لواء فقوع.
4-المهندس يوسف سالم العصيات/ وزارة الادارة المحلية.
- بلدية مؤاب
رئيس لجنة البلدية: ابراهيم محمد سليمان المجالي
اعضاء البلدية:
1-مدير مياه لواء المزار الجنوبي.
2- مدير التربية والتعليم/ لواء المزار الجنوبي.
3- المهندسة سلسبيلا جميل الحباشنة/ وزارة الادارة المحلية.
4- عبدالله جبر سليم الطراونة/ قطاع الشباب.
- بلدية السلطاني
رئيس لجنة البلدية: باسم احمد المبيضين
اعضاء البلدية:
1. مدير مكتب اشغال السلطاني.
2. رئيس مركز صحي السلطاني.
3. مدير مكتب صندوق المعونة الوطنية/ القطرانة.
4. مدير ة مدرسة السلطاني الثانوية للبنات.
- بلدية القطرانة:
رئيس لجنة البلدية: رسمي سلامة الطراونة
اعضاء البلدية:
1. مدير زراعة لواء القطرانة.
2. مدير مكتب احوال وجوازات القطرانة.
3. رئيس مركز صحي القطرانة.
4. مدير ة مدرسة القطرانة الثانوية للبنات.
- بلدية غور المزرعة
رئيس لجنة البلدية: ماهر عودة العكشة
اعضاء البلدية:
1. مدير مكتب نسجيل اراضي الاغوار الجنوبية.
2. مدير الاقراض الزراعي/ فرع الاغوار الجنوبية.
3. السيد رائد الصعوب/ سلطة وادي الاردن.
4. رئيس ديوان قضاء غور المزرعة.
* المفرق
- بلدية المفرق الكبرى
رئيس لجنة البلدية: محمد خلف الفايز
اعضاء البلدية:
1. مدير تسجيل اراضي محافظة المفرق.
2. مدير اوقاف محافظة المفرق.
3. رئيس مجلس الخدمات المشتركة/ المفرق.
4. مدير صندوق المعونة الوطنية/ محافظة المفرق.
5. المهندسة رغد عمر صالح/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
6. الدكتورة عالية خلف مكازي/ القطاع النسائي.
7. السيد طلال عثمان بصبوص.
8. السيد محمد يونس صبيح الخوالدة/ قطاع الشباب.
- بلدية رحاب
رئيس لجنة البلدية: لينا محمد الزعبي
اعضاء البلدية:
1. مدير اشغال محافظة المفرق.
2. مدير سياحة محافظة المفرق.
3. مدير مؤسسة الاقراض الزراعي/ محافظة المفرق.
4. مدير زراعة / المفرق.
- بلدية الباسلية
رئيس لجنة البلدية: بشير عودة الخوالدة
اعضاء البلدية:
1. مدير شباب محافظة المفرق.
2. رئيس مركز صحي فاع.
3. المهندسة غدير شاهر الخزاعلة/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
4. المهندس ماهر توفيق مريان/ وزارة الادارة المحلية.
- بلدية الرويشد:
رئيس لجنة البلدية: متصرف لواء الرويشد
اعضاء البلدية:
1. مدير مكتب مياه الرويشد.
2. مدير مكتب بريد الرويشد.
3. مدير مكتب اشغال الرويشد
4. مدير مكتب صندوق المعونة الوطنية/ الرويشد.
- بلدية الامير حسين بن عبدالله:
رئيس لجنة البلدية: ماهر حلمي ابو سويلم
اعضاء البلدية:
1. مدير بريد المفرق.
2. مديرة مدرسة الفحيلية الاساسية المختلطة.
3. المهندس فايز موسى ابراهيم/ وزارة الادارة المحلية.
4. المهندس رغد عمر صالح/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
- بلدية الصفاوي
رئيس لجنة البلدية: متصرف لواء البادية الشمالية الشرقية
اعضاء البلدية:
1. مدير مياه البادية الشمالية.
2. رئيس مركز صحي الصفاوي.
3. رئيس ديوان متصرفية لواء البادية الشمالية الشرقية.
4. المهندس عاطف شلاش المساعيد/ وزارة الاشغال العامة والإسكان
- بلدية الخالدية
رئيس لجنة البلدية: جميل محمد المشاقبة
اعضاء البلدية:
1. مدير مكتب الاحوال المدنية/ الخالدية.
2. رئيس مركز البحوث الزراعية/ الخالدية.
3. مدير ة مدرسة الخالدية الثانوية للبنات.
4. المهندس عبدالرحمن خلف سالم/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
- بلدية حوشا
رئيس لجنة البلدية: ابراهيم محمد الصقار
اعضاء البلدية:
1. المهندس قتيبة فرحان ابو عويضة.
2. المهندسة حليمة شايش محمد/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
3. المهندس احمد محمد الخزاعلة/ وزارة الادراة المحلية.
4. السيدة بيداء عبدالناصر سعود القاضي/ قطاع الشباب.
- بلدية الزعتري والمنشية
رئيس لجنة البلدية: جمال خلف السرحان
اعضاء البلدية:
1. مدير مكتب التنمية الاجتماعية لمحافظة المفرق.
2. رئيس مركز صحي الزعتري.
3. مديرة مدرسة الزعتري الثانوية للبنات.
4. المهندس نرجس محمد العموش/ وزارة الادارة المحلية.
- بلدية بلعما
رئيس لجنة البلدية: ينال مأمون حاؤبش
اعضاء البلدية:
1. مدير زراعة بلعما.
2. مدير مكتب الاحوال المدنية/ بلعما
3. مدير مكتب صندوق المعونة الوطنية/ بلعما.
4. المهندس مجدي عمر الشديفات/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
- بلدية السرحان
رئيس لجنة البلدية: كساب سليمان العيسى
اعضاء البلدية:
1. مدير مكتب الاحوال المدنية/ السرحان.
2. مديرة مدرسة السرحان الثانوية للبنات.
3. المهندسة رحمة ابراهيم موسى/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
4. اماني محمد خليف السرحان/ قطاع الشباب.
- بلدية الصالحية ونايفة
رئيس لجنة البلدية: عبير محمد الحجايا
اعضاء البلدية:
1. مدير تربية البادية الشمالية الشرقية.
2. مدير مكتب اشغال البادية الشمالية الشرقية.
3. مدير مكتب احوال وجوازات/ البادية الشمالية الشرقية.
4. رئيس مجلس الخدمات المشتركة/ لواء البادية.
- بلدية صبحا والدفيانة
رئيس لجنة البلدية: مدير قضاء صبحا
اعضاء البلدية:
1. مدير مكتب احوال صبحا.
2. مدير مكتب بريد صبحا.
3. مدير مدرسة الدفيانة الثانوية للذكور.
4. المهندس احسان محمد عدينات/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
- بلدية دير الكهف
رئيس لجنة البدية: مدير قضاء دير الكهف
اعضاء البلدية:
1. مدير مكتب التنمية الاجتماعية/ دير الكهف.
2. مدير مكتب احوال دير الكهف.
3. رئيس المركز الصحي الشامل/ دير الكهف.
4. المهندسة فريال فرحان البالي/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
- بلدية ام الجمال
رئيس لجنة البلدية: محمد خليل ابو عليم
اعضاء البلدية:
1. مدير الشؤون البلدية/ لواء البادية الشمالية.
2. مدير اثار المفرق.
3. رئيس ديوان قضاء ام الجمال.
4. المهندسة ربى محمد عقل/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
- بلدية بني هاشم
رئيس لجنة البلدية: خالد جزاع السرحان
اعضاء البلدية:
1. مدير زراعة لواء البادية الشمالية.
2. مدير مدرسة البشرية الثانوية للبنين.
3. مدير ة مدرسة حمراء السحيم الثانوية للبنات.
4. المهندسة ساجدة عيد سالم/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
- بلدية ام القطين والمكيفتة
رئيس لجنة البلدية: طالب منصور الشريدة
اعضاء البلدية:
1. مدير تسجيل اراضي البادية الشمالية.
2. مدير مكتب اشغال البادية الشمالية الشرقية.
3. رئيس مركز صحي ام القطين.
4. مديرة مدرسة المكيفتة الثانوية للبنات.
- بلدية منشية بني حسن
رئيس لجنة البلدية: محمد سليمان السرور
اعضاء البلدية:
1. رئيس ديوان قضاء منشية بني حسن.
2. رئيس مركز صحي منشية بني حسن
3. المهندسة عروب فلاح العباس/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
4. السيد مؤيد قصي حمدان الرشود/ قطاع الشباب.
* جرش
- بلدية جرش الكبرى
رئيس لجنة البلدية: محمد سليمان بني ياسين
اعضاء البلدية:
1. مدير اشغال محافظة جرش.
2. مدير سياحة محافظة جرش.
3. مدير الشؤون البلدية لمحافظة جرش.
4. مدير ثقافة محافظة جرش.
5. مدير تسجيل اراضي جرش
6. مدير اثار محافظة جرش.
7. حازم نزار سليمان عياصرة/ قطاع الشباب.
8. السيدة عاليه محمد قاسم الرواشدة/ قطاع نسائي.
- بلدية المعراض
رئيس لجنة البلدية: محمود الطاهر الخوالدة
اعضاء البلدية:
1. مدير زراعة لواء المعراض.
2. رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة جرش.
3. الدكتورة ابتسام عيسى العتوم/ مستشفى جرش الحكومي.
4. المهندسة اسماء محمد فريحات/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
5. المهندسة مؤمنات خالد بني مصطفى/ وزارة الادارة المحلية.
6. مدير مدرسة باب عمان الثانوية للبنين.
- بلدية باب عمان
رئيس لجنة البلدية: معاذ فهد جرن
اعضاء البلدية:
1. مدير البيئة لمحافظة جرش.
2. مدير شباب محافظة جرش.
3. المهندس خالد علي العتوم/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
4. المهندس مجاهد محمد العسولي/ وزارة الادارة المحلية.
- بلدية برما
رئيس لجنة البلدية: مدير قضاء برما
اعضاء البلدية:
1. مدير مياه محافظة جرش.
2. مدير الضمان الاجتماعي/ جرش.
3. مدير مكتب بريد برما.
4. المهندس عدي عاطف القواسمة/ وزارة الادارة المحلية.
- بلدية النسيم
رئيس لجنة البلدية: قاسم محمد علي المصري
اعضاء البلدية:
1. الدكتور هاني الحراحشة/ معهد الادارة العامة.
2. المهندسة بيان ماجد الزبون/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
3. المهندس احمد حسين الصمادي/ وزارة الادارة المحلية
4. المهندس سعد محمد فليح النواصرة/ قطاع شباب.
* عجلون
- بلدية عجلون الكبرى
رئيس لجنة البلدية: محمد علي البشابشة
اعضاء البلدية:
1. مدير اشغال عجلون.
2. مدير مياه عجلون.
3. مدير سياحة عجلون.
4. رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة عجلون.
5. المهندس نور الدين محمود الخطيب/ وزارة الادارة المحلية.
6. المهندس سليمان ميخائيل الربضي.
7. محمد سالم مفلح القضاة.
8. نسيبة احمد محمد الصمادي/ قطاع الشباب.
- بلدية كفرنجة
رئيس لجنة البلدية: اسماعيل حسين العرود
اعضاء البلدية:
1- مدير مكتب اشغال لواء كفرنجة.
2-مدير شباب محافظة عجلون.
3-مدير زراعة عجلون.
4-مدير مكتب التنمية الاجتماعية / كفرنجة.
5. مدير الضمان الاجتماعي/ فرع عجلون.
6. بكر عبداللطيف المومني/ بنك تنمية المدن والقرى- فرع عجلون.
- بلدية الجنيد
رئيس لجنة البلدية: احمد علي قوقزة
اعضاء البلدية:
1. مدير التربية والتعليم لمحافظة عجلون.
2. مدير ثقافة محافظة عجلون.
3. مدير معهد التدريب المهني عجلون.
4. المهندسة جهينة فواز البطارسة/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
- بلدية الشفا
رئيس لجنة البلدية: باسمة احمد العموش
اعضاء البلدية:
1. مدير تسجيل اراضي عجلون.
2. مديرة مدرسة الهاشمية الثانوية للبنات.
3. المهندس حمزة بسام الشويات/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
4. رئيس ديوان محافظة عجلون.
- بلدية العيون
رئيس لجنة البلدية: زهير عبدالفتاح ابو زعرور
اعضاء البلدية:
1. مدير اوقاف محافظة عجلون.
2. مدير مكتب صندوق المعونة الوطنية/ عجلون.
3. السيد عادل علي ابراهيم السواعي/ مديرية زراعة عجلون.
4. مديرة مدرسة باعون الثانوية للبنات.
* مادبا
- بلدية مادبا الكبرى
رئيس لجنة البلدية: هيثم توفيق جوينات
اعضاء البلدية:
1. مدير اشغال محافظة مادبا.
2. مدير مديرية الشؤون البلدية لمحافظة مادبا.
3. مدير سياحة محافظة مادبا.
4. مدير اثار محافظة مادبا.
5. مدير تسجيل اراضي محافظة مادبا.
6. مدير ثقافة محاقظة مادبا.
7. رئيس مجلس الخدمات المشتركة/ محافظة مادبا.
8. انس سليمان راجي الحلايبة/ قطاع الشباب.
- بلدية ذيبان
رئيس لجنة البلدية: عطاالله عواد الغرير
اعضاء البلدية:
1. مدير الشؤون البلدية/ لواء ذيبان.
2. مدير مكتب اشغال لواء ذيبان.
3. مدير تسجيل اراضي ذيبان.
4. رئيس مجلس الخدمات المشتركة/ لواء ذيبان.
5. المهندسة فداء محمد جميل/ وزارة الادارة المحلية.
6. المهندسة لانا متري الحمارنة/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
- بلدية لب ومليح
رئيس لجنة البلدية: جهاد موسى المسانده
اعضاء البلدية:
1. مدير الضمان الاجتماعي/ مادبا.
2. مدير بنك تنمية المدن والقرى/ فرع مادبا.
3. المهندس اسامة لطفي حامد/ وزارة الادارة المحلية.
4. محمود رياض منيزل الفقهاء/ قطاع الشباب.
- بلدية جبل بني حميدة
رئيس لجنة البلدية: عروبة غصاب عويس
اعضاء البلدية:
1. مدير التربية والتعليم/ مادبا.
2. مدير مكتب التنمية الاجتماعية/ جبل بني حميدة.
3. مدير صندوق المعونة الوطنية/ مادبا.
4. المهندس باسم اعبيد الشوابكة/ وزارة الادارة المحلية.
- بلدية جرينة
رئيس لجنة البلدية: عاطف عوده الرواحنة
اعضاء البلدية:
1. مدير احوال وجوازات مادبا.
2. مدير مجلس خدمات مادبا – ماعين – حسبان – مليح.
3. المهندسة ساجدة حسن ابو شويمة/ وزارة الادارة المحلية.
4. المهندس احمد عبدالله الزن/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
* معان
- بلدية معان الكبرى
رئيس لجنة البلدية: نائب محافظ معان
اعضاء البلدية:
1. مدير اشغال محافظة معان.
2. مدير الشؤون البلدية لمحافظة معان.
3. رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة معان.
4. مدير تسجيل اراضي معان.
5. مدير شباب محافظة معان.
6. مدير مالية محافظة معان.
7. السيد راكان عبدالله موسى الرواد/ قطاع الشباب.
8. السيدة دعاء ابراهيم سليمان الشويخ/ قطاع نسائي.
- بلدية الحسينية
رئيس لجنة البلدية: المهندس عبدالمنعم يونس ابو هلالة
اعضاء البلدية:
1-مدير مكتب اشغال لواء الحسينية.
2- مدير مكتب احوال وجوازات لواء الحسينية.
3- مدير مكتب التنمية الاجتماعية لواء الحسينية.
4- مدير مياه لواء الحسينية.
5- مدير زراعة لواء الحسينية.
6- المهندس عمر محمد المصبحيين/ وزارة الادارة المحلية.
- بلدية الشراه
رئيس لجنة البلدية: محمد هارون الحمادين
اعضاء البلدية:
1- مدير بيئة محافظة معان.
2-مديرة مدرسة المريغة الثانوية للبنات.
3-المهندسة ايات احمد ابوهلالة/ وزارة الادارة المحلية.
4-سالم علي عوض ابو نوير / قطاع الشباب.
- بلدية الاشعري
رئيس لجنة البلدية: عبدالله داود الطوره
اعضاء البلدية:
1-مدير اثار محافظة معان.
2-مدير مؤسسة التدريب المهني/ معان
3-المهندسة نسرين مصطفى الخشمان/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
4-نوف الشايش صالح الجازي/ قطاع الشباب.
- بلدية الشوبك
رئيس لجنة البلدية: محمد حرب النعيمات
اعضاء البلدية:
1-مدير مكتب اشغال لواء الشوبك.
2-مدير تسجيل اراضي الشوبك.
3-مدير مكتب احوال وجوازات الشوبك.
4-مدير مديرية التنمية الاجتماعية/ الشوبك.
5. رئيس مجلس الخدمات المشتركة/ لواء الشوبك.
6. المهندس علاء عاطف الطويسي/ وزارة الادارة المحلية.
- بلدية ايل
رئيس لجنة البلدية: ابراهيم عبدالله كريشان
اعضاء البلدية:
1-مدير الصناعة والتجارة والتموين/ محافظة معان.
2-مدير صندوق المعونة الوطنية فرع ايل.
3-المهندسة سارة هاني الرواد/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
4-السيد مصعب حسين سليمان النعيمات/ قطاع الشباب.
- بلدية الجفر
رئيس لجنة البلدية: مدير قضاء الجفر
اعضاء البلدية:
1-مدير مكتب احوال وجوازات الجفر.
2-مديرة مدرسة صفية بنت حي الاساسية.
3-المهندس زيد موسى عبدالغني/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
4-بشار جمال محمد ابوتايه/ قطاع الشباب.
وتاليا تشكيلة مجالس المحافظات ...
* مجلس محافظة العاصمة
1. غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب
2. الاتحاد العام للمزارعين سهم صالح الفايز
3. نقابة الأطباء الدكتور صدام احمد شناق
4. نقابة المهندسين الزراعين حسن احمد الصمادي
5. نقابة المهندسين الأردنيين م. مالك علون
6. مؤسسة اعمار سحاب محمود احمد محمد المحارمة
7. تجمع لجان المرأة ربى المطارنة
8. اتحاد الجمعيات الخيرية بركات محمد بركات
9. نقابة المحاميين جهاد حسين الرقاد
10. قطاع الشباب هبة محمد عبدالكريم الربيحات
11. ممثل عن المجتمع المحلي سلام فخري الطوال
12. ممثل عن المجتمع المحلي اشرف محمد غازي شابسوغ`
13. ممثل عن المجتمع المدني تيسير عويد الدبوبي
* مجلس محافظة اربد
1. الاتحاد العام للمزارعين/ فرع اربد عدي بسام حمد الخصاونة
2. نقابة الاطباء/ فرع اربد الدكتور رامي العمري
3. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع اربد بشار عدنان الطلاق
4. غرفة تجارة اربد محمود احمد الرشدان
5. غرفة تجارة الرمثا مخلص الضايع
6. نقابة المهندسين/فرع اربد محمود فلاح الربابعة
7. مؤسسة اعمار اربد منذر البطاينة
8. تجمع لجان المرأة (اربد) ياسمين محمد فلاح الزعبي
9. اتحاد الجمعيات الخيرية صلاح محمد يوسف الزعبي
10. نقابة المحاميين/ فرع اربد محمد بني حمد
11. رئيس غرفة الصناعة هاني ابو حسان
12. ممثل عن المجتمع المحلي المهندس شريف الدحابرة
13. قطاع الشباب سناء فالح ابراهيم عبابنة
14. قطاع الشباب عامر سامح ابو دلو
15. المهندس عبدالله محمد بني هاني
* مجلس محافظة الزرقاء
1. الاتحاد العام للمزارعين/ ضيف الله القلاب
2. نقابة الاطباء/ فرع الزرقاء الدكتور ماهر يونس
3. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع الزرقاء فراس محمد سالم الحراحشة
4. غرفة تجارة الزرقاء حسن سعدالدين شريم
5. نقابة المهندسين / فرع الزرقاء جمال عبدالله أبو عيد
6. تجمع لجاة المرأة حياة مبارك الزواهرة
7. اتحاد الجمعيات الخيرية عمر يوسف الجراح
8. نقابة المحاميين سامر حمدان
9. قطاع الشباب ابراهيم غازي ابو سمحان
10. ممثل عن المجتمع المحلي سهيل عيسى سلمان زريقات
11. اصحاب الهمم مارينا خالد حسن العفير
* مجلس محافظة المفرق
1. الاتحاد العام للمزارعين عودة سليمان عودة السرور
2. نقابة الاطباء/ فرع المفرق الدكتور امجد علي الشديفات
3. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع المفرق فراس محمد سالم الحراحشة
4. غرفة تجارة المفرق الدكتور خيرو رشيد المشاقبة
5. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع المفرق مجدي احمد سليمان العموش
6. إتحاد الجمعيات الخيرية علي خلف خليف العظامات
7. نقابة المحاميين فرع المفرق صايل الزبيدي
8. قطاع الشباب شهد حمدان راشد الشديفات
* مجلس محافظة جرش
1. الاتحاد العام للمزارعين حسين عبدالله ابو العدس
2. نقابة الاطباء/ فرع جرش الدكتور جهاد دعدره
3. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع جرش اشرف عطا ابراهيم الديري
4. غرفة تجارة جرش الدكتور محمد علي العتوم
5. نقابة المهندسين / فرع جرش خلدون علي الزريقات
6. مؤسسة اعمار جرش زياد الربيع
7. إتحاد الجمعيات الخيرية احمد علي القادري
8. نقابة المحاميين فرع جرش هيام ابو غزالة
9. قطاع الشباب الدكتور عبدالله مروان عادل الزعبي
* مجلس محافظة عجلون
1. الاتحاد العام للمزارعين منيب محمد الصمادي
2. نقابة الاطباء/ فرع عجلون الدكتور أغر سالم سلمان الربضي
3. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع عجلون معاوية موسى مزيد عناب
4. نقابة المهندسين / فرع عجلون ليث عيسى احمد الصمادي
5. غرفة تجارة عجلون محمد حمد محمود البعول
6. مؤسسة اعمار عجلون صهيب محمد علي شحادة القضاة
7. إتحاد الجمعيات الخيرية ملكي محمد بني عطا
8. نقابة المحاميين فرع عجلون باسل الرشايده
9. قطاع الشباب ماريا زهير شحادة حداد
* مجلس محافظة مادبا
1. الاتحاد العام للمزارعين عايد كساب الشخانبة
2. نقابة الاطباء/ فرع مادبا الدكتور مروان المعايعة
3. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع مادبا موسى هليل البريزات
4. غرفة تجارة مادبا حسام محمد عودة
5. نقابة المهندسين/ مادبا سالم حدادين
6. مؤسسة اعمار مادبا موسى حنا البجالي
7. تجمع لجان المرأة مادبا اكازية حمود المعايعة
8. إتحاد الجمعيات الخيرية ممدوح نزال الحيصة
9. نقابة المحاميين فرع مادبا رئيس فرعية مادبا
10. ابراهيم الرواحنة
11. عرين وديع كرادشة
* مجلس محافظة البلقاء
1. الاتحاد العام للمزارعين نبيل بشير الفرحات
2. نقابة الاطباء/ فرع البلقاء الدكتور ناصر عبدالهادي السعايدة
3. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع البلقاء حمدالله حسين ابو السمن
4. غرفة تجارة السلط سعيد بزبز الحياري
5. نقابة المهندسين / فرع السلط م. عبدالمحسن الخرابشة
6. مؤسسة اعمار السلط خلدون احمد خريسات
7. اتحاد الجمعيات الخيرية رعد عبدالحافظ صالح ابو حمود
8. نقابة المحاميين براق الحياري
9. غرفة تجارة الشونة الجنوبية عبدالله العدوان
10. قطاع الشباب اسراء محمود عبدالكريم الزعبي
11. ممثل عن المجتمع المحلي زياد عواد السمردلي
12. ممثل عن المجتمع المحلي د.مقبولة محمد المفلح
* مجلس محافظة الكرك
1. الاتحاد العام للمزارعين عصمت دليوان المجالي
2. نقابة الاطباء/ فرع الكرك الدكتور عمر أمين الطراونة
3. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع الكرك زياد عبدالمهدي المعايطة
4. غرفة تجارة الكرك ممدوح فرحان القرالة
5. نقابة المهندسين / فرع الكرك العنود عبدالمجيد مسلم الصرايرة
6. مؤسسة اعمار الكرك حسام احمد حسين الكركي
7. إتحاد الجمعيات الخيرية معن ابراهيم الشمايلة
8. نقابة المحاميين فرع الكرك سعدون الذنيبات
9. قطاع الشباب عدي عبدالوهاب الحمايدة
10. ممثل عن المجتمع المحلي رياض يوسف زريقات
11. ممثل عن القطاع النسائي خلود سلامة العمارين
* مجلس محافظة الطفيلة
1. الاتحاد العام للمزارعين عرفات عقلة المرايات
2. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع الطفيلة علي هاشم ممدوح العوران
3. غرفة تجارة الطفيلة عودةالله القطيطات
4. نقابة المهندسين / فرع الطفيلة صهيب يحيى الحوران
5. مؤسسة اعمار الطفيلة مصطفى العوران
6. تجمع لجان المرأة كوثر علي زعل الشباطات
7. اتحاد الجمعيات الخيرية محمد سالم شقيان القرارعة
8. نقابة المحاميين فرع الطفيلة رئيس الفرعية
9. اصحاب الهمم شادن سميح العوران
10. قطاع الشباب عمر جميل علي المزايدة
* مجلس محافظة معان
1. الاتحاد العام للمزارعين جايز جزاع الجازي
2. نقابة الاطباء/ فرع معان الدكتور موسى محمد موسى الشلبي
3. نقابة المهندسين الزراعين/ فرع معان مصطفى محمد سالم القرالة
4. غرفة تجارة معان خالد قاسم كريشان
5. نقابة المهندسين / فرع معان محمد عصام محمد قباعة
6. مؤسسة اعمار الشوبك عبدالرحمن خالد الطورة
7. تجمع لجان المرأة عايدة محمد عبدالجليل ال خطاب
8. اتحاد الجمعيات الخيرية احمد عبدالحميد كريشان
9. نقابة المحاميين رئيس الفرعية
10. قطاع الشباب فيصل طلال بركات المحاميد
11. اصحاب الهمم اسماء عاطف عليان
* مجلس محافظة العقبة
1. الاتحاد العام للمزارعين/ ليث الزوايدة
2. نقابة الاطباء/ فرع العقبة الدكتور بسام محمد البواعنة
3. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع العقبة خالد عبدالحميد وراد العضايلة
4. غرفة تجارة العقبة اسامة عبدالفتاح رفيق ابو طالب
5. نقابة المهندسين / فرع العقبة طه احمد طه ياسين
6. تجمع لجان المرأة نداء حمدي عيد الشويخ
7. اتحاد الجمعيات الخيرية عمر صالح محمود الكيال
8. نقابة المحاميين فارس الطراونة
9. قطاع الشباب فاتن عبدالله علي الغنميين
10. اصحاب الهمم موسى فتحي الدردساوي

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