فيضانات تكساس تخلّف 82 قتيلا وأكثر من 40 مفقودا

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فيضانات تكساس تخلّف 82 قتيلا وأكثر من 40 مفقودا
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 7 تموز (بترا) - ارتفع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت منطقة "تكساس هيل كنتري" إلى 82 قتيلا على الأقل، ولا يزال مصير أكثر من 41 شخصا مجهولا.
ووفقا لشبكة كُولومبيا للبث "سي بي إس"، تواصل فرق الإنقاذ جهودها على طول نهر "غواتيمالي"، الذي شهد ارتفاعا مفاجئا في منسوبه الجمعة ليصل إلى ارتفاع مبنى من طابقين.
وأفاد مسؤولون محليون بأن حوالي 20 شخصا من مخيم "ميستيك" الصيفي للأطفال في مقاطعة "كير" ما يزالون في عداد المفقودين.
ومن بين الضحايا، سُجلت 68 حالة وفاة في المقاطعة وحدها، وفقا لتصريحات شريف المقاطعة "لاري ليثا"، الذي أكد أن العدد قد يرتفع خلال الأيام المقبلة.
وتشير البيانات إلى أن الضحايا يشملون 40 بالغا و28 طفلا، بينهم 10 أطفال لم تُعرف هوياتهم بعد.
وحذّر حاكم تكساس من هطول أمطار غزيرة متوقعة حتى يوم غد الثلاثاء، ما قد يؤدي إلى فيضانات جديدة، خاصة في المناطق المشبعة بالمياه بالفعل.
وفي تطور متسارع، أُطلقت تنبيهات طوارئ في مقاطعة "كير" تحذر من فيضانات نهرية وشيكة، قبل أن يُعلن المسؤولون عن استقرار الوضع لاحقا اليوم الاثنين.
ووفقا لشبكة كُولومبيا للبث "سي بي إس"، تواصل فرق الإنقاذ جهودها على طول نهر "غواتيمالي"، الذي شهد ارتفاعا مفاجئا في منسوبه الجمعة ليصل إلى ارتفاع مبنى من طابقين.
وأفاد مسؤولون محليون بأن حوالي 20 شخصا من مخيم "ميستيك" الصيفي للأطفال في مقاطعة "كير" ما يزالون في عداد المفقودين.
ومن بين الضحايا، سُجلت 68 حالة وفاة في المقاطعة وحدها، وفقا لتصريحات شريف المقاطعة "لاري ليثا"، الذي أكد أن العدد قد يرتفع خلال الأيام المقبلة.
وتشير البيانات إلى أن الضحايا يشملون 40 بالغا و28 طفلا، بينهم 10 أطفال لم تُعرف هوياتهم بعد.
وحذّر حاكم تكساس من هطول أمطار غزيرة متوقعة حتى يوم غد الثلاثاء، ما قد يؤدي إلى فيضانات جديدة، خاصة في المناطق المشبعة بالمياه بالفعل.
وفي تطور متسارع، أُطلقت تنبيهات طوارئ في مقاطعة "كير" تحذر من فيضانات نهرية وشيكة، قبل أن يُعلن المسؤولون عن استقرار الوضع لاحقا اليوم الاثنين.
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