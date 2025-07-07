فيضانات تكساس تخلّف 82 قتيلا وأكثر من 40 مفقودا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تموز (بترا) - ارتفع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت منطقة "تكساس هيل كنتري" إلى 82 قتيلا على الأقل، ولا يزال مصير أكثر من 41 شخصا مجهولا.ووفقا لشبكة كُولومبيا للبث "سي بي إس"، تواصل فرق الإنقاذ جهودها على طول نهر "غواتيمالي"، الذي شهد ارتفاعا مفاجئا في منسوبه الجمعة ليصل إلى ارتفاع مبنى من طابقين.وأفاد مسؤولون محليون بأن حوالي 20 شخصا من مخيم "ميستيك" الصيفي للأطفال في مقاطعة "كير" ما يزالون في عداد المفقودين.ومن بين الضحايا، سُجلت 68 حالة وفاة في المقاطعة وحدها، وفقا لتصريحات شريف المقاطعة "لاري ليثا"، الذي أكد أن العدد قد يرتفع خلال الأيام المقبلة.وتشير البيانات إلى أن الضحايا يشملون 40 بالغا و28 طفلا، بينهم 10 أطفال لم تُعرف هوياتهم بعد.وحذّر حاكم تكساس من هطول أمطار غزيرة متوقعة حتى يوم غد الثلاثاء، ما قد يؤدي إلى فيضانات جديدة، خاصة في المناطق المشبعة بالمياه بالفعل.وفي تطور متسارع، أُطلقت تنبيهات طوارئ في مقاطعة "كير" تحذر من فيضانات نهرية وشيكة، قبل أن يُعلن المسؤولون عن استقرار الوضع لاحقا اليوم الاثنين.