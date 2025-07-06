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المركز العلمي يفتتح معرض (اللعب والابداع) التفاعلي بالشراكة مع مركز هيوريكا للعلوم بفنلندا

المركز العلمي يفتتح معرض (اللعب والابداع) التفاعلي بالشراكة مع مركز هيوريكا للعلوم بفنلندا

2025-07-06 02:16:35
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 7 (كونا) -- افتتح المركز العلمي اليوم الأحد معرضه التفاعلي الجديد (اللعب والإبداع) الذي يعد أحدث تجاربه التعليمية المصممة لتحفيز الفضول وتنمية القدرات الإبداعية لدى الزوار وذلك بالشراكة مع مركز هيوريكا للعلوم في فنلندا.
وقال المدير العام للمركز مساعد الياسين في بيان صحفي إن المعرض يأتي في إطار التعاون الدولي للمركز لتقديم محتوى علميا مبتكرا يواكب أفضل الممارسات العالمية في التعليم التفاعلي.
وذكر الياسين أن المعرض افتتح بحضور موظفي المركز وعائلاتهم بالإضافة إلى الأعضاء السنويين في فعالية خاصة نظمها المركز في مقره على أن يفتح المعرض أبوابه للزوار اعتبارا من يوم غد الاثنين ضمن ساعات العمل الرسمية.
وأضاف أن المعرض يقدم تجربة فريدة تحتفي باللعب كوسيلة فعالة للتعلم إذ يدمج بين الترفيه والمعرفة ويبرز أهمية اللعب في تعزيز مهارات التفكير والخيال والتواصل ويتيح للزوار خوض مغامرة تفاعلية.
وأشار إلى أن المعرض يمثل رسالة المركز في تقديم تجارب تعليمية ملهمة تعكس قدرة الزوار على التعلم والاستكشاف من خلال اللعب مبينا أن المركز يسعى من خلال هذا المعرض لإعادة تعريف اللعب كمصدر للتعلم وتحفيز الزوار من جميع الفئات العمرية على اكتشاف قدراتهم والتواصل مع الآخرين في بيئة مليئة بالتحدي والمتعة. (النهاية)

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