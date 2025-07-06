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المركز العلمي يفتتح معرض (اللعب والابداع) التفاعلي بالشراكة مع مركز هيوريكا للعلوم بفنلندا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 7 (كونا) -- افتتح المركز العلمي اليوم الأحد معرضه التفاعلي الجديد (اللعب والإبداع) الذي يعد أحدث تجاربه التعليمية المصممة لتحفيز الفضول وتنمية القدرات الإبداعية لدى الزوار وذلك بالشراكة مع مركز هيوريكا للعلوم في فنلندا.
وقال المدير العام للمركز مساعد الياسين في بيان صحفي إن المعرض يأتي في إطار التعاون الدولي للمركز لتقديم محتوى علميا مبتكرا يواكب أفضل الممارسات العالمية في التعليم التفاعلي.
وذكر الياسين أن المعرض افتتح بحضور موظفي المركز وعائلاتهم بالإضافة إلى الأعضاء السنويين في فعالية خاصة نظمها المركز في مقره على أن يفتح المعرض أبوابه للزوار اعتبارا من يوم غد الاثنين ضمن ساعات العمل الرسمية.
وأضاف أن المعرض يقدم تجربة فريدة تحتفي باللعب كوسيلة فعالة للتعلم إذ يدمج بين الترفيه والمعرفة ويبرز أهمية اللعب في تعزيز مهارات التفكير والخيال والتواصل ويتيح للزوار خوض مغامرة تفاعلية.
وأشار إلى أن المعرض يمثل رسالة المركز في تقديم تجارب تعليمية ملهمة تعكس قدرة الزوار على التعلم والاستكشاف من خلال اللعب مبينا أن المركز يسعى من خلال هذا المعرض لإعادة تعريف اللعب كمصدر للتعلم وتحفيز الزوار من جميع الفئات العمرية على اكتشاف قدراتهم والتواصل مع الآخرين في بيئة مليئة بالتحدي والمتعة. (النهاية)
س ص / أ ن د
وقال المدير العام للمركز مساعد الياسين في بيان صحفي إن المعرض يأتي في إطار التعاون الدولي للمركز لتقديم محتوى علميا مبتكرا يواكب أفضل الممارسات العالمية في التعليم التفاعلي.
وذكر الياسين أن المعرض افتتح بحضور موظفي المركز وعائلاتهم بالإضافة إلى الأعضاء السنويين في فعالية خاصة نظمها المركز في مقره على أن يفتح المعرض أبوابه للزوار اعتبارا من يوم غد الاثنين ضمن ساعات العمل الرسمية.
وأضاف أن المعرض يقدم تجربة فريدة تحتفي باللعب كوسيلة فعالة للتعلم إذ يدمج بين الترفيه والمعرفة ويبرز أهمية اللعب في تعزيز مهارات التفكير والخيال والتواصل ويتيح للزوار خوض مغامرة تفاعلية.
وأشار إلى أن المعرض يمثل رسالة المركز في تقديم تجارب تعليمية ملهمة تعكس قدرة الزوار على التعلم والاستكشاف من خلال اللعب مبينا أن المركز يسعى من خلال هذا المعرض لإعادة تعريف اللعب كمصدر للتعلم وتحفيز الزوار من جميع الفئات العمرية على اكتشاف قدراتهم والتواصل مع الآخرين في بيئة مليئة بالتحدي والمتعة. (النهاية)
س ص / أ ن د
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